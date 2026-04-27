Зобнин о пенальти в матче с «Пари НН»: «Ничего не буду говорить. Задавайте вопросы судьям, но не мне»

Зобнин о пенальти в матче с «Пари НН»: задавайте вопросы судьям, но не мне.

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отказался комментировать пенальти в матче 27-го тура Мир РПЛ против «Пари НН» (2:1).

На 44-й минуте матча 27-го тура Мир РПЛ (1:2) форвард нижегородцев Адриан Бальбоа после углового «Спартака » пытался выбить мяч из своей штрафной ударом через себя, но попал бедром в поясницу Руслану Литвинову, за что судья Игорь Капленков назначил 11-метровый .

– «Пари НН» жалуется на пенальти. Алексей Шпилевский сказал, что вам судьи помогали. Что можете ему ответить?

– Ничего не буду отвечать.

– Но пенальти в ворота «Пари НН» чистый был?

– Ничего не буду говорить, потому что это не ко мне вопросы. Задавайте их судьям, кому хотите, но не мне, – сказал Зобнин.