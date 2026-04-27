Мбаппе может пропустить остаток сезона. У форварда «Реала» травма мышцы бедра (ESPN)

Нападающий «Реала » Килиан Мбаппе может пропустить завершающий отрезок сезона.

Сегодня мадридский клуб сообщил , что у французского футболиста диагностирована травма полусухожильной мышцы левого бедра.

По информации ESPN, участие форварда в матче против «Барселоны», который состоится 10 мая, находится под вопросом. Более того, Мбаппе может пропустить весь остаток сезона.

В текущем сезоне Ла Лиги Килиан провел 28 матчей, забил 24 гола и отдал 4 результативных паса.