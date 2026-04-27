30

Мбаппе может пропустить остаток сезона. У форварда «Реала» травма мышцы бедра (ESPN)

Килиан Мбаппе может пропустить остаток сезона.

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе может пропустить завершающий отрезок сезона. 

Сегодня мадридский клуб сообщил, что у французского футболиста диагностирована травма полусухожильной мышцы левого бедра.

По информации ESPN, участие форварда в матче против «Барселоны», который состоится 10 мая, находится под вопросом. Более того, Мбаппе может пропустить весь остаток сезона. 

В текущем сезоне Ла Лиги Килиан провел 28 матчей, забил 24 гола и отдал 4 результативных паса. Статистику 27-летнего игрока можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
logoБарселона
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoтравмы
logoКилиан Мбаппе
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да в целом без разницы собо уже, могут и остальные поиграть. Сезон провален по всем фронтам ✅
Ответ laruff
Почему провален ? Главная цель достигнута: Мбаппе набил личную статку
Ответ laruff
ЧМ же ещё
Это плохо. Шансы Мадрида в класико повышаются
Ответ Burel
А если не получится выиграть, у Арбелоа уже будет готовая речь для интервью, что отсутствие Мбаппе помешало выиграть
Ответ Burel
Комментарий скрыт
Опять не хочет коридор устраивать )
До свиданья мой любимый город . Как обычно , когда нет у Реала каких-то перспектив
То сразу травмы и так далее
Ответ ljolik888
Сейчас все игроки будут стараться доигрывать сезон аккуратно, лишний раз не рискуя и это норма, все таки главное футбольное событие на носу
до ЧМ решил по чилить
Ответ DaniZero
он же ханкоед
Сейчас случайным образом начнутся уверенные победы. Уже не удивительно будет.
Ответ G.H.O.S.T.
придется срочно возвращаться
Мда, ну и слабость. Криш и Лео себе даже в плохие по своим меркам сезоны перед чм/че не позволяли
Сохранить себя перед ЧМ вот он что задумал а не растяжение
Вот это ближе к правде, на ЧМ он будет важнее. 👏
Хоть выиграем пару игр теперь
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ко всем новостям
Последние новости
Рекомендуем