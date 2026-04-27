Чалханоглу может пропустить финал Кубка Италии и остаток сезона. У хавбека «Интера» травма камбаловидной мышцы
Полузащитник «Интера» пропустил матч против «Торино» в 34-м туре Серии А (2:2) из-за повреждения. Сегодня миланский клуб сообщил, что у игрока выявлена травма камбаловидной мышцы левой ноги.
Как сообщают журналисты Танкреди Палмери и Даниэле Мари, 32-летний футболист может пропустить игру с «Лацио» в финале Кубка Италии и всю оставшуюся часть сезона. При этом турок восстановится к началу чемпионата мира.
I текущем сезоне Серии А Чалханоглу провел 22 матча, забил 9 голов и отдал 4 результативных паса.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Танкреди Палмери
Это все толпой стали рисовать травмы что-ли, чтобы отдохнуть к ЧМ?
А почему бы и нет) целей в чемпионатах у многих уже и нет, ЧМ сейчас для многих на 1 плане.
Как бы и чемпионство не пропустил.
