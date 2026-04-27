Мажич поддержал назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с «Локо»: «Сухой увидел касание руки Дивеева, ВАР нашел доказательства. Рука очень высоко, не в естественном положении»
Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич прокомментировал назначение пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Локомотивом» в 26-м туре Мир РПЛ (0:0).
На 95-й минуте встречи главный арбитр Алексей Сухой после вмешательства ВАР и просмотра повтора назначил 11-метровый в ворота петербургской команды за игру рукой Игоря Дивеева. Денис Адамов отразил удар Николая Комличенко с точки на 99-й.
«Это пенальти. Это не наши правила, а правила футбольного мира. Когда мяч касается руки и есть доказательства… И рука находится очень высоко, не в естественном положении. Касание было, доказательство было. Сколько было похожих эпизодов на чемпионатах мира и Европы, где не было понятно, было касание или нет. Там приглашали судью к монитору, показывали данные с чипа [в мяче], и судья тогда должен был назначить пенальти.
Сухой увидел касание руки, а ВАР нашел доказательства, что мяч касался руки. Важно было определить, в каком положении находится рука», – сказал Мажич.
Почувствовала бы она хоть что-то?
даже если касание и было, оно не влияло ни на что.
да и ни одного норм повтора что это самое касание было также не продемонстрировали...
И если у ВАР есть доказательства, пусть покажут, а не скромно прячут.