  Семак установил рекорд по числу матчей в качестве тренера «Зенита» в чемпионатах страны. Игра с «Ахматом» стала для него 238-й в РПЛ
Семак установил рекорд по числу матчей в качестве тренера «Зенита» в чемпионатах страны. Игра с «Ахматом» стала для него 238-й в РПЛ

Сергей Семак установил рекорд по матчам во главе «Зенита» в высшем дивизионе.

Сергей Семак установил рекорд «Зенита» по числу матчей в высшем дивизионе страны в качестве главного тренера команды.

Воскресный матч 27-го тура Мир РПЛ против «Ахмата» (2:0) стал для Семака 238-м в чемпионате России во главе сине-бело-голубых. 50-летний специалист установил новый клубный рекорд, опередив Юрия Морозова, возглавлявшего «Зенит» в 237 матчах чемпионата, отмечает сайт «История «Зенита».

В этих матчах «Зенит» одержал 155 побед и забил 495 голов – эти показатели также являются рекордными среди тренеров клуба.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Зенита»
Легенда клуба, чего уж там!
А теперь пора на выход
И великолепный футболист! Такие мастодонты, как Луис Суарез и Мостовой не забивали хет трик в Лиге Чемпионов, а Серёжа забивал!
Легенда!
И не просто хет трик в ЛЧ, а хет трик в ворота ПСЖ, а это дорогого стоит
как бы кто ни относился, но его вполне можно считать легендой клуба, раз опередил Юрия Андреевича.
А кто ещё из ныне действующих тренеров может похвастаться таким количеством титулов? То-то!
В среднем больше двух мячей за матч.
Будет ли 241?...
Да понятно, что будет, Зенит же не за выживание борется. Думаю, нескоро рекорд этот побьют, даже если СБС уйдет после этого сезона
Да понятно, что будет, Зенит же не за выживание борется. Думаю, нескоро рекорд этот побьют, даже если СБС уйдет после этого сезона
Хочется чего-то нового, если честно
Молодец! Со след сезона надеюсь будет кто то другой рулить
Главное что бы без травм!
Семак обновил рекорд Зенита. Поздравляем. Теперь пусть обнуляется и ставит антирекорды в другой команде , надоело отбиваться с одним голом в запасе в 5-6 защитников третий сезон , деградацию только АБМ не видит и свидетели церкви Семака .
А всего в Зените 331 игра 209 побед 63 ничьих и 60 поражений. 2.09 гола за игру. Чем не топ ?
Материалы по теме
Александр Гришин: «Если Семак когда-то уйдет из «Зенита», то это кандидат номер один в ЦСКА. Это сильнейший российский тренер. Он коренной армеец, его примут – миллион процентов»
27 апреля, 11:31
Анатолий Бышовец: «Семак ярко начинал в «Зените», а сейчас больше стал селекционером. Взял Дурана, еще кого-то и не знает, кого же ставить. А ведь есть Кондаков»
27 апреля, 08:26
У «Зенита» 5 побед и 2 ничьих в последних 7 турах РПЛ. Дальше – выезд к ЦСКА
26 апреля, 18:36
Кэррик – главный кандидат на пост тренера «МЮ» со следующего сезона, руководство довольно его работой. Ираолу тоже рассматривают
Агенты Челестини ведут переговоры с «Хетафе» и «Леванте» (Иван Карпов)
Джанни Инфантино: «Иран сыграет на ЧМ-2026 и будет играть в США. Футбол объединяет»
Лескотт об игре молодежек Англии и Португалии в 2003-м: «Все знали Куарежму, а про Роналду думали: «Кто это?» В том матче из-за Криштиану заменили обоих наших крайних защитников»
«Барселона» готова продать Бальде, Кунде или Касадо, чтобы получить деньги на трансферы. Алекс интересен «МЮ»
Бояринцев о комментаторах: «Меня никто не раздражает. Нравятся Генич, Шнякин, Меламед... Да многих могу перечислить. У каждого своя манера»
«В глазах многих Артета окажется либо гением, либо шарлатаном. Остался месяц». Каррагер о тренере «Арсенала»
Игроки «Реала» хотели бы видеть Клоппа, а не Моуринью, заявил журналист Альварес: «Жозе – это бомба замедленного действия, он может спровоцировать конфликт»
Дора выступит перед матчем «Зенита» и «Сочи» в 29-м туре РПЛ
Очоа войдет в состав Мексики на свой 6-й ЧМ – рекордный. После турнира 40-летний вратарь завершит карьеру
«Сабах» впервые в истории выиграл лигу Азербайджана
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Охдуд» уступил «Аль-Иттифаку» Вейналдума, «Аль-Фейха» в гостях у «Аль-Холуда»
«Надо провести шоу-матч «Зенит» – «Краснодар» в Бразилии. У них как раз по 8 заморских человек, а остальные трое бродят по полю, как нищие торбы». Валерий Овчинников о показе РПЛ в Бразилии
Анатолий Тимощук: «Мы привыкли видеть доминирующий «Зенит», но сейчас идет бескомпромиссная борьба. Мы должны быть готовы к любым испытаниям»
Аршавин об игре за «Арсенал»: «Лондон – специфический город, он не похож ни на один в Европе. Мне было тяжело, не до конца адаптировался. Большая разница с нашим укладом жизни»
Артета об игре Дьокереша против «Атлетико»: «Очень сильная первая половина, особенно когда «Арсенал» больше доминировал. Виктор сделал гол, хладнокровно реализовал пенальти»
Агент Сафонов: «Кисляк, Дивеев, Батраков, Агкацев, Бориско, Умяров, Литвинов, Черников, Глебов могут оказаться в Европе»
Индзаги о 2025-м: «Интер» мечтал о требле, но в чемпионате мы заплатили цену за то, что провели на 23 матча больше, чем «Наполи», а в финале ЛЧ нас тяготило упущенное скудетто»
Компани – фанатам «Баварии»: «Если почувствуете себя плохо в день игры с «ПСЖ», передайте билет самому здоровому человеку, который сможет внести вклад в оборону нашей крепости, «Альянц Арены»
Защитник «Балтики» Чивич: «Россия могла бы еще раз добраться до 1/4 финала ЧМ. Команда у вас очень хорошая»
