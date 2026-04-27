  Александр Гришин: «Если Семак когда-то уйдет из «Зенита», то это кандидат номер один в ЦСКА. Это сильнейший российский тренер. Он коренной армеец, его примут – миллион процентов»
Александр Гришин: «Если Семак когда-то уйдет из «Зенита», то это кандидат номер один в ЦСКА. Это сильнейший российский тренер. Он коренной армеец, его примут – миллион процентов»

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин ответил на вопрос о том, кто из тренеров мог бы вернуть армейцев в борьбу за чемпионство в случае увольнения Фабио Челестини.

«Черчесов? Я уважаю Черчесова и его тренерскую работу, но болельщики ЦСКА не поймут его назначение. Возможно, со временем, если будет результат, трибуны его примут. Все-таки Черчесов ассоциируется со «Спартаком». Поэтому в начале болельщики его не примут. Тут надо взвешивать все риски за и против. Черчесов неплохо работал в сборной, в «Ахмате». Но первых мест он не занимал, как Семак.

Все-таки Семак сильнейший российский тренер, который шесть лет подряд выигрывал золото чемпионата, три Суперкубка страны. Примут ли Семака после «Зенита»? Никто против точно не будет. Это коренной армеец, он начинал в клубе. Он в ЦСКА сделал себе имя, карьеру. Семака примут – миллион процентов, даже несмотря на многолетнюю работу в «Зените».

Семак – топовая замена Челестини. Если он когда-то уйдет из «Зенита», то это кандидат номер один в ЦСКА. Но пойдет ли сам Сергей Богданович... Его ассоциируют с «Зенитом», он там хорошо работает», – сказал Гришин.

А после 6 подряд чемпионств ЦСКА Семак на спор уйдёт в Ростов, и уже нас сделает чемпионами. 🤦‍♀️
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
в т.ч. на клубном чемпионате мира.
Семак привык работать с не ограниченным бюджетом, в ЦСКА ему будет сложно без 25-40 миллионный приобретений.
Ой как хочу посмотреть на "тренерский гений" Семака в другом клубе с финансированием как у всех!!!!!!
Да не пойдёт Семак в ЦСКА — маловато там бразильцев…
И уволят так же быстро как и иностранного тренера если не будет результатов
У ЦСКА нет 25 млн в месяц ему платить!!! А Семак привык хорошо зарабатывать!!!
Ответ Magomed-Gerey Daniyalov
Так это и отлично. Деньги одно из важных мерил успеха в жизни
Ответ Magomed-Gerey Daniyalov
Ну тогда Цска вечно и будет со Спартаком за 6 место бороться, если они лучше на неустойки тренерам будут тратятся, чем на зарплату топу
Нет, не надо нам Семака.
Иди прокапайся, Грегор
Что-то Гришин стал кринж нести
Пьяный проспится, а дурак никогда. Какой Семак? Эксперт на эксперте, если этот уйдет с питера, то уже навсегда, сейчас сидит просто на поводке Миллера и всё...
Рекомендуем
Главные новости
Кейн – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии TNT Sports. Олисе – 2-й, Ямаль – 3-й, Райс – 4-й, Мбаппе – 5-й, Роналду – 10-й
вчера, 21:55
Инфантино предлагал боссам палестинской и израильской федераций сделать фото. Палестинец отказал: «Я не могу жать руку тому, кого израильтяне прислали обелять фашизм и геноцид»
вчера, 21:25Видео
Лига конференций. 1/2 финала. «Шахтер» дома проиграл «Кристал Пэлас», «Райо» победил «Страсбур»
вчера, 21:05
Жезус – главная цель «Милана», желающего усилить атаку под ЛЧ. Контракт форварда с «Арсеналом» истекает в 2027-м
вчера, 21:03
Лига Европы. 1/2 финала. «Ноттингем» одолел «Астон Виллу», «Брага» обыграла «Фрайбург»
вчера, 20:58
Висса – худший трансфер сезона в АПЛ по версии Daily Mail. Исак – 4-й, Гарначо – 5-й, Гиттенс – 8-й, Симонс – 9-й, Делап – 10-й, Виртц – 14-й
вчера, 20:56
Инфантино объявил об участии в выборах президента ФИФА в 2027-м. Джанни возглавляет организацию с 2016 года
вчера, 20:48
«Мбаппе не является лидером для остальных игроков – ни в раздевалке, ни на поле. Они ожидали, что он проявит себя больше». Журналист Кастаньо о форварде «Реала»
вчера, 20:32
Трамп о словах Инфантино про приезд Ирана на ЧМ: «Джанни – это нечто. Если он так сказал, я не против. Пусть играют»
вчера, 20:23
Мбаппе, Олисе, Экитике, Шерки и Салиба номинированы на приз лучшему французскому футболисту, играющему за границей
вчера, 20:15
Ко всем новостям
Последние новости
Стив Макманаман: «Правило игры рукой портит футбол, его надо убрать. В Европе пенальти дают за все подряд. Момент с Дэвисом просто отвратителен, мяч отскочил ему в руку от бедра»
вчера, 22:05
У Альвареса небольшое растяжение связок голеностопа. Форвард «Атлетико» может сыграть в ответном матче с «Арсеналом»
вчера, 22:02
«Челси» считает, что Джексон стоит 60 млн фунтов. Аренда в «Баварию» не повлияла на оценку
вчера, 21:50
Маттеус считает, что «Бавария» выйдет в финал ЛЧ: «Она превосходила «ПСЖ» в плане физики. Почти уверен, что парижане не смогут поддерживать такой темп на «Альянц Арене» 90 или 120 минут»
вчера, 21:40
Эбуэ о разводе: «Я многое потерял. У меня было три дома в Англии, много автомобилей – все потерял, как и деньги. Пресса была у дома каждый день – закрывал окна коробками, чтобы не снимали»
вчера, 21:38
Нигматуллин о ВАР: «Справедливости не приносит и убивает романтику футбола в какой-то степени. Игрок радуется голу – а оказывается, что кто-то пять минут назад мизинцем коснулся мяча»
вчера, 21:20
У Эмери седьмой полуфинал ЛЕ – ни у кого нет больше трех. Испанец дошел до финала последние пять раз
вчера, 20:38
Гол Сарра «Шахтеру» на 21-й секунде – самый быстрый в истории Лиги конференций
вчера, 20:12
«Челестини уже уплыл за буйки, спасательный круг не поможет. Крейсер «Зенит» проплывет мимо и не заметит». Губерниев о матче ЦСКА с петербуржцами
вчера, 20:04
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Охдуд» уступил «Аль-Иттифаку» Вейналдума, «Аль-Фейха» и «Аль-Холуд» сыграли вничью
вчера, 19:59
Рекомендуем