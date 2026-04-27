Орлов о Кордобе: «Не умаляю его заслуг как форварда, но он часто симулирует. Падает и сразу смотрит на арбитров. Судьям надо быть построже с ним»

Орлов: Кордоба часто симулирует, судьям надо быть построже с ним.

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о назначении пенальти в пользу «Краснодара» в матче с махачкалинским «Динамо» в 27-м туре Мир РПЛ (2:1).

На 35-й минуте встречи форвард «Краснодара » Джон Кордоба упал в штрафной в результате борьбы с защитником «Динамо » Джемалом Табидзе. Главный арбитр Иван Абросимов посчитал, что Табидзе завалил Кордобу, и назначил 11-й метровый. Эдуард Сперцян пробил с точки на 36-й минуте, но попал в штангу.

«Не могу не затронуть тему судейства. Не понял некоторых решений рефери Ивана Абросимова. За что он показал, допустим, желтую карточку Мастури во втором тайме? Посчитал, что тот сфолил на Джованни? Но он же сыграл в мяч! Где там умышленная грубость? Мастури опередил соперника, за что же ему выписали горчичник?!

Пенальти на Кордобе... Тоже вопросы. Знаете, в медицине есть такой термин – аггравация. Преувеличение пациентом какого-либо симптома. Так вот Кордоба усилил эффект от своего падения, хотел показать, что он рухнул на газон из-за защитника... Я не увидел явного фола.

Нужно же учитывать дух игры. Дух спортивной борьбы! То же самое можно сказать и про Сперцяна в матче с «Зенитом». Три-четыре раза перевернулся на газоне, кричал. В итоге Педро выгнали с поля. А Сперцян тут же поднялся и побежал...

Почему Семак часто удивляется судейским трактовкам? Потому что он полжизни играл в футбол, знает это все изнутри! А мы сегодня часто видим, что судьи просто не учитывают элементарных законов биомеханики.

Вообще судьям нужно быть построже с Кордобой! Не умаляю его заслуг как форварда, бомбардира, но он часто симулирует. Падает и сразу смотрит на арбитров... Ну что это такое? Вообще у меня сложилось впечатление, что в матче с «Махачкалой» арбитр, наверное, невольно, но помогал «Краснодару». Судить надо по правилам ФИФА!» – сказал Орлов.

Кордоба о словах Газизова про пенальти: «Постоянно говорят про меня какие-то глупости, мне это надоело. Хватит очернять мое имя. Они просто не могут достойно принимать поражения»