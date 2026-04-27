Форвард «Пари НН» Олусегун после 1:2: «Ни один игрок «Спартака» не сильнее меня – такое мнение сложилось»
Нападающий «Пари НН» Олакунле Олусегун заявил, что не уступает футболистам «Спартака» по уровню игры.
В домашнем матче 27-го тура Мир РПЛ нижегородцы уступили красно-белым со счетом 1:2.
– Оцените уровень игроков «Спартака». Почувствовали большую разницу в игре против них?
– Футбол – игра, в которой у тебя сегодня может хорошо сложиться матч, а в следующий раз – не очень. Мне особо нечего рассказать об их игре, ничего впечатляющего, но игроки хорошие.
Могу сказать, что ни один игрок «Спартака» не сильнее меня, у меня такое мнение сложилось, – сказал Олусегун.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
Всего 32 года, а уже считай закончил. На пике возраста и физической мощи тупо продавливал оборону и заковыривал голы (что почему-то в укор ставится Дзюбе до сих пор, хотя Дзюба на голову техничнее Лукаку), играя в сильных командах. Сейчас продавливать уже не получается, силушка чуток ушла с рывком, ну и где этот Лукаку? У вас отсутствует критическое мышление, вам сложно понять такую мысль, но все равно подумайте об этом на досуге. Тут ничего смешного в самой фразе нет. В контексте результатов - да, забавно сравнивать, но если посмотреть на детали, то Лукаку сейчас даже в Акроне бы навряд ли в основу пробился, хотя он далеко не старик ещё. Кордоба в его же возрасте на голову сильнее выглядит.