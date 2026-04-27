Хвича перед матчем с «Баварией»: «Будет тяжело, но мы «ПСЖ» и способны обыграть кого угодно. Мы отдадим все силы на поле»
Вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия считает, что парижане способны обыграть любого соперника.
Во вторник «ПСЖ» примет «Баварию» в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов.
«Это будет тяжелый матч, потому что соперник сейчас в очень хорошей форме, но мы «ПСЖ». Мы способны на все, мы можем обыграть кого угодно. Мы отдадим все силы на поле», – сказал Хвича в интервью клубному телевидению «ПСЖ».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
5 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Знатная рубка намечается
