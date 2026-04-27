Вингер «Зенита» Энрике: «Неправда, что я хочу уйти – мне это ни к чему. Хочу оставить след в истории клуба»

Вингер «Зенита» Энрике: неправда, что я хочу уйти.

Вингер «Зенита» Луис Энрике опроверг информацию о том, что хочет покинуть клуб после чемпионата мира.

Ранее сообщалось , что бразилец попросил своих агентов найти ему топ-клуб в Европе, куда он мог бы перейти летом, поскольку Энрике хочет играть в команде уровня «ПСЖ».

«Это неправда, что я хочу уйти. Мне это ни к чему. Я сосредоточен на «Зените» и хочу показать в этом клубе все, на что способен. Хочу выигрывать здесь титулы и оставить след в истории «Зенита », – сказал Энрике.