  • Гаттузо готов возглавить российский клуб: «Моя работа – тренировать. Готов попробовать себя в России, если будет стоящее предложение»
Гаттузо готов возглавить российский клуб: «Моя работа – тренировать. Готов попробовать себя в России, если будет стоящее предложение»

Дженнаро Гаттузо: буду рассматривать работу в России.

Бывший главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо заявил, что готов работать в российском клубе.

Гаттузо покинул сборную Италии после поражения от Боснии и Герцеговины в финальном стыковом матче за выход на ЧМ-2026 (1:1, пенальти – 1:4).

«Я буду рассматривать работу в России. Мне нужно предложение, чтобы его рассмотреть. Моя работа – тренировать. Поэтому, если будет стоящее предложение, я готов попробовать себя в одном из российских клубов», – сказал Гаттузо.

Газмяс, например
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Газмяс, например
Или Зенит и Спартак, одновременно
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Газмяс, например
Ему показывали нашу рашу, про газмяс. Говорит, похоже, но он никого не бьет)
хорошо отношусь к Гаттузо, но его уровень примерно как у Станковича. А этого господина мы с радостью проводили на самолет в Сербию
Ответ Three Days Grace
хорошо отношусь к Гаттузо, но его уровень примерно как у Станковича. А этого господина мы с радостью проводили на самолет в Сербию
О каком уровне речь? Уровень😂😂😂
Ответ Three Days Grace
хорошо отношусь к Гаттузо, но его уровень примерно как у Станковича. А этого господина мы с радостью проводили на самолет в Сербию
Тренерский уровень как у Станковича, а языковый как у Евсеева, только по итальянски.
В Нижнем место освобождается.
Ответ Evgen Vynokurov
В Нижнем место освобождается.
он другие клубы хочет...вряд ли ему интересен пердив )
Ответ Evgen Vynokurov
В Нижнем место освобождается.
осталось найти зарплату
Ещё один физрук решил подзаработать)
Ответ Sergio19882007
Ещё один физрук решил подзаработать)
Будет как Гуллит в Тереке, вместо объяснения тактики травить анекдоты)
Ответ Sergio19882007
Ещё один физрук решил подзаработать)
за то футбольный человек,скажет Мостовой ,чеканить и останавливать мяч умеет.
готов возглавить любой российский клуб, который приобретет Гатальского и быстроного Абелардо
Ёлки-палки, конкурент.
Чёрт побери!
Ответ Aлeксaндp Мocтoвoй
Ёлки-палки, конкурент. Чёрт побери!
ну он хоть футбольный человек! Чеканить умеет, не то что рыжий проходимец !
зная его манеру, ему Динамо Махачкала подойдет - минимум голов, максимум крови
под него надо клуб в Омске открывать
Ответ molot p
под него надо клуб в Омске открывать
это те фильмы ужасов где кино воплощается в жизнь😶‍🌫️
Полагаю, что Мостовой ничуть не хуже него разбирается в футболе и тоже сможет возглавить российский клуб, причём за весьма более скромную сумму, чем запросит Гаттузо.
Ответ Вячеслав Бирюков
Полагаю, что Мостовой ничуть не хуже него разбирается в футболе и тоже сможет возглавить российский клуб, причём за весьма более скромную сумму, чем запросит Гаттузо.
Щас прям за скромную. Не для того он играл на высшем уровне 50 лет
Обмен Гаттузо в Балтику, Талалаев в сб. Италии
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кейн – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии TNT Sports. Олисе – 2-й, Ямаль – 3-й, Райс – 4-й, Мбаппе – 5-й, Роналду – 10-й
вчера, 21:55
Инфантино предлагал боссам палестинской и израильской федераций сделать фото. Палестинец отказал: «Я не могу жать руку тому, кого израильтяне прислали обелять фашизм и геноцид»
вчера, 21:25Видео
Лига конференций. 1/2 финала. «Шахтер» дома проиграл «Кристал Пэлас», «Райо» победил «Страсбур»
вчера, 21:05
Жезус – главная цель «Милана», желающего усилить атаку под ЛЧ. Контракт форварда с «Арсеналом» истекает в 2027-м
вчера, 21:03
Лига Европы. 1/2 финала. «Ноттингем» одолел «Астон Виллу», «Брага» обыграла «Фрайбург»
вчера, 20:58
Висса – худший трансфер сезона в АПЛ по версии Daily Mail. Исак – 4-й, Гарначо – 5-й, Гиттенс – 8-й, Симонс – 9-й, Делап – 10-й, Виртц – 14-й
вчера, 20:56
Инфантино объявил об участии в выборах президента ФИФА в 2027-м. Джанни возглавляет организацию с 2016 года
вчера, 20:48
«Мбаппе не является лидером для остальных игроков – ни в раздевалке, ни на поле. Они ожидали, что он проявит себя больше». Журналист Кастаньо о форварде «Реала»
вчера, 20:32
Трамп о словах Инфантино про приезд Ирана на ЧМ: «Джанни – это нечто. Если он так сказал, я не против. Пусть играют»
вчера, 20:23
Мбаппе, Олисе, Экитике, Шерки и Салиба номинированы на приз лучшему французскому футболисту, играющему за границей
вчера, 20:15
Ко всем новостям
Последние новости
Абдулкадыров о ЦСКА: «Говорят, ничего не поменялось. Просто у команды небольшой спад»
18 минут назад
Алексей Смертин: «Возможно, это девиация, но дождь меня даже мотивирует выйти на пробежку»
31 минуту назад
Стив Макманаман: «Правило игры рукой портит футбол, его надо убрать. В Европе пенальти дают за все подряд. Момент с Дэвисом просто отвратителен, мяч отскочил ему в руку от бедра»
вчера, 22:05
У Альвареса небольшое растяжение связок голеностопа. Форвард «Атлетико» может сыграть в ответном матче с «Арсеналом»
вчера, 22:02
«Челси» считает, что Джексон стоит 60 млн фунтов. Аренда в «Баварию» не повлияла на оценку
вчера, 21:50
Маттеус считает, что «Бавария» выйдет в финал ЛЧ: «Она превосходила «ПСЖ» в плане физики. Почти уверен, что парижане не смогут поддерживать такой темп на «Альянц Арене» 90 или 120 минут»
вчера, 21:40
Эбуэ о разводе: «Я многое потерял. У меня было три дома в Англии, много автомобилей – все потерял, как и деньги. Пресса была у дома каждый день – закрывал окна коробками, чтобы не снимали»
вчера, 21:38
Нигматуллин о ВАР: «Справедливости не приносит и убивает романтику футбола в какой-то степени. Игрок радуется голу – а оказывается, что кто-то пять минут назад мизинцем коснулся мяча»
вчера, 21:20
У Эмери седьмой полуфинал ЛЕ – ни у кого нет больше трех. Испанец дошел до финала последние пять раз
вчера, 20:38
Гол Сарра «Шахтеру» на 21-й секунде – самый быстрый в истории Лиги конференций
вчера, 20:12
Рекомендуем