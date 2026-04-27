Поупа верно не удалили в матче с «Арсеналом», считает экс-судья Галлахер: «Эпизод произошел на фланге, Дьокереш двигался не в сторону ворот. До мяча бы добрался Тиав, а не он»
Бывший судья Дермот Галлахер прокомментировал спорный эпизод в матче «Арсенала» и «Ньюкасла» в 34-м туре АПЛ (1:0).
Главный арбитр Сэмюэл Бэрротт показал голкиперу «сорок» Нику Поупу желтую карточку, когда тот выбежал за пределы штрафной, не попал по мячу и сбил Виктора Дьокереша на фланге. Эпизод был проверен с помощью ВАР на предмет возможного удаления, но решение осталось в силе.
«Я думаю, что это желтая карточка. Он [Дьокереш] двигался не в сторону ворот, и эпизод произошел на фланге, слишком близко к боковой линии.
Мне кажется, что там был страхующий игрок. Кроме того, я не думаю, что он [Дьокереш] добрался до мяча, потому что он замедлился. Я думаю, до мяча бы добрался Тиав, а не он», – сказал Галлахер.
Изображение: кадр из трансляции Sky Sports