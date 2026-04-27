Баринов повздорил с Даку в перерыве матча с «Рубином»: «#### ты падаешь, #####? Был бы стопроцентный – был бы пенальти, ## ###»

Баринов повздорил с Даку в перерыве матча с «Рубином».

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов вступил в конфликт с форвардом «Рубина» Мирлиндом Даку в перерыве матча Мир РПЛ .

В субботу «Рубин » и ЦСКА сыграли вничью в Казани (0:0) в рамках 27-го тура чемпионата России.

Перед выходом команд на поле на второй тайм Баринов поспорил с Даку на повышенных тонах, предъявив сопернику претензии в симуляции при падении в штрафной в одном из эпизодов первого тайма. Во время стычки футболисты толкали друг друга в плечо.

«#### (Чего) ты падаешь, ##### (блин)?! Какой стопроцентный [пенальти]?! Если бы был стопроцентный, был бы пенальти, ## ### (на фиг)!» – сказал Баринов .

Пресс-служба «Рубина» опубликовала видео эпизода в клубных соцсетях.