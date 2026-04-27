Ахметов о том, что Вендел «не умеет считать, писать и читать»: «Семак в шутку это сказал. Все он умеет! Просто так, что ли, переподписывает контракты на большие суммы»

Ахметов о Венделе: вы реально думаете, что он не умеет читать и писать?.

Полузащитник «Зенита » Ильзат Ахметов , выступающий за «Крылья Советов » на правах аренды, прокомментировал слова главного тренера петербургской команды Сергея Семака о том, что Вендел не умеет читать и считать.

– Семак рассказывал, что Вендел не умеет считать, писать и читать. Это правда?

– Он же в шутку это сказал. Вы реально думаете, что он не умеет?

– Это обсуждалось.

– Умеет все он! Он просто так, что ли, переподписывает контракты на большие суммы, – смеясь сказал Ахметов.