  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ивица Олич: «В ЦСКА происходит такое, чего ни в одном серьезном клубе не может быть. Не может быть такого, что во всем виноват тренер. Должно быть четкое деление, кто за что отвечает»
Ивица Олич: «В ЦСКА происходит такое, чего ни в одном серьезном клубе не может быть. Не может быть такого, что во всем виноват тренер. Должно быть четкое деление, кто за что отвечает»

Бывший футболист и тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал о внутренних проблемах московского клуба.

– Видно, что в ЦСКА  до сих пор очень сложная ситуация – нет такой понятной и четкой структуры, как в топ-клубах. Им все время чего-то не хватает, чтобы перейти на уровень «Зенита» и «Краснодара». Они хотят, пытаются, но пока что-то не получается.

В ЦСКА происходят такие вещи, которых ни в одном серьезном клубе не может быть – это касается работы руководства. Им нужна хорошая формула, правильный рецепт не только в отношении игроков, но и действий руководства, – сказал Олич.

– Что конкретно имеете в виду?

– Должно быть четкое деление, кто за что отвечает и за что несет ответственность. Каждый должен делать свою работу и отвечать за нее. Не может быть такого, что во всем виноват тренер, хотя игроков приводил не он, решения принимал несамостоятельно.

Если смотреть на «Краснодар» и «Зенит», видно, что они каждый год прогрессируют и сейчас заслуженно занимают свое место наверху турнирной таблицы. Возможно, ЦСКА нужно посмотреть, как у них все устроено, взять пример с них, – сказал Олич.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoЦСКА
logoИвица Олич
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoЗенит
45 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В ЦСКА уже много лет не спорт.дира, а все трансферы доверили аналитику Шевелеву.
Да проще тренера им сменить, на него и легче спихнуть все проблемы. А некоторые и рады верить, вон до сих пор ходят и рассказывают, что Фабио чуть ли не лично трансфер Дивеева провернул. Николич, видимо, уже после зимнего перерыва все понял.
Ответ Arthur Nowack
Так и есть. Слухи про недовольство Николича задолго до его ухода ходили.
Ну давайте на чистоту. По сравнению с самим собой ЦСКА испортился, но по сравнению с другими командами, имея 6 бюджет в лиге, взяли два кубка, суперкубок, и призовые месте в РПЛ. Продавали за границу, вырастили целую россыпь новых футболистов, в медийке со своим сериалом пошумели, все следом кинулись также делать. И если мы сравним с тем же Спартаком, его тратами, то как бы... Не все так у нас плохо.

Что касается Зенита, а какое у них развитие? Покупали бразилов за 15 мультов, чтобы стать чемпионами, а теперь покупают за 25 чтобы пытаться за золото бороться. Своих игроков не растят, на продажах особо денег тоже чёт я не видел. Стадион им дали, денег дали, лояльности к клубу хоть отбавляй.
С Краснодаром не все так однозначно, галицкий молодец, но сколько он денег вложил и сколько лет выстраивал, чтобы результат пришёл?

Очень надеюсь, что руководство ЦСКА сделает выводы и обновит не только тренерский штаб. Пора бы
Ответ Кирилл Эсаулов
полностью согласен по поводу Зенита. вот уже где не развитие, а злостное использование бесконечных денег Газпрома. и ладно бы условное удорожание команды соответствовало усилению игры, но нет игроки дороже по среднему ценнику, а игра команды все серее и серее. да они борются с Краснодаром за золото, но, к примеру, весенний матч с Балтикой показал чего стоит эта борьба и какими методами они добиваются результата...
Краснодар наверно единственная команда в РПЛ, которая полностью по деньгам частная. поэтому сколько бы Галицкий в не не вкладывал - это его деньги и его право. уже только за построенный стадион и академию, к которой я тут недавно услышал эпитет "похожая на Хогвардс" он заслуживает всеобщего глубокого уважения! по сути он смог построить долгосрочный проект основанный на цепочке "замечательная инфраструктура, великолепная академия, отличная гланая команда"! побольше бы таких серьезно вовлеченных в футбол бизнесменов!!!
А почему Олича выгнали, напомните? В сборную слишком рвался?
Ответ bear7904
Неудобный тренер для Бабаева, видимо, был. Ему кстати не дали свой штаб сформировать, даже Рахимича взять не дали. Еще Олич рассказывал о том, что Березуцкий ходит и молчит на тренировках, вот такое совпадение, у Фабио он, говорят, тоже держался отстраненно.
Ответ Arthur Nowack
Погоди, а даже жену Олича не разрешили видео аналитиком?
Тренер отвечает за результат, но если команда и руководство играет против него, тут ничего не поделаешь, какой бы клуб это не был.
Нет , это происходит с тех пор как Орешкин взял на себя функцию не просто болел шика , а президента клуба . Что в стране происходит то и с клубом .
Ответ Константин Эсперов
Абсолютная истина, но это если с одной стороны смотреть. А, если с другой, полагаю, без этого болельщика у ЦСКА не было бы спонсоров (по крайней мере тех, что есть на данный момент). Ситуация патовая, как грицца.
В Спартаке каждый год такое, в ЦСКА один раз за десять лет, тоже мне
Вот прям жаль, что Олич не задержался у нас.
А так он прав на сотку. Как Ленорыч перестал рулить, сплошь проходимцы. Все эти Орешкины/Шевелевы просто мутят свои дела, а кудрявый медийный дурачок для фото. Увы.
Такое происходит почти во всех клубах)
Ответ mvpaq
Это Россия, Ивица, здесь никто ни за что не отвечает, все по понятиям.
Ответ Ковид 07.10.52
вот не надо только про Россию, в куче известных клубов разброд и шатание. не так давно в Реале воевали игроки против тренера.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
