Луис Энрике: «ПСЖ» и «Бавария» – две лучшие команды Европы. Нет команды лучше «ПСЖ» с точки зрения того, что мы показываем»

Луис Энрике: «ПСЖ» и «Бавария» – две лучшие команды Европы.

Главный тренер «ПСЖ » Луис Энрике высказался о предстоящем матче с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов.

Первая встреча этих команд пройдет в Париже 28 апреля и начнется в 22:00 по московскому времени.

«Это две лучшие команды Европы, хотя «Арсенал » тоже проводит отличный сезон. С точки зрения стабильности, «Бавария », возможно, немного опережает нас, потому что проиграла всего два матча. Но с точки зрения того, что мы показываем, нет команды лучше нас.

После того, как мы не попали в топ-8, я уже говорил, что нет команды лучше нас», – сказал Энрике.