Милитао пропустит 5 месяцев из-за травмы бедра. Защитник «Реала» перенесет операцию на этой неделе (Абраам Ромеро)
Милитао пропустит почти полгода после операции.
Защитника «Реала» Эдера Милитао прооперируют на этой неделе.
Ранее сообщалось, что у бразильца случился рецидив повреждения бедра, полученного в декабре 2025 года. Он перенесет операцию и пропустит чемпионат мира.
Как сообщает журналист El Mundo Абраам Ромеро, футболист перенесет операцию в Финляндии на этой неделе. Его восстановление после этого займет около пяти месяцев.
В текущем сезоне Ла Лиги Милитао провел 16 матчей и забил 2 гола.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Абраама Ромеро
Жаль его
Официально хрусталь. Жаль, ведь уровень достойный демонстрировал, даже после двух подряд крестов … к сожалению, надо продавать, такой актив держать под замену будет не рентабельно
Официально хрусталь. Жаль, ведь уровень достойный демонстрировал, даже после двух подряд крестов … к сожалению, надо продавать, такой актив держать под замену будет не рентабельно
Да кому его продавать? Думаешь остальные клубы не в курсе историй травм футболистов? Теперь только ждать, когда контракт истечет
Да кому его продавать? Думаешь остальные клубы не в курсе историй травм футболистов? Теперь только ждать, когда контракт истечет
Бавария того же Боатенга с Роббеном переломанного покупали и наигрывали. Если личка не космическая могут купить недорого.
Жаль этого добряка. Три года подряд тяжёлые травмы.
На чм играть все будут вторыми составами видимо
Ужас, травмы его замучили. Здоровья Элену, надо спокойно восстанавливаться, не форсируя возвращение.
Ужас, травмы его замучили. Здоровья Элену, надо спокойно восстанавливаться, не форсируя возвращение.
Элен и Ребята
Элен и Ребята
🤣🤣
У Реала последние 15 сезонов всегда есть игрок с огромной личкой и жирным контрактом, который не вылезает из лазарета. Думал, что с уходом Алабы это проклятье спадет, но Эдер решил не нарушать традиции клуба.
У Реала последние 15 сезонов всегда есть игрок с огромной личкой и жирным контрактом, который не вылезает из лазарета. Думал, что с уходом Алабы это проклятье спадет, но Эдер решил не нарушать традиции клуба.
у него зп 7 лямов в год, средняя в РМ - 11,2 за этот сезон
Здоровья! Очень жаль, классный ЦЗ, но травмы убивают его карьеру(
Очень жаль что в Реале не додумались хотябы раз дать ему нормально восстановится не форсируя его выходы на поле.
Очень жаль. Даже после двух крестов сильнейший защитник в команде...
Насколько я слышал, после крестов, нагрузка на мышцы бедра возрастают, что увеличивает частоту мышечных травм и разрывов. Очень жаль его, он боец. Вернулся после двух крестов и все равно демонстрирует хороший уровень. Надеюсь преодолеет, не опустит руки и вернётся если не в Реал, то в любой другой клуб топ-6 Европы
