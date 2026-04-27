  «Барселона» связалась с «Атлетико» по поводу трансфера Альвареса. Мадридцы готовы предложить форварду контракт до 2032-го, чтобы он не ушел (ESPN)
«Барселона» связалась с «Атлетико» по поводу трансфера Альвареса. Мадридцы готовы предложить форварду контракт до 2032-го, чтобы он не ушел (ESPN)

«Барселона» связалась с «Атлетико» по поводу трансфера Альвареса.

«Барселона» работает над трансфером Хулиана Альвареса.

Главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик попросил руководство усилить позицию центрального нападающего в летнее трансферное окно, и футболист «Атлетико» считается главным кандидатом на эту роль. 

По информации ESPN, «блауграна» связалась с мадридским клубом, чтобы узнать его позицию относительно возможного трансфера игрока. В «Барселоне» знают, что осуществить эту сделку будет сложно, но считают, что важную роль может сыграть желание самого игрока сменить команду, как было в случае с Антуаном Гризманном. 

Сумма отступных, указанная в контракте аргентинца, составляет 500 миллионов евро.

Отмечается, что «Атлетико» готов предложить Альваресу улучшенный контракт сроком до 2032 года, чтобы предотвратить его уход эти летом. 

В текущем сезоне Ла Лиги Хулиан провел 29 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативных паса. Его статистику можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ESPN
Альваресу больше нечего ловить в Атлетико и думаю он это понимает, и в Барсу бы как влитой вписался, но все упирается в финансы, как жаль
Ответ Арсен Талант-Уулу
Альваресу больше нечего ловить в Атлетико и думаю он это понимает, и в Барсу бы как влитой вписался, но все упирается в финансы, как жаль
Комментарий скрыт
Альваресу больше нечего ловить в Атлетико и думаю он это понимает, и в Барсу бы как влитой вписался, но все упирается в финансы, как жаль
Что-то из ряда невозможных трансферов.
Для Атлетико это главный актив, да еще и на отступных в 500млн.
А у Барсы нет за него одного отдавать 100-150 млн, так как нужен еще и защитник
Что-то из ряда невозможных трансферов. Для Атлетико это главный актив, да еще и на отступных в 500млн. А у Барсы нет за него одного отдавать 100-150 млн, так как нужен еще и защитник
Актив который потом на фоне плохой игры станет дешевле и плохих результатов) в Барселоне Альварес свою цену не потеряет точно а то и прибавит на долгие годы
Актив который потом на фоне плохой игры станет дешевле и плохих результатов) в Барселоне Альварес свою цену не потеряет точно а то и прибавит на долгие годы
надеюсь так и будет. Стилистически идеально подходит Барселоне
Альварес - хорошее усиление для Барсы..
Альварес - хорошее усиление для Барсы..
В автобусном Атлетико он просто гниёт
В автобусном Атлетико он просто гниёт
Автобусный Атлетико в последних 5 личках забил больше атакующей Барсы и дважды выбил ее из кубковых турниров))
Бежать без оглядки ., если желает получать удовольствие от игры и выигрывать трофеи . Атлетико - это клуб который мучает талантливых игроков
Бежать без оглядки ., если желает получать удовольствие от игры и выигрывать трофеи . Атлетико - это клуб который мучает талантливых игроков
➕➕➕
Бежать без оглядки ., если желает получать удовольствие от игры и выигрывать трофеи . Атлетико - это клуб который мучает талантливых игроков
Альварес уже получал удовольствие от игры и выиграл все трофеи. Теперь захотел нового вызова в Атлетико
Не понятно зачем сми это разгоняют, всем совершенно понятно что никакого Альвареса не будет в Барсе сейчас и уж тем более по такому оверпрайсу. Очередной агент выбивает бабки на новый контракт, надеюсь Барса не поведется 👍
Не понятно зачем сми это разгоняют, всем совершенно понятно что никакого Альвареса не будет в Барсе сейчас и уж тем более по такому оверпрайсу. Очередной агент выбивает бабки на новый контракт, надеюсь Барса не поведется 👍
Все мы помним прошлогоднюю эпопею с Уильямсом, который якобы не перешел из-за отсутствия гарантии регистрации. А потом через пару дней, чудесным образом объявили о новом контракте с «Атлетиком», с повышением зп. Вообще не удивлюсь, если здесь будет та же схема по разводу матрасов на жирный контракт.
Альварес это тот ещё развод на бабки, чел с момента переезда в Европу вообще не прогрессирует, при этом ему давали и разные роли на поле и в команду другую он перешел, да еще и в другом чемпионате, а уровень его игры никак не меняется
Альварес это тот ещё развод на бабки, чел с момента переезда в Европу вообще не прогрессирует, при этом ему давали и разные роли на поле и в команду другую он перешел, да еще и в другом чемпионате, а уровень его игры никак не меняется
вопрос заиграет ли он в Барсе
вопрос заиграет ли он в Барсе
Естественно заиграет,он идеальный нападающий для системы Флика
Естественно заиграет,он идеальный нападающий для системы Флика
Он не центрфорвард.
Барсе бы центр обороны и левый фланг защищать сначала усилить.
Альварес классный игрок, и усилит любую команду, но он всё-же не бомбардир, не знаю как он играл в Ривере, но в Европе за 4 года, с игры (без пеналей) ни разу и 10 мячей в чемпах не забил, ни за 2 сезона в Сити, ни за 2 в Атлетико
Нереальный трансфер к сожалению.
Нереальный трансфер к сожалению.
Забомбят его деньгами чтобы не ушёл.
Рекомендуем
Главные новости
Кейн – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии TNT Sports. Олисе – 2-й, Ямаль – 3-й, Райс – 4-й, Мбаппе – 5-й, Роналду – 10-й
вчера, 21:55
Инфантино предлагал боссам палестинской и израильской федераций сделать фото. Палестинец отказал: «Я не могу жать руку тому, кого израильтяне прислали обелять фашизм и геноцид»
вчера, 21:25Видео
Лига конференций. 1/2 финала. «Шахтер» дома проиграл «Кристал Пэлас», «Райо» победил «Страсбур»
вчера, 21:05
Жезус – главная цель «Милана», желающего усилить атаку под ЛЧ. Контракт форварда с «Арсеналом» истекает в 2027-м
вчера, 21:03
Лига Европы. 1/2 финала. «Ноттингем» одолел «Астон Виллу», «Брага» обыграла «Фрайбург»
вчера, 20:58
Висса – худший трансфер сезона в АПЛ по версии Daily Mail. Исак – 4-й, Гарначо – 5-й, Гиттенс – 8-й, Симонс – 9-й, Делап – 10-й, Виртц – 14-й
вчера, 20:56
Инфантино объявил об участии в выборах президента ФИФА в 2027-м. Джанни возглавляет организацию с 2016 года
вчера, 20:48
«Мбаппе не является лидером для остальных игроков – ни в раздевалке, ни на поле. Они ожидали, что он проявит себя больше». Журналист Кастаньо о форварде «Реала»
вчера, 20:32
Трамп о словах Инфантино про приезд Ирана на ЧМ: «Джанни – это нечто. Если он так сказал, я не против. Пусть играют»
вчера, 20:23
Мбаппе, Олисе, Экитике, Шерки и Салиба номинированы на приз лучшему французскому футболисту, играющему за границей
вчера, 20:15
Ко всем новостям
Алексей Смертин: «Возможно, это девиация, но дождь меня даже мотивирует выйти на пробежку»
6 минут назад
Стив Макманаман: «Правило игры рукой портит футбол, его надо убрать. В Европе пенальти дают за все подряд. Момент с Дэвисом просто отвратителен, мяч отскочил ему в руку от бедра»
вчера, 22:05
У Альвареса небольшое растяжение связок голеностопа. Форвард «Атлетико» может сыграть в ответном матче с «Арсеналом»
вчера, 22:02
«Челси» считает, что Джексон стоит 60 млн фунтов. Аренда в «Баварию» не повлияла на оценку
вчера, 21:50
Маттеус считает, что «Бавария» выйдет в финал ЛЧ: «Она превосходила «ПСЖ» в плане физики. Почти уверен, что парижане не смогут поддерживать такой темп на «Альянц Арене» 90 или 120 минут»
вчера, 21:40
Эбуэ о разводе: «Я многое потерял. У меня было три дома в Англии, много автомобилей – все потерял, как и деньги. Пресса была у дома каждый день – закрывал окна коробками, чтобы не снимали»
вчера, 21:38
Нигматуллин о ВАР: «Справедливости не приносит и убивает романтику футбола в какой-то степени. Игрок радуется голу – а оказывается, что кто-то пять минут назад мизинцем коснулся мяча»
вчера, 21:20
У Эмери седьмой полуфинал ЛЕ – ни у кого нет больше трех. Испанец дошел до финала последние пять раз
вчера, 20:38
Гол Сарра «Шахтеру» на 21-й секунде – самый быстрый в истории Лиги конференций
вчера, 20:12
«Челестини уже уплыл за буйки, спасательный круг не поможет. Крейсер «Зенит» проплывет мимо и не заметит». Губерниев о матче ЦСКА с петербуржцами
вчера, 20:04
