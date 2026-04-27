Зобнин о пенальти в матче с «Пари НН»: «Ничего не буду говорить. Задавайте вопросы судьям, но не мне»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин отказался комментировать пенальти в матче 27-го тура Мир РПЛ против «Пари НН» (2:1).
На 44-й минуте матча 27-го тура Мир РПЛ (1:2) форвард нижегородцев Адриан Бальбоа после углового «Спартака» пытался выбить мяч из своей штрафной ударом через себя, но попал бедром в поясницу Руслану Литвинову, за что судья Игорь Капленков назначил 11-метровый.
– «Пари НН» жалуется на пенальти. Алексей Шпилевский сказал, что вам судьи помогали. Что можете ему ответить?
– Ничего не буду отвечать.
– Но пенальти в ворота «Пари НН» чистый был?
– Ничего не буду говорить, потому что это не ко мне вопросы. Задавайте их судьям, кому хотите, но не мне, – сказал Зобнин.
«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?33893 голоса
Да!
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Мне кажется, вопросы надо задавать Шпилевскому, Киршу, Олусегуну и Бальбоа. Эти ребята всё четко растолкуют. И главное - у них имеется огромное желание это обсуждать)
Поздновато Шпилевскому вопросы задавать
Наоборот теперь самое то, он на фрилансе теперь))
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем