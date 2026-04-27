  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
69

У лиц, влиявших на ВАР в Италии, были секретные жесты, считает следствие. Поднятая рука означала «не вмешивайся», а сжатый кулак – «зови судью к монитору» (La Repubblica)

Ранее стало известно, что прокуратура обвинила главу судейского корпуса Серии А Джанлуку Рокки в неправомерных действиях, спортивном мошенничестве и подборе судей, подходящих «Интеру».

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica, следствие полагает, что у лиц, влиявших на решения ВАР, были секретные жесты, которыми они показывали, стоит ли звать арбитра в поле к монитору. Так, поднятая рука означала «не вмешивайся», а сжатый кулак – «зови судью к монитору». 

В качестве примера приводится эпизод в матче «Удинезе» – «Парма» в марте 2025 года: видеоассистент рефери Даниэле Патерна проанализировал эпизод, за который в ворота хозяев могли назначить пенальти, но не хотел звать арбитра к монитору. Однако в какой-то момент Патерна повернулся направо и спросил кого-то: «Это пенальти?» После этого он все же предложил главному судье посмотреть повтор.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?33893 голоса
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Football Italia
logoсудьи
logoсерия А Италия
logoД2 Италия
Джанлука Рокки
logoПарма
logoУдинезе
Даниэле Патерна
69 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Умиляет, как все смеются с Италии. Хотя больше похоже, что только у них хватило смелости что-то с этим делать.
Там всё руководство АПЛ, с судьями и половиной клубов на пожизненном должно сидеть. Как и Ла Лиги)
Ответ Артем Чугунов
Не сидят, потому что нет доказательств) в отличии от серии А
Ответ Артем Чугунов
Да и по Красновару провести бы расследование
А нырок жопой вверх означал: Зениту сто лет
Ответ smoker
ахахах, даже сюда приплели зенит🤣
"спортивном мошенничестве и подборе судей, подходящих «Интеру»",
"В качестве примера приводится эпизод в матче «Удинезе» – «Парма» в марте 2025 года".
Помогите следствию найти Интер)
Ответ mj23.net
благодаря это матчу, Интер остался в серии А, этого мало?
Ответ mj23.net
Даже взмах крыла бабочки может вызвать цунами на другом конце света)
А поднятый средний палец - "не позову"
На этот раз надо всю Серию А отправить в Серию Б.
Ответ Sarazino Genovese
А B в А
Ответ murat.rayanov83@icloud.com
Happy new year
May we all have a vision now and then...
Общественность интересуется, что означал римский салют
Уже даже и не верится , что когда-то футбол был нормальным . Без ВАР-ов , без " Винисиусов" - борцов с расизмами там разными , без подкупов, без " Реал ТВ" всяких , без " китайских линий" для оффсайдов ...
Футболисты - играли , судьи - судили , болельщики - болели и радовались ... Были же времена ...
Ответ Игорь Ерин
Особенно в той же Италии он был нормальным, что Ювентус в В серию отправили.
Ответ AndreyTru
А как круто Тофик Бахрамов поднял флажок и сделал с непойми чего англичан чемпионами мира...
Надо бы распросить Вилкова, как там ему жестикулировали под крышей?
Хорошо, что только в Италии такое...
Даже интересно как подобное может быть доказуемо в суде.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
