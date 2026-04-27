Адвокат Рокки о судейском скандале в Италии: «Джанлука считает себя жертвой несправедливости, он всегда был честен. Кальчополи – другая ситуация, в которой были замешаны сотни людей»

Адвокат Рокки: Джанлука считает себя жертвой несправедливости.

Антонио Д’Авирро, адвокат Джанлуки Рокки , заявил, что глава судейского корпуса Серии А считает себя жертвой несправедливости.

Ранее сообщалось , что прокуратура Милана обвиняет главу судейского корпуса Серии А Джанлуку Рокки в спортивном мошенничестве и подборе судей, подходящих «Интеру». Позднее Рокки временно отказался от своих полномочий.

«Я встретился с ним – он деморализован, потому что считает себя жертвой несправедливости. Он считает эти споры необоснованными. Он всегда вел себя честно и открыто, и его беспокоит, что ему предъявили такое серьезное обвинение. Я не знаю, вернется ли он [к своей должности], мы умеем хорошо защищаться. Мы рассматриваем, какие оборонительные инициативы предпринять [на допросе] в четверг.

Кальчополи – это другая ситуация, здесь речь идет о двух-трех людях, в то время как тогда были замешаны сотни людей и около десяти клубов. В деле упоминаются другие люди, но мы не знаем, кто они. Это сговор, в то время как в обвинительном заключении упомянут только Рокки»,– сказал Д’Авирро итальянским СМИ.