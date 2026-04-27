  • Мажич поддержал назначение пенальти в ворота «Зенита» в игре с «Локо»: «Сухой увидел касание руки Дивеева, ВАР нашел доказательства. Рука очень высоко, не в естественном положении»
Руководитель департамента судейства РФС Милорад Мажич прокомментировал назначение пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Локомотивом» в 26-м туре Мир РПЛ (0:0).

На 95-й минуте встречи главный арбитр Алексей Сухой после вмешательства ВАР и просмотра повтора назначил 11-метровый в ворота петербургской команды за игру рукой Игоря Дивеева. Денис Адамов отразил удар Николая Комличенко с точки на 99-й.

«Это пенальти. Это не наши правила, а правила футбольного мира. Когда мяч касается руки и есть доказательства… И рука находится очень высоко, не в естественном положении. Касание было, доказательство было. Сколько было похожих эпизодов на чемпионатах мира и Европы, где не было понятно, было касание или нет. Там приглашали судью к монитору, показывали данные с чипа [в мяче], и судья тогда должен был назначить пенальти.

Сухой увидел касание руки, а ВАР нашел доказательства, что мяч касался руки. Важно было определить, в каком положении находится рука», – сказал Мажич. 

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?33840 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
А что там с изменением траектории полёта мяча? Не ключевой показатель получается?
В правилах такого нет. Но судьи часто пользуются этой формулировкой.
Не совсем, в интерпретации правил IFAB от АПЛ есть кусок про траекторию: «очень явный рикошет, приводящий к значительному изменению траектории полёта мяча, должно учитываться с бо́льшим весом, чем положение руки». Но, конечно, где АПЛ и где наше болото. Но как мажич трактует и интерпретирует правила — загадка дыры. Ведь явных доказательств касания руки мы так и не увидели)
Только на ЧМ есть система доказывающая касание мяча. Помню чей-то гол отменили, так как эта система доказала, что нападающий коснулся мяча. Здесь же не очевидно, что было касание. Как летел мяч, так и летел.
Комментарий скрыт
Дивеев играл без перчаток
У Оласы рука, видимо, на уровне ягодиц была, да?))
Там вообще-то рука своего загорелого воспитанника, а не наемника из Зенита!!!
Комментарий удален модератором
Сухой бы такими касаниями женщину свою ласкал...
Почувствовала бы она хоть что-то?
мужчину ты имел в виду
Скорее его мужчины ласкают.
Никто не видел руку, а кроты, вместе с кротовьим начальником, увидели
Комментарий скрыт
Сухой увидел, Бакаев услышал, на этом и сошлись....
У Бакаева до сих пор слух не вернулся на одно ухо
я хоть и хейтер газовых, но пеналь абсолютно левый.

даже если касание и было, оно не влияло ни на что.
да и ни одного норм повтора что это самое касание было также не продемонстрировали...
Комментарий скрыт
Этот еще сидит тут и масла подливает, а с Краснодаром у вас что? Железобетонный был что ли пеналька?)
Этот пенальти настолько же левый, как и ты главкрот. Тьфу.
Мажич - убогий проходимец, уровень судейства при нём максимально достиг дна☝️
Во всех последних турах судьи явно "намагниченные". И больше всех - Мажич!
И если у ВАР есть доказательства, пусть покажут, а не скромно прячут.
Так это вар их нашёл, но Мажичу же не показывал
