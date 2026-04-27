  • Орлов о Кордобе: «Не умаляю его заслуг как форварда, но он часто симулирует. Падает и сразу смотрит на арбитров. Судьям надо быть построже с ним»
Орлов о Кордобе: «Не умаляю его заслуг как форварда, но он часто симулирует. Падает и сразу смотрит на арбитров. Судьям надо быть построже с ним»

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о назначении пенальти в пользу «Краснодара» в матче с махачкалинским «Динамо» в 27-м туре Мир РПЛ (2:1).

На 35-й минуте встречи форвард «Краснодара» Джон Кордоба упал в штрафной в результате борьбы с защитником «Динамо» Джемалом Табидзе. Главный арбитр Иван Абросимов посчитал, что Табидзе завалил Кордобу, и назначил 11-й метровый. Эдуард Сперцян пробил с точки на 36-й минуте, но попал в штангу.

«Не могу не затронуть тему судейства. Не понял некоторых решений рефери Ивана Абросимова. За что он показал, допустим, желтую карточку Мастури во втором тайме? Посчитал, что тот сфолил на Джованни? Но он же сыграл в мяч! Где там умышленная грубость? Мастури опередил соперника, за что же ему выписали горчичник?!

Пенальти на Кордобе... Тоже вопросы. Знаете, в медицине есть такой термин – аггравация. Преувеличение пациентом какого-либо симптома. Так вот Кордоба усилил эффект от своего падения, хотел показать, что он рухнул на газон из-за защитника... Я не увидел явного фола.

Нужно же учитывать дух игры. Дух спортивной борьбы! То же самое можно сказать и про Сперцяна в матче с «Зенитом». Три-четыре раза перевернулся на газоне, кричал. В итоге Педро выгнали с поля. А Сперцян тут же поднялся и побежал...

Почему Семак часто удивляется судейским трактовкам? Потому что он полжизни играл в футбол, знает это все изнутри! А мы сегодня часто видим, что судьи просто не учитывают элементарных законов биомеханики.

Вообще судьям нужно быть построже с Кордобой! Не умаляю его заслуг как форварда, бомбардира, но он часто симулирует. Падает и сразу смотрит на арбитров... Ну что это такое? Вообще у меня сложилось впечатление, что в матче с «Махачкалой» арбитр, наверное, невольно, но помогал «Краснодару». Судить надо по правилам ФИФА!» – сказал Орлов.

Кордоба о словах Газизова про пенальти: «Постоянно говорят про меня какие-то глупости, мне это надоело. Хватит очернять мое имя. Они просто не могут достойно принимать поражения»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
То ли дело Соболев - образец настоящего форварда
А Вендел , Барриос не смущают ? Любое касание сзади для них это падение , что тормозит игру постоянно .
Да Кордоба – это Соболев, только хорошо играющий в футбол.
А Соболев - Кордоба на минималках😁
Тот случай когда в своем глазу бревна не видит, а в чужом соринку замечает
А что вы хотели от типа, который на газпромовских подачках живет.
Геннадий Сергеевич всех критикует за симуляции и неспортивное поведение. И Соболева в том числе, и в том числе когда тот уже стал игроком Зенита.
Гене, у которого в клубе играет Дельфин, лучше насчет симуляций промолчать
Те, у кого в клубе играют Соболев и Комличенко ( к сожалению у нас), не могут наезжать на Кордобу за симуляции.
Могут, почему нет?
Симулирует, критика справедлива. Того же Соболева тоже критикуют, и свои тоже.
Интересно, а с какого перепуга? То, что Соболев - дельфин , как то отменяет симуляции Кордобы?
У нас такой же есть симулят. Только ещё и играет скверно
Конечно, Кордоба мог бы выстоять. Просто, наверное, его уже зае####, что на нем в каждом матче обхватив руками сзади висит двухметровый амбал-защитник и он решил сакцентировать на этом внимание. Никто ведь не будет спорить, что захват соперника руками против правил?
Таких захватов при каждом угловом не один. Так каждый угловой пенкой должен заканчиваться? Кордоба реально главный симулянт и провокатор.
На всех хороших нападающих висят защитники. Но никто не умирает так демонстративно и отвратительно, как Кордоба.
Кордоба реально падает после каждого контакта, к судьям постоянно апеллирует, давит на них, неприятно такое наблюдать в исполнении действительно сильного (в отличие от дур@чка Соболева))) форварда !!!
То ли дело Саша Соболев!
Не умоляя заслуг Орлова, он не видит или не хочет видеть, что на Кордобе больше всех фолят, катаются на нём верхом, а нарушения свистят из трёх один.
Бояринцев о комментаторах: «Меня никто не раздражает. Нравятся Генич, Шнякин, Меламед... Да многих могу перечислить. У каждого своя манера»
«В глазах многих Артета окажется либо гением, либо шарлатаном. Остался месяц». Каррагер о тренере «Арсенала»
Игроки «Реала» хотели бы видеть Клоппа, а не Моуринью, заявил журналист Альварес: «Жозе – это бомба замедленного действия, он может спровоцировать конфликт»
Дора выступит перед матчем «Зенита» и «Сочи» в 29-м туре РПЛ
Очоа войдет в состав Мексики на свой 6-й ЧМ – рекордный. После турнира 40-летний вратарь завершит карьеру
Фабрегас о 5:4 в игре «ПСЖ» и «Баварии»: «Я посмотрел лучший матч в жизни, думаю. Это показало, куда движется современный футбол. Я многому научился»
Нойер и «Бавария» обсуждают продление контракта до 2027-го. 40-летний голкипер хочет остаться еще на сезон
Кейн – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии Goal. Олисе – 2-й, Ямаль – 3-й, Диас – 4-й, Холанд – 5-й, Мбаппе – 6-й, Месси – 13-й, Роналду – 14-й, Винисиус – 17-й
Хвича, Диас, Дембеле, Олисе, Гризманн – в команде недели в Лиге чемпионов
Анатолий Тимощук: «Мы привыкли видеть доминирующий «Зенит», но сейчас идет бескомпромиссная борьба. Мы должны быть готовы любым испытаниям. Будем биться»
Аршавин об игре за «Арсенал»: «Лондон – специфический город, он не похож ни на один в Европе. Мне было тяжело, не до конца адаптировался. Большая разница с нашим укладом жизни»
Артета об игре Дьокереша против «Атлетико»: «Очень сильная первая половина, особенно когда «Арсенал» больше доминировал. Виктор сделал гол, абсолютно хладнокровно реализовал пенальти»
Агент Сафонов: «Кисляк, Дивеев, Батраков, Агкацев, Бориско, Умяров, Литвинов, Черников, Глебов могут оказаться в Европе»
Индзаги о 2025-м: «Интер» мечтал о требле, но в чемпионате мы заплатили цену за то, что провели на 23 матча больше, чем «Наполи», а в финале ЛЧ нас тяготило упущенное скудетто»
Компани – фанатам «Баварии»: «Если почувствуете себя плохо в день игры с «ПСЖ», передайте билет самому здоровому человеку, который сможет внести вклад в оборону нашей крепости, «Альянц Арены»
Защитник «Балтики» Чивич: «Россия могла бы еще раз добраться до 1/4 финала ЧМ. Команда у вас очень хорошая»
Андрей Аршавин: «Нравится смотреть теннис и биатлон. Особенно когда Губерниев комментирует – можно даже, чтобы биатлона не было, просто чтобы он комментировал»
Эндрик: «Футбол – очень жесткая среда. Надеюсь, что мой ребенок станет юристом или врачом и будет видеть во мне обычного человека за пределами поля, а не футболиста»
Скоулз впервые сходил на игру О'Салливана на ЧМ по снукеру: «Охрененно, одно из лучших событий в моей жизни. Я мог бы сидеть в этом кресле две недели и смотреть все матчи подряд, клянусь богом»
