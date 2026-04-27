  • У Арбелоа возник конфликт с испанскими игроками «Реала» на фоне ситуации с Карвахалем и Себальосом. Футболисты жалуются на несправедливость со стороны тренера (The Athletic)
У Альваро Арбелоа испортились отношения с испанскими игроками «Реала».

По информации The Athletic, между главным тренером мадридцев и капитаном команды Дани Карвахалем возникла напряженность после матча с «Алавесом» (2:1), когда Арбелоа спросили о нехватке игрового времени у 34-летнего защитника. Карвахаль не вышел на поле и в матче с «Бетисом» (1:1) в минувшую пятницу. В последнем матче «Реала» в Ла Лиге также не играл полузащитник Дани Себальос, который, как ожидается, покинет клуб летом – его невыход на поле Арбелоа объяснил тактическим решением.

Отмечается, что, несмотря на поддержку со стороны ряда ключевых футболистов, включая Винисиуса Жуниора, отношения Арбелоа с испанскими футболистами команды давно испорчены. Игроки жалуются на несправедливое отношение со стороны тренера.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
Карвахаль: Я видел несправедливость Арбелоа
Ответ Aleksey Yashin
Винисиус: я видел риминг Арбелоа!
Ответ ser91337
В смысле видел? Ощущал.
Арбеола с ухмылкой ответил Кархвалю "Это тебе за то что ты вытеснил меня из основы"
Помнится, главным (а потом и единственным) оправданием замены Алонсо на Арбелоа была атмосфера в раздевалке... Ну, ок.
Атмосфера в раздевалке - это в основном про Вини, Мбаппе, Джуда. В меньшей степени Вальверде и какой-нибудь Гюлер или Тчуамени.

Условный Себальос вообще не влияет на атмосферу в раздевалке, он на окраине команды) и сильно сомневаюсь, что ветеран Карвахаль что-то там решает. Не, он конечно герой прошлых эпох и все такое, но я очень сильно сомневаюсь, что к нему испытывают глубокое уважение) особенно если учесть, что большую часть этого сезона он лечился и уже явно никогда не станет основным в реале, а скорее всего уйдет
Нет, это было не главной причиной, главная причина - это отсутствие нормальной игры у команды при Алонсо.
Реал 🤝 жаловаться
Нытики королевские 🤷‍♂️
Во что клуб превратили полная анархия и с таким подходом и тренер приличный не пойдет
Но пойдёт Мауриньо - это его среда ))
Клопп им уже отказал, после увольнения Алонсо. По крайней мере новости такие были.
А чего еще ожидать от физрука, который пришел только ради того, чтобы он всячески ублажал любимцев переса? С этим персонажем все стало ясно еще в 2012, когда он поступил как последняя сущность с Касильясом. Даже там он пошел против костяка испанцев. Особенно забавно, что его записали в Гвардиолу, когда он пару раз случайно Питарча выпустил, а о том как он загнобил на лавке Гарсию и остальных испанцев все позабыли.
Этим персонажем только истеричка с вальверде довольны. Все остальные нормальные игроки конфликтуют, а у Хаби единственный конфликт был с истеричкой, которая весь сезон испоганила Реалу
Чего ожидать от спортсовского хомяка, который верит в каждый вброс в сми))
The Athletic - вбросовое СМИ, окей
Мне кажется или игроки Реала оху... совсем уже от рук отбились?
Это глупость большинства клубов, они слишком целуют игроков в попу, а их на самом деле надо драть как сидоровых коз, потому что ответственных профессионалов среди них дай боже 10%.
Во что превратился, некогда великий клуб! Может, деду пора на пенсию?
Не, он еще посидит. Нужно свое наследие окончательно просрать, к тому же не со всеми разосрался еще, не всех болельщиков против себя настроил.
В сезоне было ровно одно хорошее событие, которое давало надежду на что-то интересное и крутое - это приход Алонсо в самом начале.
А потом класико, цирк от Винисиуса и скатывание в мрак и стыд.
А как же хет трик Вальверде против Сити?
Чемпионат, кубок,лч .проиграли всё что можно было проиграть,ну можно же дать ему шанс когда терять нечего и тем более Карвахаль то не забыл как играть в футбол,и он заслужил этот чертовый шанс как ни кто другой в данной компании
Зато Арбелоа не забыл, кто вытеснял его из состава в своё время😁
В точку 😂
