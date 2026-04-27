Черчесов о ЧМ-2018: «Практически не вспоминаю – живя прошлым, можешь идти мимо кассы. До ЧМ была катастрофа – если бы не Мутко, меня бы сожгли, как того, кто говорил, что Земля крутится»

Черчесов о подготовке к ЧМ-2018: если бы не Мутко, меня бы сожгли.

Главный тренер «Ахмата » Станислав Черчесов , возглавлявший сборную России на ЧМ-2018 , отметил поддержку со стороны бывшего президента РФС Виталия Мутко в период подготовки к домашнему чемпионату мира.

На чемпионате мира в 2018 году Россия показала лучший результат в истории, дойдя до 1/4 финала, где уступила Хорватии.

«Практически не вспоминаю ЧМ‑2018. Это история, хорошая история. Но когда живешь прошлым, то уже сегодня можешь идти мимо кассы. Это приятная история, которую нужно отложить в архив. Жить прошлым невозможно. Даже жить прошлым матчем невозможно. Успех надо тоже уметь забывать. Футболист быстро чувствует энергетику. Живя прошлыми победами, тяжело потребовать новые. В этом плане надо быть тоже готовым.

Сам чемпионат мира был нормальный в том плане, что я чувствовал себя комфортно. Два года до чемпионата мира – была катастрофа. Почему я называл товарищеские матчи контрольными? Потому что для мотивации какое‑то слово надо найти. Товарищеские игры вообще не мог играть. Кто‑то, наоборот, умеет, когда ничего не давит. А мне надо, чтобы была цель – взять и выиграть. Поэтому два года надо было с собой бороться, эти контрольные матчи играть, то бишь товарищеские. Вот это было сложно и самого себя мотивировать и, естественно, игроков.

Поэтому мы и выбирали сильных соперников. Во‑первых, надо готовиться к чемпионату мира. Никакую сборную не хочу обидеть, но подготовиться к большому турниру невозможно, если не играешь на таком уровне. Поэтому играли с такими командами, как Бельгия, Испания, Франция, Аргентина , Бразилия . Я сам настаивал, чтобы играли с ними. Слава богу, что это тот случай, когда просить особо никого не надо было, потому что все же хотели разок приехать в Россию, адаптироваться, посмотреть, где будут играть и так далее. Никаких проблем у нас с этим не было.

Естественно, была критика, потому что команда не выигрывает. Как можно на поток поставить победы над первыми сборными мира, они все с первой до десятой позиции [рейтинга ФИФА]. Поэтому надо было это выдержать. Спасибо Виталию Леонтьевичу [Мутко] – если бы не он, меня бы сожгли, как того, который говорил, что Земля крутится (возможно, речь о философе Джордано Бруно, которого сожгли в 1600 году. Его учение о бесконечности вселенной в то время было признано еретическим – Спортс’‘). Его сожгли, а потом все равно же Земля крутится. Так и здесь.

Мутко постоянно меня поддерживал в непростых ситуациях, потому что видел, как мы работаем, что мы делаем, что мы хотим. С такими сборными невозможно спрятаться и невозможно свое нутро не показать. Знаете, быть хорошим футболистом – это мало, это реально мало, надо уметь стоять с флагом, гимном и не дрогнуть», – сказал Черчесов.