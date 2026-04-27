У лиц, влиявших на ВАР в Италии, были секретные жесты, считает следствие. Поднятая рука означала «не вмешивайся», а сжатый кулак – «зови судью к монитору» (La Repubblica)

У лиц, которые могли влиять на судей ВАР в Италии, были секретные жесты.

Ранее стало известно , что прокуратура обвинила главу судейского корпуса Серии А Джанлуку Рокки в неправомерных действиях, спортивном мошенничестве и подборе судей, подходящих «Интеру».

Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica, следствие полагает, что у лиц, влиявших на решения ВАР, были секретные жесты, которыми они показывали, стоит ли звать арбитра в поле к монитору. Так, поднятая рука означала «не вмешивайся», а сжатый кулак – «зови судью к монитору».

В качестве примера приводится эпизод в матче «Удинезе» – «Парма» в марте 2025 года: видеоассистент рефери Даниэле Патерна проанализировал эпизод, за который в ворота хозяев могли назначить пенальти, но не хотел звать арбитра к монитору. Однако в какой-то момент Патерна повернулся направо и спросил кого-то: «Это пенальти?» После этого он все же предложил главному судье посмотреть повтор.