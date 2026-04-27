У Мбаппе мышечная травма задней поверхности левого бедра. Форвард «Реала» постарается вернуться к матчу с «Барсой»

Килиан Мбаппе пропустит следующий матч «Реала» из-за травмы.

«Реал » подтвердил травму задней поверхности бедра у Килиана Мбаппе .

Нападающий получил повреждение в матче Ла Лиги с «Бетисом» в минувшую пятницу (1:1) – он попросил замену на 80-й минуте. Сообщалось , что у Мбаппе переутомление мышц задней поверхности бедра.

По результатам сегодняшнего обследования у француза диагностирована травма полусухожильной мышцы левого бедра.

По данным Marca , Мбаппе точно пропустит матч с «Эспаньолом» в 34-м туре Ла Лиги в воскресенье, но приложит все усилия, чтобы сыграть против «Барселоны» 10 мая.