Ивица Олич: «В ЦСКА происходит такое, чего ни в одном серьезном клубе не может быть. Не может быть такого, что во всем виноват тренер. Должно быть четкое деление, кто за что отвечает»
Бывший футболист и тренер ЦСКА Ивица Олич рассказал о внутренних проблемах московского клуба.
– Видно, что в ЦСКА до сих пор очень сложная ситуация – нет такой понятной и четкой структуры, как в топ-клубах. Им все время чего-то не хватает, чтобы перейти на уровень «Зенита» и «Краснодара». Они хотят, пытаются, но пока что-то не получается.
В ЦСКА происходят такие вещи, которых ни в одном серьезном клубе не может быть – это касается работы руководства. Им нужна хорошая формула, правильный рецепт не только в отношении игроков, но и действий руководства, – сказал Олич.
– Что конкретно имеете в виду?
– Должно быть четкое деление, кто за что отвечает и за что несет ответственность. Каждый должен делать свою работу и отвечать за нее. Не может быть такого, что во всем виноват тренер, хотя игроков приводил не он, решения принимал несамостоятельно.
Если смотреть на «Краснодар» и «Зенит», видно, что они каждый год прогрессируют и сейчас заслуженно занимают свое место наверху турнирной таблицы. Возможно, ЦСКА нужно посмотреть, как у них все устроено, взять пример с них, – сказал Олич.
Что касается Зенита, а какое у них развитие? Покупали бразилов за 15 мультов, чтобы стать чемпионами, а теперь покупают за 25 чтобы пытаться за золото бороться. Своих игроков не растят, на продажах особо денег тоже чёт я не видел. Стадион им дали, денег дали, лояльности к клубу хоть отбавляй.
С Краснодаром не все так однозначно, галицкий молодец, но сколько он денег вложил и сколько лет выстраивал, чтобы результат пришёл?
Очень надеюсь, что руководство ЦСКА сделает выводы и обновит не только тренерский штаб. Пора бы
Краснодар наверно единственная команда в РПЛ, которая полностью по деньгам частная. поэтому сколько бы Галицкий в не не вкладывал - это его деньги и его право. уже только за построенный стадион и академию, к которой я тут недавно услышал эпитет "похожая на Хогвардс" он заслуживает всеобщего глубокого уважения! по сути он смог построить долгосрочный проект основанный на цепочке "замечательная инфраструктура, великолепная академия, отличная гланая команда"! побольше бы таких серьезно вовлеченных в футбол бизнесменов!!!
А так он прав на сотку. Как Ленорыч перестал рулить, сплошь проходимцы. Все эти Орешкины/Шевелевы просто мутят свои дела, а кудрявый медийный дурачок для фото. Увы.