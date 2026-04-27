  • У Мбаппе мышечная травма задней поверхности левого бедра. Форвард «Реала» постарается вернуться к матчу с «Барсой»
40

Килиан Мбаппе пропустит следующий матч «Реала» из-за травмы.

«Реал» подтвердил травму задней поверхности бедра у Килиана Мбаппе.

Нападающий получил повреждение в матче Ла Лиги с «Бетисом» в минувшую пятницу (1:1) – он попросил замену на 80-й минуте. Сообщалось, что у Мбаппе переутомление мышц задней поверхности бедра.

По результатам сегодняшнего обследования у француза диагностирована травма полусухожильной мышцы левого бедра.

По данным Marca, Мбаппе точно пропустит матч с «Эспаньолом» в 34-м туре Ла Лиги в воскресенье, но приложит все усилия, чтобы сыграть против «Барселоны» 10 мая.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
Вот я секунду не сомневался, что он "получит травму" перед Класико) Так как велика вероятность, что там будет либо коридор, либо поражение, которое сделает Барсу чемпионом Ла Лиги. И то и то у диктаторов считается наивысшим позором)
Ответ NartApsua
Комментарий удален пользователем
Ответ АдминБЦ
И во всех предыдущих Класико была высокая вероятность чемпонского коридора или же проигрыша всей Ла Лиги?)))
Конечно, постарается, чтоб не допустить коридора, как в Суперкубке🙏
Да не надо, отдохни, братишка, лучше, посмотри хороший футбол со скамейки
Наёмник решил отдахнуть перед ЧМ).
Ответ meringue
Расставил приоритеты, так сказать)
Без Мбаппе у Реала будут неплохие шансы :))
Как гель на душу , Мбаппе уже никогда не станет на один уровень с Роналду . Ни по результату , ни по карьере , ни по количеству травм .
Ответ Константин Эсперов
На один уровень с Роналду никто и никогда не станет. Мбаппе скорее ближе к Роналдо Назарио - после его прихода Реал тоже перестал выигрывать ЛЧ.
Ответ Denosaur
Роналду , это человек положивший жизнь , став по сути машиной или можно грубо сказать "рабом" футбола. А Мбаппе скорее поп звезда
Все таки ту ногу посмотрели! 👏
Да-да, верим все в его травму)
Просто важных матчей в сезоне не осталось, напрягаться против середняков перед важным турниром приме его уровня не с руки) а вдруг кто-то врежется и реально можно будет чм пропустить))
Вот наш диктатор и решил перестраховаться. На матч с Барсой мб и соблаговолит выйти, авось забьет и можно будет ещё сильнее пиарить как кандидата на зм)
А больше играть и не нужно, нужно отдыхать перед чемпионатом мира, ведь этот турнир - последний и единственный шанс для черепашки реально побороться за золотой мячик в этом сезоне
диктатор поправляйся 🙏🏻
Ответ muradka66
диктатор сам так решил (надиктовал)?
Ответ Геворг-Цветной Ара-Первый
вне всякого сомнения.
Залепит тейпами и будет играть. Нужный опыт перед ЧМ, сборная Испании главный соперник, наполовину из Барсы.
Ответ Кино Музыка
Опыт ? Нужен ли такой опыт который может лишить тебя шанса поехать на ЧМ в оптимальной форме.....
Ответ WESTERN-
У него контаркт с клубом в первую очередь
