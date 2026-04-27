  • Акинфеев опроверг, что назвал свой товарный знак «Нога Бога»: «Я с ума не сошел. В документах есть только изображение памятного эпизода без какого-либо названия, тем более такого»
26

Игорь Акинфеев: я с ума не сошел, свою ногу ногой Бога не называю.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев опроверг, что назвал свой товарный знак «Нога Бога». 

Сегодня стало известно, что Роспатент принял решение о регистрации товарного знака капитана армейцев. В качестве логотипа голкипер выбрал свой силуэт в момент отражения пенальти ногой в матче со сборной Испании в 1/8 финала ЧМ-2018.

На сайте «РИА Новости» сначала написали, что товарный знак Акинфеева носит название «Нога Бога», но позднее отредактировали новость.

«Видимо, традиция такая: раз в год говорить о моем товарном знаке и называть его «Нога Бога» – хотя в документах есть только изображение памятного эпизода без какого-либо названия, тем более такого.

Вот и в «РИА» опять в заголовок вынесли отсебятину, а дальше сами позвонят за комментариями в РПЦ. Год назад я по этой теме уже высказался, добавить мне нечего. Игорь Акинфеев с ума не сошел, свою ногу «ногой Бога» все так же не называет.

Других комментариев по теме от меня не будет. Да и тема не самая важная, скажем прямо. Что по-настоящему важно, так это игра команды, наши результаты и моя травма. Чуть позже выскажусь по этой теме», – написал Акинфеев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Игоря Акинфеева
премьер-лига Россия
Игорь Акинфеев
ЦСКА
РИА Новости
У нас представители медиа могут всё, что угодно напридумать и написать. А персонажам их фантазий потом «отстреливаться» от этого бреда .
Ответ Mike 60
у кого у нас? а у них?
Ответ Penguin
Да у всех ! )
Где старые добрые заголовки в духе «Акинфеев опроверг свое сумасшествие»? Вернем ненависть в хардкор!
Ответ smoker
Игорь открестился от ноги Бога, что дальше?
Бойкий у Акинфеева копирайтер
Дело в том, что товарный знак "Нога Бога" уже закреплен за Жереми Бога.
Жереми Бога довольно ухмыльнулся
В футболе любят давать звучные названия памятным моментам. Например, "Рука бога" про Марадону, "Нога бога" про Акинфеева, "Волосы бога" про Криштиану Роналду.
Ответ Mutabor59
Гель Бога
Ответ Mutabor59
"Ради бога" - про сборную России по футболу
А Федька зарегистрировал "Смоленку"))
Он же, когда никто не видит: "Моя прелесть...."
Зато о себе в третьем лице...
Но товарный знак-то есть!))
Рекомендуем
Главные новости
Кейн – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии TNT Sports. Олисе – 2-й, Ямаль – 3-й, Райс – 4-й, Мбаппе – 5-й, Роналду – 10-й
вчера, 21:55
Инфантино предлагал боссам палестинской и израильской федераций сделать фото. Палестинец отказал: «Я не могу жать руку тому, кого израильтяне прислали обелять фашизм и геноцид»
вчера, 21:25Видео
Лига конференций. 1/2 финала. «Шахтер» дома проиграл «Кристал Пэлас», «Райо» победил «Страсбур»
вчера, 21:05
Жезус – главная цель «Милана», желающего усилить атаку под ЛЧ. Контракт форварда с «Арсеналом» истекает в 2027-м
вчера, 21:03
Лига Европы. 1/2 финала. «Ноттингем» одолел «Астон Виллу», «Брага» обыграла «Фрайбург»
вчера, 20:58
Висса – худший трансфер сезона в АПЛ по версии Daily Mail. Исак – 4-й, Гарначо – 5-й, Гиттенс – 8-й, Симонс – 9-й, Делап – 10-й, Виртц – 14-й
вчера, 20:56
Инфантино объявил об участии в выборах президента ФИФА в 2027-м. Джанни возглавляет организацию с 2016 года
вчера, 20:48
«Мбаппе не является лидером для остальных игроков – ни в раздевалке, ни на поле. Они ожидали, что он проявит себя больше». Журналист Кастаньо о форварде «Реала»
вчера, 20:32
Трамп о словах Инфантино про приезд Ирана на ЧМ: «Джанни – это нечто. Если он так сказал, я не против. Пусть играют»
вчера, 20:23
Мбаппе, Олисе, Экитике, Шерки и Салиба номинированы на приз лучшему французскому футболисту, играющему за границей
вчера, 20:15
Ко всем новостям
Последние новости
Абдулкадыров о ЦСКА: «Говорят, ничего не поменялось. Просто у команды небольшой спад»
31 минуту назад
Алексей Смертин: «Возможно, это девиация, но дождь меня даже мотивирует выйти на пробежку»
44 минуты назад
Стив Макманаман: «Правило игры рукой портит футбол, его надо убрать. В Европе пенальти дают за все подряд. Момент с Дэвисом просто отвратителен, мяч отскочил ему в руку от бедра»
вчера, 22:05
У Альвареса небольшое растяжение связок голеностопа. Форвард «Атлетико» может сыграть в ответном матче с «Арсеналом»
вчера, 22:02
«Челси» считает, что Джексон стоит 60 млн фунтов. Аренда в «Баварию» не повлияла на оценку
вчера, 21:50
Маттеус считает, что «Бавария» выйдет в финал ЛЧ: «Она превосходила «ПСЖ» в плане физики. Почти уверен, что парижане не смогут поддерживать такой темп на «Альянц Арене» 90 или 120 минут»
вчера, 21:40
Эбуэ о разводе: «Я многое потерял. У меня было три дома в Англии, много автомобилей – все потерял, как и деньги. Пресса была у дома каждый день – закрывал окна коробками, чтобы не снимали»
вчера, 21:38
Нигматуллин о ВАР: «Справедливости не приносит и убивает романтику футбола в какой-то степени. Игрок радуется голу – а оказывается, что кто-то пять минут назад мизинцем коснулся мяча»
вчера, 21:20
У Эмери седьмой полуфинал ЛЕ – ни у кого нет больше трех. Испанец дошел до финала последние пять раз
вчера, 20:38
Гол Сарра «Шахтеру» на 21-й секунде – самый быстрый в истории Лиги конференций
вчера, 20:12
Рекомендуем