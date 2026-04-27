Милитао пропустит 5 месяцев из-за травмы бедра. Защитник «Реала» перенесет операцию на этой неделе (Абраам Ромеро)

Милитао пропустит почти полгода после операции.

Защитника «Реала » Эдера Милитао прооперируют на этой неделе.

Ранее сообщалось , что у бразильца случился рецидив повреждения бедра, полученного в декабре 2025 года. Он перенесет операцию и пропустит чемпионат мира.

Как сообщает журналист El Mundo Абраам Ромеро, футболист перенесет операцию в Финляндии на этой неделе. Его восстановление после этого займет около пяти месяцев.

В текущем сезоне Ла Лиги Милитао провел 16 матчей и забил 2 гола.