Форвард «Пари НН» Олусегун после 1:2: «Ни один игрок «Спартака» не сильнее меня – такое мнение сложилось»

Форвард «Пари НН» Олусегун: ни один игрок «Спартака» не сильнее меня.

Нападающий «Пари НН » Олакунле Олусегун заявил, что не уступает футболистам «Спартака» по уровню игры.

В домашнем матче 27-го тура Мир РПЛ нижегородцы уступили красно-белым со счетом 1:2.

– Оцените уровень игроков «Спартака». Почувствовали большую разницу в игре против них?

– Футбол – игра, в которой у тебя сегодня может хорошо сложиться матч, а в следующий раз – не очень. Мне особо нечего рассказать об их игре, ничего впечатляющего, но игроки хорошие.

Могу сказать, что ни один игрок «Спартака » не сильнее меня, у меня такое мнение сложилось, – сказал Олусегун.