Первак о комментаторах: «Порой смотрю матчи без звука. Они больше про жизнь рассказывают, чем об игре. Но Генича приятно слушать. Если человек сам играл в футбол, это имеет значение»
Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак поделился мнением о российских футбольных комментаторах.
«Я порой комментаторов вообще не слушаю, смотрю матчи без звука. Они больше про жизнь рассказывают, чем о матче. Но не буду называть фамилии, которые не нравятся, чтобы людей не обидеть.
Считаю, что в профессии комментатора тоже имеет значение, если человек сам играл в футбол. Генич – бывший футболист. Он как-то привлекает. Его приятно слушать, он всегда говорит о футболе, даже если не о матче. Просто есть комментаторы, которые об игре мало говорят. Таких слушать неприятно. А вот Генича я не выключаю, смотрю со звуком», – сказал Первак.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Он говорит о своей лудке всегда в той или иной форме. Ну или просто половину матча что-то вроде ОДИН ОДИН А ВОТ У ЛИВАЯ ГАРСИИ НА СПИНЕ ТОЖЕ ОДИН ОДИН А СЧЁТ ОДИН ОДИН ЧТО ЖЕ ЭТО ОЗНАЧАЕТ ОДИН ОДИН
Очень здорово и приятно, услада для ушей