У Мбаппе мышечная травма задней поверхности левого бедра. Форвард «Реала» постарается вернуться к матчу с «Барсой»
«Реал» подтвердил травму задней поверхности бедра у Килиана Мбаппе.
Нападающий получил повреждение в матче Ла Лиги с «Бетисом» в минувшую пятницу (1:1) – он попросил замену на 80-й минуте. Сообщалось, что у Мбаппе переутомление мышц задней поверхности бедра.
По результатам сегодняшнего обследования у француза диагностирована травма полусухожильной мышцы левого бедра.
По данным Marca, Мбаппе точно пропустит матч с «Эспаньолом» в 34-м туре Ла Лиги в воскресенье, но приложит все усилия, чтобы сыграть против «Барселоны» 10 мая.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
Просто важных матчей в сезоне не осталось, напрягаться против середняков перед важным турниром приме его уровня не с руки) а вдруг кто-то врежется и реально можно будет чм пропустить))
Вот наш диктатор и решил перестраховаться. На матч с Барсой мб и соблаговолит выйти, авось забьет и можно будет ещё сильнее пиарить как кандидата на зм)
А больше играть и не нужно, нужно отдыхать перед чемпионатом мира, ведь этот турнир - последний и единственный шанс для черепашки реально побороться за золотой мячик в этом сезоне