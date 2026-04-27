Баринов повздорил с Даку в перерыве матча с «Рубином»: «#### ты падаешь, #####? Был бы стопроцентный – был бы пенальти, ## ###»
Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов вступил в конфликт с форвардом «Рубина» Мирлиндом Даку в перерыве матча Мир РПЛ.
В субботу «Рубин» и ЦСКА сыграли вничью в Казани (0:0) в рамках 27-го тура чемпионата России.
Перед выходом команд на поле на второй тайм Баринов поспорил с Даку на повышенных тонах, предъявив сопернику претензии в симуляции при падении в штрафной в одном из эпизодов первого тайма. Во время стычки футболисты толкали друг друга в плечо.
«#### (Чего) ты падаешь, ##### (блин)?! Какой стопроцентный [пенальти]?! Если бы был стопроцентный, был бы пенальти, ## ### (на фиг)!» – сказал Баринов.
Пресс-служба «Рубина» опубликовала видео эпизода в клубных соцсетях.
