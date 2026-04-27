Семак установил рекорд по числу матчей в качестве тренера «Зенита» в чемпионатах страны. Игра с «Ахматом» стала для него 238-й в РПЛ

Сергей Семак установил рекорд по матчам во главе «Зенита» в высшем дивизионе.

Сергей Семак установил рекорд «Зенита » по числу матчей в высшем дивизионе страны в качестве главного тренера команды.

Воскресный матч 27-го тура Мир РПЛ против «Ахмата» (2:0) стал для Семака 238-м в чемпионате России во главе сине-бело-голубых. 50-летний специалист установил новый клубный рекорд, опередив Юрия Морозова, возглавлявшего «Зенит» в 237 матчах чемпионата, отмечает сайт «История «Зенита».

В этих матчах «Зенит» одержал 155 побед и забил 495 голов – эти показатели также являются рекордными среди тренеров клуба.