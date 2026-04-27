Александр Гришин: «Если Семак когда-то уйдет из «Зенита», то это кандидат номер один в ЦСКА. Это сильнейший российский тренер. Он коренной армеец, его примут – миллион процентов»

Гришин: Семак – топовая замена Челестини, это сильнейший российский тренер.

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин ответил на вопрос о том, кто из тренеров мог бы вернуть армейцев в борьбу за чемпионство в случае увольнения Фабио Челестини .

«Черчесов ? Я уважаю Черчесова и его тренерскую работу, но болельщики ЦСКА не поймут его назначение. Возможно, со временем, если будет результат, трибуны его примут. Все-таки Черчесов ассоциируется со «Спартаком». Поэтому в начале болельщики его не примут. Тут надо взвешивать все риски за и против. Черчесов неплохо работал в сборной, в «Ахмате». Но первых мест он не занимал, как Семак.

Все-таки Семак сильнейший российский тренер, который шесть лет подряд выигрывал золото чемпионата, три Суперкубка страны. Примут ли Семака после «Зенита»? Никто против точно не будет. Это коренной армеец, он начинал в клубе. Он в ЦСКА сделал себе имя, карьеру. Семака примут – миллион процентов, даже несмотря на многолетнюю работу в «Зените ».

Семак – топовая замена Челестини. Если он когда-то уйдет из «Зенита», то это кандидат номер один в ЦСКА. Но пойдет ли сам Сергей Богданович... Его ассоциируют с «Зенитом», он там хорошо работает», – сказал Гришин.