У лиц, влиявших на ВАР в Италии, были секретные жесты, считает следствие. Поднятая рука означала «не вмешивайся», а сжатый кулак – «зови судью к монитору» (La Repubblica)
Ранее стало известно, что прокуратура обвинила главу судейского корпуса Серии А Джанлуку Рокки в неправомерных действиях, спортивном мошенничестве и подборе судей, подходящих «Интеру».
Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica, следствие полагает, что у лиц, влиявших на решения ВАР, были секретные жесты, которыми они показывали, стоит ли звать арбитра в поле к монитору. Так, поднятая рука означала «не вмешивайся», а сжатый кулак – «зови судью к монитору».
В качестве примера приводится эпизод в матче «Удинезе» – «Парма» в марте 2025 года: видеоассистент рефери Даниэле Патерна проанализировал эпизод, за который в ворота хозяев могли назначить пенальти, но не хотел звать арбитра к монитору. Однако в какой-то момент Патерна повернулся направо и спросил кого-то: «Это пенальти?» После этого он все же предложил главному судье посмотреть повтор.
Там всё руководство АПЛ, с судьями и половиной клубов на пожизненном должно сидеть. Как и Ла Лиги)
Помогите следствию найти Интер)
А поднятый средний палец - "не позову"
Happy new year
May we all have a vision now and then...
Футболисты - играли , судьи - судили , болельщики - болели и радовались ... Были же времена ...