Ерохин об ужесточении лимита: «Это должно пойти на пользу в текущей ситуации. Спортивные, футбольные люди это обсуждали и принимали эти решения»

Ерохин об ужесточении лимита: это должно пойти на пользу в текущей ситуации.

Футболист «Зенита » Александр Ерохин высказался об ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев подписал приказ об изменении лимита – со следующего сезона-2026/2027 клубы РПЛ не смогут включать в заявку более 12 иностранцев, на поле одновременно смогут находиться не более 7.

«Я думаю, что спортивные, футбольные люди это обсуждали и принимали эти решения. Поэтому, естественно, для молодых футболистов это возможность быстрее включаться в борьбу за место в стартовом составе, расти и приближаться к основной команде.

Я думаю, что время покажет, какой эффект это даст. Но тем не менее считаю, что в текущей ситуации, в которой оказался российский футбол, это должно пойти на пользу.

Будет какое-то время, чтобы посмотреть, как это работает в условиях, когда мы не играем в Европе, а выступаем в своем чемпионате, и сделать определенные выводы. Уже через сезон можно будет оценить, влияет это положительно или нет, и от этого отталкиваться при принятии дальнейших решений – увеличивать количество российских футболистов или возвращаться к прежним условиям и развиваться в этом направлении», – сказал Ерохин.