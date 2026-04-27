Гаттузо готов возглавить российский клуб: «Моя работа – тренировать. Готов попробовать себя в России, если будет стоящее предложение»
Дженнаро Гаттузо: буду рассматривать работу в России.
Бывший главный тренер сборной Италии Дженнаро Гаттузо заявил, что готов работать в российском клубе.
Гаттузо покинул сборную Италии после поражения от Боснии и Герцеговины в финальном стыковом матче за выход на ЧМ-2026 (1:1, пенальти – 1:4).
«Я буду рассматривать работу в России. Мне нужно предложение, чтобы его рассмотреть. Моя работа – тренировать. Поэтому, если будет стоящее предложение, я готов попробовать себя в одном из российских клубов», – сказал Гаттузо.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sport24
98 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
