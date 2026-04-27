Глава РПЛ Алаев о долгах «Ростова»: «Ситуация объективно непростая. Мы на связи с клубом – сложности при лицензировании будут, но новые «Химки» не повторятся»

Алаев о долгах «Ростова»: новые «Химки» не повторятся.

Президент Мир РПЛ Александр Алаев считает, что «Ростов» сможет получить лицензию на следующий сезон, несмотря на финансовые проблемы.

«Мы на связи с клубом. Ситуация там объективно непростая.

Переживания есть, но думаю, что все будет хорошо. Определенные сложности при лицензировании будут, но новые «Химки » не повторятся», – сказал Алаев.

После 27 туров РПЛ «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице с 27 очками. В оставшихся матчах сезона ростовчане сыграют с «Динамо» Махачкала, «Акроном» и «Зенитом».

«Ростов» ликвидирует более 1 млрд рублей долга за счет перевода в акции: «Раньше их было 250 тысяч, теперь больше миллиарда. Уже становимся интересными для покупки частным лицом»