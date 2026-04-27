  Первак о комментаторах: «Порой смотрю матчи без звука. Они больше про жизнь рассказывают, чем об игре. Но Генича приятно слушать. Если человек сам играл в футбол, это имеет значение»
Первак о комментаторах: «Порой смотрю матчи без звука. Они больше про жизнь рассказывают, чем об игре. Но Генича приятно слушать. Если человек сам играл в футбол, это имеет значение»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак поделился мнением о российских футбольных комментаторах.

«Я порой комментаторов вообще не слушаю, смотрю матчи без звука. Они больше про жизнь рассказывают, чем о матче. Но не буду называть фамилии, которые не нравятся, чтобы людей не обидеть.

Считаю, что в профессии комментатора тоже имеет значение, если человек сам играл в футбол. Генич – бывший футболист. Он как-то привлекает. Его приятно слушать, он всегда говорит о футболе, даже если не о матче. Просто есть комментаторы, которые об игре мало говорят. Таких слушать неприятно. А вот Генича я не выключаю, смотрю со звуком», – сказал Первак.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
Генич это, как раз таки доказательство того, что если человек играл в футбол это не значит что он будет хорошим комментатором.
Слуцкий особо в футбол не играл, но его приятно слушать было
"Его приятно слушать, он всегда говорит о футболе, даже если не о матче."

Он говорит о своей лудке всегда в той или иной форме. Ну или просто половину матча что-то вроде ОДИН ОДИН А ВОТ У ЛИВАЯ ГАРСИИ НА СПИНЕ ТОЖЕ ОДИН ОДИН А СЧЁТ ОДИН ОДИН ЧТО ЖЕ ЭТО ОЗНАЧАЕТ ОДИН ОДИН

Очень здорово и приятно, услада для ушей
Все комментаторы с матча днище
Очень противный комментатор этот Генич
На них сильно повлияло то, что Губерниев рубит бабло с корпоративов. Поэтому, на Матче вместо комментирования поголовно все стендапят и истерят, некоторые даже ставят в тограммы свои расценки. На Окко хотя бы есть некоторый выбор смотреть со звуком.
Худшее поколение комментаторов. Не помню, чтобы раньше смотрели без звука, сейчас регулярно.
Это Генича-то приятно слушать?! Особенно тогда, когда его упорно ставят на матчи «Спартака».
Как раз Генича в последние год-полтора невозможно слушать! Хотя и остальных тоже.
Так именно Генич постоянно говорит не о матче, а рассказывает все новости, которые прочитал перед ним.
