Вратарь «Сарагосы» Андрада извинился за удар кулаком в лицо защитнику «Уэски»: «Я потерял контроль – это портит мою репутацию, имидж клуба и болельщиков. Готов выполнить любое решение лиги»

Вратарь «Сарагосы» извинился за удар кулаком в лицо игроку «Уэски».

Вратарь «Сарагосы» Эстебан Андрада извинился за удар кулаком в лицо сопернику во время матча с «Уэской» в Сегунде .

На 97-й минуте встречи Андрада толкнул защитника хозяев Хорхе Пулидо. Арбитр показал аргентинцу вторую желтую карточку, после чего тот направился к капитану «Уэски» и ударил его кулаком , сбив с ног. От удара лицо испанца опухло, а под глазом появился синяк.

Сразу после нападения на Пулидо началась массовая потасовка, в результате которой удаления заработали вратарь «Уэски» Даниэль Хименес и защитник «Сарагосы» Дани Тасенде.

«Я очень сожалею о случившемся. Это портит имидж клуба, болельщиков и мою репутацию как профессионала.

За всю карьеру меня удаляли только один раз, когда я не справился с мячом. Это была критическая ситуация, я потерял контроль и отреагировал соответствующим образом. Я бы не сделал этого снова, потому что я публичный человек и профессионал с многолетним опытом.

Я хочу извиниться перед Хорхе Пулидо, потому что мы коллеги. В тот момент я потерял контроль, и я готов выполнить любое решение Ла Лиги . Если они захотят, чтобы я выступил с объяснениями, я это сделаю», – сказал Андрада.