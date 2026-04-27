62

Ерохин об ужесточении лимита: «Это должно пойти на пользу в текущей ситуации. Спортивные, футбольные люди это обсуждали и принимали эти решения»

Футболист «Зенита» Александр Ерохин высказался об ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев подписал приказ об изменении лимита – со следующего сезона-2026/2027 клубы РПЛ не смогут включать в заявку более 12 иностранцев, на поле одновременно смогут находиться не более 7.

«Я думаю, что спортивные, футбольные люди это обсуждали и принимали эти решения. Поэтому, естественно, для молодых футболистов это возможность быстрее включаться в борьбу за место в стартовом составе, расти и приближаться к основной команде.

Я думаю, что время покажет, какой эффект это даст. Но тем не менее считаю, что в текущей ситуации, в которой оказался российский футбол, это должно пойти на пользу.

Будет какое-то время, чтобы посмотреть, как это работает в условиях, когда мы не играем в Европе, а выступаем в своем чемпионате, и сделать определенные выводы. Уже через сезон можно будет оценить, влияет это положительно или нет, и от этого отталкиваться при принятии дальнейших решений – увеличивать количество российских футболистов или возвращаться к прежним условиям и развиваться в этом направлении», – сказал Ерохин. 

Футбольные люди - уже звучит как стёб
Ответ Ебздрогыч
Мостовой: "Я что для тебя шутка какая-то?"
Ответ Ебздрогыч
Если бы от спортивных футбольных людей что-то зависело - этого лимита вообще б не было.
Без лимита этот технарь работал бы на заводе.
Ответ Jason Kidd
Боюсь в дворники бы не взяли.
Ответ Максим Черкашин
Так а он разве сейчас не там.?)
Ну Ерохину теперь уже без разницы количество легионеров, карьеру заканчивает, получит должность в Зените.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
С лимитом он может не торопится завершать карьеру.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
да уж.Ерохин имеет кучу титулов ,мог в другой команде быть абсолютным лидером ,радовать болельщиков и оставить след в истории футбола страны.Просидел на скамейке Зенита ,либо играя по 20 минут..Вместо него предпочитали иностранца.Ерохина забудут быстро.А вот Желудкова помнят десятилетия.
Там наверху неглупые люди сидят. Наше дело сидеть и помалкивать. Решат всё и без нас. Я лично нашей власти доверяю полностью. За последнее время, особенно 4 года, такие замечательные изменения в стране - всё к лучшему. Доходы растут, цены падают, на международной политической арене победа за победой - и что самое главное, без какого-либо кровопролития, а исключительно за счёт талантливой дипломатии. Ну как таким людям можно не доверять? И вообще - кто, если не они?
Ответ Jauhojarvinousiainen
Слишком толсто. Переделывай
Еще бы он против был. Он так до 45 доиграть может. 10 минут выдержать способен.
Такие как Ерохин, всегда будут за ужесточение лимита
Еще один шанс для Ерохина спокойно получать зп, протирая задницей скамейку. Будет больше молодых игроков - говорили они..(c)
П.С. Если Дзюбе и Акинфееву покрасить волосы, они действительно сойдут за 20-25 летних. Но это неточно. :)
Ответ Heroes!
Ну эти двое не падают ниже своего уровня, не смотря на возраст. А Ерохин понимает, что любой второсортный бразилец его легко из состава вытеснит-вот и пытается свои хотелки озвучить устами "неглупых людей"
Спортивные футбольные люди 🤦🏻‍♂️
Там, вроде, все команды были против, но один футбольный Дягтярев за? Своих, эффективных манагеров, Ерохин, видать, футбольными, не считает?
