Ивица Олич: «В ЦСКА происходит такое, чего ни в одном серьезном клубе не может быть. Не может быть такого, что во всем виноват тренер. Должно быть четкое деление, кто за что отвечает»

Олич: в ЦСКА происходит такое, чего ни в одном серьезном клубе не может быть.

Бывший футболист и тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал о внутренних проблемах московского клуба.

– Видно, что в ЦСКА до сих пор очень сложная ситуация – нет такой понятной и четкой структуры, как в топ-клубах. Им все время чего-то не хватает, чтобы перейти на уровень «Зенита » и «Краснодара ». Они хотят, пытаются, но пока что-то не получается.

В ЦСКА происходят такие вещи, которых ни в одном серьезном клубе не может быть – это касается работы руководства. Им нужна хорошая формула, правильный рецепт не только в отношении игроков, но и действий руководства, – сказал Олич.

– Что конкретно имеете в виду?

– Должно быть четкое деление, кто за что отвечает и за что несет ответственность. Каждый должен делать свою работу и отвечать за нее. Не может быть такого, что во всем виноват тренер, хотя игроков приводил не он, решения принимал несамостоятельно.

Если смотреть на «Краснодар» и «Зенит», видно, что они каждый год прогрессируют и сейчас заслуженно занимают свое место наверху турнирной таблицы. Возможно, ЦСКА нужно посмотреть, как у них все устроено, взять пример с них, – сказал Олич.