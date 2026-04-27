Ахметов о том, что Вендел «не умеет считать, писать и читать»: «Семак в шутку это сказал. Все он умеет! Просто так, что ли, переподписывает контракты на большие суммы»
Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов, выступающий за «Крылья Советов» на правах аренды, прокомментировал слова главного тренера петербургской команды Сергея Семака о том, что Вендел не умеет читать и считать.
– Семак рассказывал, что Вендел не умеет считать, писать и читать. Это правда?
– Он же в шутку это сказал. Вы реально думаете, что он не умеет?
– Это обсуждалось.
– Умеет все он! Он просто так, что ли, переподписывает контракты на большие суммы, – смеясь сказал Ахметов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
Главное в футбол умеет играть
Да от него вроде и не требуется писать и считать. Вендел на поле все показал, что в своей профессии он чуть ли не лучший в лиге. Вы ведь в здравом уме не будете заставлять ученого микробиолога круто бить по мячу и делать эластико?
Семак недалеких потролил, а они повелись )
я так понял Семак такой искусный шутник, что ни один человек не понял что это шутка...
всем бы нашим так "не уметь писать читать" , отдыхать, но так играть, да можно было пака закрывать в принципе. в параллельной реальности наверное так и есть. эх😅
Крестик ставит? ))
