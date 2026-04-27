  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  Ахметов о том, что Вендел «не умеет считать, писать и читать»: «Семак в шутку это сказал. Все он умеет! Просто так, что ли, переподписывает контракты на большие суммы»
10

Ахметов о том, что Вендел «не умеет считать, писать и читать»: «Семак в шутку это сказал. Все он умеет! Просто так, что ли, переподписывает контракты на большие суммы»

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов, выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды, прокомментировал слова главного тренера петербургской команды Сергея Семака о том, что Вендел не умеет читать и считать. 

– Семак рассказывал, что Вендел не умеет считать, писать и читать. Это правда?

– Он же в шутку это сказал. Вы реально думаете, что он не умеет?

– Это обсуждалось.

– Умеет все он! Он просто так, что ли, переподписывает контракты на большие суммы, – смеясь сказал Ахметов.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?33682 голоса
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoИльзат Ахметов
logoСергей Семак
logoВендел
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoКрылья Советов
logoЧемпионат.com
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Главное в футбол умеет играть
Да от него вроде и не требуется писать и считать. Вендел на поле все показал, что в своей профессии он чуть ли не лучший в лиге. Вы ведь в здравом уме не будете заставлять ученого микробиолога круто бить по мячу и делать эластико?
Семак недалеких потролил, а они повелись )
я так понял Семак такой искусный шутник, что ни один человек не понял что это шутка...
всем бы нашим так "не уметь писать читать" , отдыхать, но так играть, да можно было пака закрывать в принципе. в параллельной реальности наверное так и есть. эх😅
Крестик ставит? ))
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кейн – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии TNT Sports. Олисе – 2-й, Ямаль – 3-й, Райс – 4-й, Мбаппе – 5-й, Роналду – 10-й
сегодня, 21:55
Инфантино предлагал боссам палестинской и израильской федераций сделать фото. Палестинец отказал: «Я не могу жать руку тому, кого израильтяне прислали обелять фашизм и геноцид»
сегодня, 21:25Видео
Лига конференций. 1/2 финала. «Шахтер» дома проиграл «Кристал Пэлас», «Райо» победил «Страсбур»
сегодня, 21:05
Жезус – главная цель «Милана», желающего усилить атаку под ЛЧ. Контракт форварда с «Арсеналом» истекает в 2027-м
сегодня, 21:03
Лига Европы. 1/2 финала. «Ноттингем» одолел «Астон Виллу», «Брага» обыграла «Фрайбург»
сегодня, 20:58
Висса – худший трансфер сезона в АПЛ по версии Daily Mail. Исак – 4-й, Гарначо – 5-й, Гиттенс – 8-й, Симонс – 9-й, Делап – 10-й, Виртц – 14-й
сегодня, 20:56
Инфантино объявил об участии в выборах президента ФИФА в 2027-м. Джанни возглавляет организацию с 2016 года
сегодня, 20:48
«Мбаппе не является лидером для остальных игроков – ни в раздевалке, ни на поле. Они ожидали, что он проявит себя больше». Журналист Кастаньо о форварде «Реала»
сегодня, 20:32
Трамп о словах Инфантино про приезд Ирана на ЧМ: «Джанни – это нечто. Если он так сказал, я не против. Пусть играют»
сегодня, 20:23
Мбаппе, Олисе, Экитике, Шерки и Салиба номинированы на приз лучшему французскому футболисту, играющему за границей
сегодня, 20:15
Ко всем новостям
Последние новости
Стив Макманаман: «Правило игры рукой портит футбол, его надо убрать. В Европе пенальти дают за все подряд. Момент с Дэвисом просто отвратителен, мяч отскочил ему в руку от бедра»
сегодня, 22:05
У Альвареса небольшое растяжение связок голеностопа. Форвард «Атлетико» может сыграть в ответном матче с «Арсеналом»
сегодня, 22:02
«Челси» считает, что Джексон стоит 60 млн фунтов. Аренда в «Баварию» не повлияла на оценку
сегодня, 21:50
Маттеус считает, что «Бавария» выйдет в финал ЛЧ: «Она превосходила «ПСЖ» в плане физики. Почти уверен, что парижане не смогут поддерживать такой темп на «Альянц Арене» 90 или 120 минут»
сегодня, 21:40
Эбуэ о разводе: «Я многое потерял. У меня было три дома в Англии, много автомобилей – все потерял, как и деньги. Пресса была у дома каждый день – закрывал окна коробками, чтобы не снимали»
сегодня, 21:38
Нигматуллин о ВАР: «Справедливости не приносит и убивает романтику футбола в какой-то степени. Игрок радуется голу – а оказывается, что кто-то пять минут назад мизинцем коснулся мяча»
сегодня, 21:20
У Эмери седьмой полуфинал ЛЕ – ни у кого нет больше трех. Испанец дошел до финала последние пять раз
сегодня, 20:38
Гол Сарра «Шахтеру» на 21-й секунде – самый быстрый в истории Лиги конференций
сегодня, 20:12
«Челестини уже уплыл за буйки, спасательный круг не поможет. Крейсер «Зенит» проплывет мимо и не заметит». Губерниев о матче ЦСКА с петербуржцами
сегодня, 20:04
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Охдуд» уступил «Аль-Иттифаку» Вейналдума, «Аль-Фейха» и «Аль-Холуд» сыграли вничью
сегодня, 19:59
Рекомендуем