  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Черчесов о ЧМ-2018: «Практически не вспоминаю – живя прошлым, можешь идти мимо кассы. До ЧМ была катастрофа – если бы не Мутко, меня бы сожгли, как того, кто говорил, что Земля крутится»
28

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов, возглавлявший сборную России на ЧМ-2018, отметил поддержку со стороны бывшего президента РФС Виталия Мутко в период подготовки к домашнему чемпионату мира.

На чемпионате мира в 2018 году Россия показала лучший результат в истории, дойдя до 1/4 финала, где уступила Хорватии.

«Практически не вспоминаю ЧМ‑2018. Это история, хорошая история. Но когда живешь прошлым, то уже сегодня можешь идти мимо кассы. Это приятная история, которую нужно отложить в архив. Жить прошлым невозможно. Даже жить прошлым матчем невозможно. Успех надо тоже уметь забывать. Футболист быстро чувствует энергетику. Живя прошлыми победами, тяжело потребовать новые. В этом плане надо быть тоже готовым.

Сам чемпионат мира был нормальный в том плане, что я чувствовал себя комфортно. Два года до чемпионата мира – была катастрофа. Почему я называл товарищеские матчи контрольными? Потому что для мотивации какое‑то слово надо найти. Товарищеские игры вообще не мог играть. Кто‑то, наоборот, умеет, когда ничего не давит. А мне надо, чтобы была цель – взять и выиграть. Поэтому два года надо было с собой бороться, эти контрольные матчи играть, то бишь товарищеские. Вот это было сложно и самого себя мотивировать и, естественно, игроков.

Поэтому мы и выбирали сильных соперников. Во‑первых, надо готовиться к чемпионату мира. Никакую сборную не хочу обидеть, но подготовиться к большому турниру невозможно, если не играешь на таком уровне. Поэтому играли с такими командами, как Бельгия, Испания, Франция, Аргентина, Бразилия. Я сам настаивал, чтобы играли с ними. Слава богу, что это тот случай, когда просить особо никого не надо было, потому что все же хотели разок приехать в Россию, адаптироваться, посмотреть, где будут играть и так далее. Никаких проблем у нас с этим не было.

Естественно, была критика, потому что команда не выигрывает. Как можно на поток поставить победы над первыми сборными мира, они все с первой до десятой позиции [рейтинга ФИФА]. Поэтому надо было это выдержать. Спасибо Виталию Леонтьевичу [Мутко] – если бы не он, меня бы сожгли, как того, который говорил, что Земля крутится (возможно, речь о философе Джордано Бруно, которого сожгли в 1600 году. Его учение о бесконечности вселенной в то время было признано еретическим – Спортс’‘). Его сожгли, а потом все равно же Земля крутится. Так и здесь.

Мутко постоянно меня поддерживал в непростых ситуациях, потому что видел, как мы работаем, что мы делаем, что мы хотим. С такими сборными невозможно спрятаться и невозможно свое нутро не показать. Знаете, быть хорошим футболистом – это мало, это реально мало, надо уметь стоять с флагом, гимном и не дрогнуть», – сказал Черчесов.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?33864 голоса
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
logoСтанислав Черчесов
logoЧМ-2018 FIFA
logoСборная Аргентины по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
logoАхмат
logoСборная Испании по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
logoСборная Бельгии по футболу
logoСборная России по футболу
logoВиталий Мутко
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Фразу "она все-таки вертится" говорил не Бруно, а Галилей (хотя и он, похоже, этого не говорил). Галилея не сожгли, кстати. Бруно же такого точно не говорил и сожгли его совсем за другое. Всем спасибо. :)
Ответ OldFisben
Этого тот не говорил, того за это не сожгли, сожгли не сожгли, да не того, вы уж как-то определитесь...
Ответ box2box2
Попробуйте включить голову и прочитать еще раз. Может, вам лучше по слогам даже.
Стас конечно крут , но ничего не как на порывах эмоций, мы не заметили одного момента. Игрока сборной Хорватии по имени Домагой Вида, должны были удалить с поля в матче Хорватия - Россия . Так что ждем переигровку
Земля крутится, лавеха мутится
Ответ Магомед Саид Амирханов
Стас , куда собрался?
В МЮ. Им же все равно пофиг, кого назначать тренером.
Ответ Александр Колосов
В МЮ. Им же все равно пофиг, кого назначать тренером.
МЮ Клопа ждёт
Варлей сожгли?
Практически никто не вспоминал Смолова
Ответ nth5qxq58z
Его и вспоминали подлеца
Сожгли? Джордано? Галилея? Коперника? За землю "круглую"? (а кто-то возражал, что она квадратная?) Или, что вертится? Или что не центр Вселенной?
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
