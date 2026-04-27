Орлов о «Зените»: «Только Вендел улыбается во время матча, все остальные как будто повинность отбывают. Ребята почему-то не получают удовольствия от процесса»

Орлов о «Зените»: игроки почему-то не получают удовольствия от процесса.

Комментатор Геннадий Орлов высказался о борьбе «Краснодара» и «Зенита» за чемпионство на заключительном отрезке Мир РПЛ .

В 27-м туре чемпионата России «быки» обыграли махачкалинское «Динамо» (2:1), а сине-бело-голубые одержали победу над «Ахматом» (2:0).

«У «Краснодара » на финише сезона календарь полегче, чем у «Зенита »? Ну... Я бы так не сказал. Через тур у «быков» – «Динамо». Если краснодарцы переиграют бело-голубых, то, конечно, сделают уверенный шаг ко второму титулу подряд. Сейчас же я вижу, что подопечные Мусаева сильно устали. Хотя на морально-волевых могут и дотянуть до чемпионства.

В то же время я ни в коем случае не превозношу «Зенит». Глобально проблемы в атаке никуда не делись. Да, забили два быстрых мяча. А дальше? Преимущество-то не развили... Никто уже не бежал, не открывался. Довольствуются малым. Ребята почему-то не получают удовольствия от процесса.

Только один футболист в составе питерцев улыбается во время матча. Вендел! Все остальные как будто повинность отбывают... Надо все-таки от игры получать удовольствие. Тогда будет больше импровизации», – сказал Орлов.