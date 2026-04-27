  • Глава РПЛ Алаев о долгах «Ростова»: «Ситуация объективно непростая. Мы на связи с клубом – сложности при лицензировании будут, но новые «Химки» не повторятся»
Глава РПЛ Алаев о долгах «Ростова»: «Ситуация объективно непростая. Мы на связи с клубом – сложности при лицензировании будут, но новые «Химки» не повторятся»

Президент Мир РПЛ Александр Алаев считает, что «Ростов» сможет получить лицензию на следующий сезон, несмотря на финансовые проблемы.

«Мы на связи с клубом. Ситуация там объективно непростая.

Переживания есть, но думаю, что все будет хорошо. Определенные сложности при лицензировании будут, но новые «Химки» не повторятся», – сказал Алаев.

После 27 туров РПЛ «Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице с 27 очками. В оставшихся матчах сезона ростовчане сыграют с «Динамо» Махачкала, «Акроном» и «Зенитом».

«Ростов» ликвидирует более 1 млрд рублей долга за счет перевода в акции: «Раньше их было 250 тысяч, теперь больше миллиарда. Уже становимся интересными для покупки частным лицом»

Ростов должен жить!
Каждый год распродают игроков куда они деньги девают .каждый год у ростова финансовые проблемы какие то
так игроки клубам не принадлежат. у нас все права на игроков у агентов (кто за ними стоит думаю нетрудно догадаться). права на игроков только у Краснодара - поэтому его и терпеть не могут все агенты
Что это за набор слов? Какие права на игроков принадлежат Краснодару? Крепостное право отменили, клубам принадлежит право заключения трудового договора с игроками. При чем тут Краснодар и агенты, которые всем владеют и за которыми стоит кто-то загадочный и влиятельный?
Аж жалко хейтеров Ростова, мечтавших о расформировании команды.
Привет,Алексеич!
Ну прям как в знаменитой миниатюре Жванецкого. И оркестр уже есть и вроде пришли по нужному адресу только вот оказывается,что хоронить некого да и адрес оказывается не тот.
Привет, Яковлич!
А у Вас нет ощущения, что когда руководство нас пытается успокоить, то это только добавляет тревожности? Как сказал однажды один небезызвестный политик: "Девальвации рубля не будет. Твердо и чётко"
Алаев об интервью Евсеева: «Ругаться матом в эфире плохо, но это эмоции. Вадим Валентинович – эмоциональный человек, большой тренер. Мы раздуваем там, где не надо»
27 апреля, 09:47
Алаев о Дегтяреве: «100% футбольный человек. Он глубоко разбирается в спорте и футболе»
25 апреля, 17:02
Женский «Ростов» из-за проблем с деньгами на автобусе добирался до Перми на матч Суперлиги, проехав более 2100 км (Иван Карпов)
28 марта, 12:02
Кейн – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии TNT Sports. Олисе – 2-й, Ямаль – 3-й, Райс – 4-й, Мбаппе – 5-й, Роналду – 10-й
вчера, 21:55
Инфантино предлагал боссам палестинской и израильской федераций сделать фото. Палестинец отказал: «Я не могу жать руку тому, кого израильтяне прислали обелять фашизм и геноцид»
вчера, 21:25Видео
Лига конференций. 1/2 финала. «Шахтер» дома проиграл «Кристал Пэлас», «Райо» победил «Страсбур»
вчера, 21:05
Жезус – главная цель «Милана», желающего усилить атаку под ЛЧ. Контракт форварда с «Арсеналом» истекает в 2027-м
вчера, 21:03
Лига Европы. 1/2 финала. «Ноттингем» одолел «Астон Виллу», «Брага» обыграла «Фрайбург»
вчера, 20:58
Висса – худший трансфер сезона в АПЛ по версии Daily Mail. Исак – 4-й, Гарначо – 5-й, Гиттенс – 8-й, Симонс – 9-й, Делап – 10-й, Виртц – 14-й
вчера, 20:56
Инфантино объявил об участии в выборах президента ФИФА в 2027-м. Джанни возглавляет организацию с 2016 года
вчера, 20:48
«Мбаппе не является лидером для остальных игроков – ни в раздевалке, ни на поле. Они ожидали, что он проявит себя больше». Журналист Кастаньо о форварде «Реала»
вчера, 20:32
Трамп о словах Инфантино про приезд Ирана на ЧМ: «Джанни – это нечто. Если он так сказал, я не против. Пусть играют»
вчера, 20:23
Мбаппе, Олисе, Экитике, Шерки и Салиба номинированы на приз лучшему французскому футболисту, играющему за границей
вчера, 20:15
Абдулкадыров о ЦСКА: «Говорят, ничего не поменялось. Просто у команды небольшой спад»
31 минуту назад
Алексей Смертин: «Возможно, это девиация, но дождь меня даже мотивирует выйти на пробежку»
44 минуты назад
Стив Макманаман: «Правило игры рукой портит футбол, его надо убрать. В Европе пенальти дают за все подряд. Момент с Дэвисом просто отвратителен, мяч отскочил ему в руку от бедра»
вчера, 22:05
У Альвареса небольшое растяжение связок голеностопа. Форвард «Атлетико» может сыграть в ответном матче с «Арсеналом»
вчера, 22:02
«Челси» считает, что Джексон стоит 60 млн фунтов. Аренда в «Баварию» не повлияла на оценку
вчера, 21:50
Маттеус считает, что «Бавария» выйдет в финал ЛЧ: «Она превосходила «ПСЖ» в плане физики. Почти уверен, что парижане не смогут поддерживать такой темп на «Альянц Арене» 90 или 120 минут»
вчера, 21:40
Эбуэ о разводе: «Я многое потерял. У меня было три дома в Англии, много автомобилей – все потерял, как и деньги. Пресса была у дома каждый день – закрывал окна коробками, чтобы не снимали»
вчера, 21:38
Нигматуллин о ВАР: «Справедливости не приносит и убивает романтику футбола в какой-то степени. Игрок радуется голу – а оказывается, что кто-то пять минут назад мизинцем коснулся мяча»
вчера, 21:20
У Эмери седьмой полуфинал ЛЕ – ни у кого нет больше трех. Испанец дошел до финала последние пять раз
вчера, 20:38
Гол Сарра «Шахтеру» на 21-й секунде – самый быстрый в истории Лиги конференций
вчера, 20:12
