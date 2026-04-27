  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Луис Энрике: «ПСЖ» и «Бавария» – две лучшие команды Европы. Нет команды лучше «ПСЖ» с точки зрения того, что мы показываем»
Луис Энрике: «ПСЖ» и «Бавария» – две лучшие команды Европы. Нет команды лучше «ПСЖ» с точки зрения того, что мы показываем»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о предстоящем матче с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов. 

Первая встреча этих команд пройдет в Париже 28 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Это две лучшие команды Европы, хотя «Арсенал» тоже проводит отличный сезон. С точки зрения стабильности, «Бавария», возможно, немного опережает нас, потому что проиграла всего два матча. Но с точки зрения того, что мы показываем, нет команды лучше нас.

После того, как мы не попали в топ-8, я уже говорил, что нет команды лучше нас», – сказал Энрике. 

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
logoЛуис Энрике
logoЛига чемпионов УЕФА
logoПСЖ
logoБавария
logoлига 1 Франция
logoАрсенал
logoбундеслига Германия
62 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
согласен с Энрике - второй сезон ПСЖ играет в лучший футбол в Европе.
Ответ vel
Верно. Только если вылетят от Баварии сезон автоматом станет провальным. Так как для Баварии и Псж игра в чемпе не показатель
Ответ Иван Никулин_1116720319
Не станет. Полуфинал хороший результат. Как для одних, так и для других. Это уже не провал.
За Энрике, и Матвея! 🔥
Ответ cukken
И за Хвичу
Абсолютно по факту. Кто бы ни победил, надеюсь, эта команда выиграет кубок. Обе достойны куда больше, чем Атлеты или Арсенал
Ответ Александр Колосов
Чем Симеоне не заслужил титула? Игрой, которая не вызывает больших симпатий? Ну, я тоже бы не хотел победы "Атлетико", отдавая предпочтение кому-то из этой пары. Но при победе "Атлетико" я бы за Диего был рад, например.
Ответ Александр Колосов
А почему это Атлетико куда меньше заслуживает???
Обе команды примерно одинаково симпатичны для нейтрального болельщика, а на другой стороне сетки ровно противоположное можно сказать))
И в чем он не прав
Ответ kaha_exe
Комментарий скрыт
Ответ Denosaur
Тут не поспоришь, движутся к залуплу полным ходом!
Как забавно, что организаторы ЛЧ могут что угодно подстроить ради своей выгоды, а нормальную конкурентную сетку-нет)
В итоге у нас скрытый финал слева и "нечто" справа, что можно смотреть разве что на групповой стадии, как фоновый шум, но не более.
Удачи обеим командам: проигравших тут не будет, обе показывают тот самый живой футбол, которого все меньше и меньше.
Ответ Leko90
В полуфинале, логичнее должна быть бы Барса. И Барселона-Арсенал и Бавария - ПСЖ вполне бы отражали тенденции сезона.
Ответ Красная стрела
Согласен, мачт Барселона и Арсенал - выглядит как борьба добра со злом,было бы интересно)
Битва титанов. И все же отдаю небольшое преимущество ПСЖ. 55 на 45
Луис Энрике:"в Европе нет команды лучше нас, разве что воронежский Факел !"
Давайте ребятки,целая Россия за вас теперь болеет!!!
Ответ Кубок UEFA 2005
За себя говори. Подавляющей части России категорически нас рать на ПСЖ.
Ответ Denosaur
иди сри в другом месте
Какие там прогнозы по Витинье??? Играет,не играет...тяжко без него придется Парижу...
Ответ Кубок UEFA 2005
Играет
Читайте новости футбола в любимой соцсети
