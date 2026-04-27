Луис Энрике: «ПСЖ» и «Бавария» – две лучшие команды Европы. Нет команды лучше «ПСЖ» с точки зрения того, что мы показываем»
Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем матче с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов.
Первая встреча этих команд пройдет в Париже 28 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.
«Это две лучшие команды Европы, хотя «Арсенал» тоже проводит отличный сезон. С точки зрения стабильности, «Бавария», возможно, немного опережает нас, потому что проиграла всего два матча. Но с точки зрения того, что мы показываем, нет команды лучше нас.
После того, как мы не попали в топ-8, я уже говорил, что нет команды лучше нас», – сказал Энрике.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
В итоге у нас скрытый финал слева и "нечто" справа, что можно смотреть разве что на групповой стадии, как фоновый шум, но не более.
Удачи обеим командам: проигравших тут не будет, обе показывают тот самый живой футбол, которого все меньше и меньше.