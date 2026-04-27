Вингер «Зенита» Энрике: «Неправда, что я хочу уйти – мне это ни к чему. Хочу оставить след в истории клуба»
Вингер «Зенита» Луис Энрике опроверг информацию о том, что хочет покинуть клуб после чемпионата мира.
Ранее сообщалось, что бразилец попросил своих агентов найти ему топ-клуб в Европе, куда он мог бы перейти летом, поскольку Энрике хочет играть в команде уровня «ПСЖ».
«Это неправда, что я хочу уйти. Мне это ни к чему. Я сосредоточен на «Зените» и хочу показать в этом клубе все, на что способен. Хочу выигрывать здесь титулы и оставить след в истории «Зенита», – сказал Энрике.
Надеюсь сверкнет на ЧМ и продадим за 50-60 млн. Его в принципе сложно использовать, потому что против нас вечно ставят автобусы, никакого свободного пространства не бывает. Да и не верится, что Семак сможет его нормально интегрировать.
Какой дурак будет из нашего болота покупать игрока за 50-60 мультов?
Халка за 56 млн евро купили китайцы
В ПСЖ уже есть Луис Энрике
Мы тоже хотим, чтобы ты показал весь свой потенциал. А то вроде Король Америки, а брака как у дублёра регулярно...
Гвардиол - к Гвардиоле, Луис Энрике - к Луису Энрике
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем