25

Орлов о «Зените»: «Только Вендел улыбается во время матча, все остальные как будто повинность отбывают. Ребята почему-то не получают удовольствия от процесса»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о борьбе «Краснодара» и «Зенита» за чемпионство на заключительном отрезке Мир РПЛ.

В 27-м туре чемпионата России «быки» обыграли махачкалинское «Динамо» (2:1), а сине-бело-голубые одержали победу над «Ахматом» (2:0).

«У «Краснодара» на финише сезона календарь полегче, чем у «Зенита»? Ну... Я бы так не сказал. Через тур у «быков» – «Динамо». Если краснодарцы переиграют бело-голубых, то, конечно, сделают уверенный шаг ко второму титулу подряд. Сейчас же я вижу, что подопечные Мусаева сильно устали. Хотя на морально-волевых могут и дотянуть до чемпионства.

В то же время я ни в коем случае не превозношу «Зенит». Глобально проблемы в атаке никуда не делись. Да, забили два быстрых мяча. А дальше? Преимущество-то не развили... Никто уже не бежал, не открывался. Довольствуются малым. Ребята почему-то не получают удовольствия от процесса.

Только один футболист в составе питерцев улыбается во время матча. Вендел! Все остальные как будто повинность отбывают... Надо все-таки от игры получать удовольствие. Тогда будет больше импровизации», – сказал Орлов. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Просто остальные грамотные и новости читают...
от футбола Семака уже давно никто удовольствия не получает
Вендел на данный момент самый лучший в Зените, ГСО прав.
Кто играл во дворе в футбол, прекрасно понимает, что и почему. Одно дело играть в атаку, а другое дело тактически отрабатывать в обороне в ущерб атаке, я вот как сейчас помню - в атаку все, в защиту, зачастую, никого.
Вендел в футбол играет, а остальные работают
Вендел просто понимает что он талантливый и выносливый
не только ребята от этого процесса удовольствия не получают, но и несколько миллионов зрителей у телевизоров
Вендел красавец, с кайфом играет. Всегда на позитиве, возможно, этой расслабленности и не хватает его партнёрам по команде, которые отдают пас с мыслью хоть бы не привоз.
Всё верно говорит ГСО. Те, кто был действительно выскококлассными, типа Барриоса и Вендела, мотивацию находят с трудом. А новые звезды типа Дурана и Дельфина - ниже классом, к сожалению.
А какое удовольствие? Хочется пойти зарплату потратить, а тут бегать заставляют. Я бы вообще плакал на их месте.
