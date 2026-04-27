  • Баринов повздорил с Даку в перерыве матча с «Рубином»: «#### ты падаешь, #####? Был бы стопроцентный – был бы пенальти, ## ###»
Баринов повздорил с Даку в перерыве матча с «Рубином»: «#### ты падаешь, #####? Был бы стопроцентный – был бы пенальти, ## ###»

Баринов повздорил с Даку в перерыве матча с «Рубином».

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов вступил в конфликт с форвардом «Рубина» Мирлиндом Даку в перерыве матча Мир РПЛ.

В субботу «Рубин» и ЦСКА сыграли вничью в Казани (0:0) в рамках 27-го тура чемпионата России.

Перед выходом команд на поле на второй тайм Баринов поспорил с Даку на повышенных тонах, предъявив сопернику претензии в симуляции при падении в штрафной в одном из эпизодов первого тайма. Во время стычки футболисты толкали друг друга в плечо.

«#### (Чего) ты падаешь, ##### (блин)?! Какой стопроцентный [пенальти]?! Если бы был стопроцентный, был бы пенальти, ## ### (на фиг)!» – сказал Баринов.

Пресс-служба «Рубина» опубликовала видео эпизода в клубных соцсетях.

- Хулиан ты падаешь постоянно?
- Я Мирлинд
Ответ hikkikomori
- Хулиан ты падаешь постоянно? - Я Мирлинд
Проиграл))
Ответ hikkikomori
- Хулиан ты падаешь постоянно? - Я Мирлинд
Просто с Альваресом перепутал
Ёлки-палки, даже расшифровка есть. Похвально!
Ответ Aлeксaндp Мocтoвoй
Ёлки-палки, даже расшифровка есть. Похвально!
Футбольному человеку должно быть понятно и без расшифровки)
Ответ Winterburn
Футбольному человеку должно быть понятно и без расшифровки)
Правильно! В шифровании всё давно придумано.
хотелось бы посмотреть как спорят Баринов и Евсеев
Ответ АРТУР АЛИЕВ
хотелось бы посмотреть как спорят Баринов и Евсеев
Там один "пип " будет, можно Юрана добавить)...
Ответ АРТУР АЛИЕВ
хотелось бы посмотреть как спорят Баринов и Евсеев
Валентиныч и покусать может)
Повздорил? Это для Баринова нормальное поведение. Это они по-дружески.
Ответ Balt
Повздорил? Это для Баринова нормальное поведение. Это они по-дружески.
Набросили)
Баринов в своём быдло стиле.
Ответ Demedieu
Баринов в своём быдло стиле.
лучшему игроку мира позволительно
Ответ Demedieu
Баринов в своём быдло стиле.
валерьянку пьешь?бедненький вы наш
##### пишется слитно
Ответ Toporila
##### пишется слитно
Браво!!!))))))))
Баринов отметился в ЦСКА.
Как смог, как смог.
Где Баринов учился мату, Евсеев преподавал
после вчерашнего пенальти на Кордобе теперь любое соприкосновение игроков в штрафной пенальти считается, так что тут Даку прав)
Ответ Шамиль Магомедов
после вчерашнего пенальти на Кордобе теперь любое соприкосновение игроков в штрафной пенальти считается, так что тут Даку прав)
теперь кордобу не трогать, только издали кидать бутсой
Блогер Анар нанес символический удар перед матчем «Рубин» – ЦСКА. Стример OverDrive возмутился: «За вклад в распространение венерических заболеваний или за что?»
26 апреля, 16:34
Челестини о ЦСКА: «Мне не нравится слово «кризис». Это мой первый год в России, я вижу, что очки тяжело даются всем. У нас большая проблема, но мы решим ее»
25 апреля, 21:07
Артига о 0:0 с ЦСКА: «Результат понравился меньше, чем игра «Рубина». Все упирается в плотный график, нужны были силы, чтобы команда располагалась впереди»
25 апреля, 19:26
вчера, 21:25
Абдулкадыров о ЦСКА: «Говорят, ничего не поменялось. Просто у команды небольшой спад»
17 минут назад
Алексей Смертин: «Возможно, это девиация, но дождь меня даже мотивирует выйти на пробежку»
30 минут назад
Стив Макманаман: «Правило игры рукой портит футбол, его надо убрать. В Европе пенальти дают за все подряд. Момент с Дэвисом просто отвратителен, мяч отскочил ему в руку от бедра»
вчера, 22:05
У Альвареса небольшое растяжение связок голеностопа. Форвард «Атлетико» может сыграть в ответном матче с «Арсеналом»
вчера, 22:02
«Челси» считает, что Джексон стоит 60 млн фунтов. Аренда в «Баварию» не повлияла на оценку
вчера, 21:50
Маттеус считает, что «Бавария» выйдет в финал ЛЧ: «Она превосходила «ПСЖ» в плане физики. Почти уверен, что парижане не смогут поддерживать такой темп на «Альянц Арене» 90 или 120 минут»
вчера, 21:40
Эбуэ о разводе: «Я многое потерял. У меня было три дома в Англии, много автомобилей – все потерял, как и деньги. Пресса была у дома каждый день – закрывал окна коробками, чтобы не снимали»
вчера, 21:38
Нигматуллин о ВАР: «Справедливости не приносит и убивает романтику футбола в какой-то степени. Игрок радуется голу – а оказывается, что кто-то пять минут назад мизинцем коснулся мяча»
вчера, 21:20
У Эмери седьмой полуфинал ЛЕ – ни у кого нет больше трех. Испанец дошел до финала последние пять раз
вчера, 20:38
Гол Сарра «Шахтеру» на 21-й секунде – самый быстрый в истории Лиги конференций
вчера, 20:12
