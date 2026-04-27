  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Форвард «Пари НН» Олусегун после 1:2: «Ни один игрок «Спартака» не сильнее меня – такое мнение сложилось»
47

Форвард «Пари НН» Олусегун после 1:2: «Ни один игрок «Спартака» не сильнее меня – такое мнение сложилось»

Нападающий «Пари НН» Олакунле Олусегун заявил, что не уступает футболистам «Спартака» по уровню игры.

В домашнем матче 27-го тура Мир РПЛ нижегородцы уступили красно-белым со счетом 1:2.

– Оцените уровень игроков «Спартака». Почувствовали большую разницу в игре против них?

– Футбол – игра, в которой у тебя сегодня может хорошо сложиться матч, а в следующий раз – не очень. Мне особо нечего рассказать об их игре, ничего впечатляющего, но игроки хорошие.

Могу сказать, что ни один игрок «Спартака» не сильнее меня, у меня такое мнение сложилось, – сказал Олусегун.

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?33891 голос
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoПари НН
logoОлакунле Олусегун
logoпремьер-лига Россия
47 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Самый сильный) и, главное, скромный )
Ответ grеу
Дельфин 2.0
Ответ grеу
скромность зашкаливает !
Что-то слишком уж они прицепились к этому пеналю. Думали бы лучше о том, что по игре только один момент создали. Команда беззубая и играющая в антифутбол. Сколько смотрел матчи с ними - сами не хотят играть и другим не дают. Причем игроки ведь реально неплохие. Вот при Кержакове это была играющая команда. Приятно было смотреть на их футбол. В этом направлении надо думать.
Лукаку ничем не удивил (с)
Ответ Олег_Пенза
Лукаку ничем не удивил (с)
А чем он кстати сейчас удивляет-то?
Всего 32 года, а уже считай закончил. На пике возраста и физической мощи тупо продавливал оборону и заковыривал голы (что почему-то в укор ставится Дзюбе до сих пор, хотя Дзюба на голову техничнее Лукаку), играя в сильных командах. Сейчас продавливать уже не получается, силушка чуток ушла с рывком, ну и где этот Лукаку? У вас отсутствует критическое мышление, вам сложно понять такую мысль, но все равно подумайте об этом на досуге. Тут ничего смешного в самой фразе нет. В контексте результатов - да, забавно сравнивать, но если посмотреть на детали, то Лукаку сейчас даже в Акроне бы навряд ли в основу пробился, хотя он далеко не старик ещё. Кордоба в его же возрасте на голову сильнее выглядит.
А чем он кстати сейчас удивляет-то? Всего 32 года, а уже считай закончил. На пике возраста и физической мощи тупо продавливал оборону и заковыривал голы (что почему-то в укор ставится Дзюбе до сих пор, хотя Дзюба на голову техничнее Лукаку), играя в сильных командах. Сейчас продавливать уже не получается, силушка чуток ушла с рывком, ну и где этот Лукаку? У вас отсутствует критическое мышление, вам сложно понять такую мысль, но все равно подумайте об этом на досуге. Тут ничего смешного в самой фразе нет. В контексте результатов - да, забавно сравнивать, но если посмотреть на детали, то Лукаку сейчас даже в Акроне бы навряд ли в основу пробился, хотя он далеко не старик ещё. Кордоба в его же возрасте на голову сильнее выглядит.
В этом сезоне он мучается с травмами и толком не играл, а в прошлый сезон в Наполи у него вышел отличный 14 голов и 10 передач в серии А.
поэтому тебя нет в спартаке и никогда не будет потому что там игроки сильнее и мастеровитее тебя,
Ну, конечно. Именно поэтому "Спартак" на 4 месте, а НН вылетает в ФНЛ. Молодец, скромняга.
Ответ Алексей Маликов
Комментарий скрыт
Ответ Олег Сагайдачный
Комментарий скрыт
На момент написания моего коммента "Спартак" на 4 месте. Про 6 место - да, всё может быть. Но здесь и сейчас "Спартак" четвёртый, а НН одной ногой в ФНЛ.
Интересно было бы узнать мнение Литвинова про уровень игрока НН Олусегуна. Почему-то кажется, что он с достоинством назвал бы его самым сложным и техничным игроком, против которого приходилось играть. Уважение к сопернику умеют проявлять только сильные люди
Играет в Пари НН только из-за большой любви к НН.
Сам себя не похвалишь - никто тебя не похвалит
Ахахаха. Полсостава играют лучше. Поэтому он, наверное, такой крутой в нижнем пылит
Ответ Император Плутона
Еще и в основу не попадает)
Вот кстати, как этот Олаолекуниле вышел, сразу полегче стало Спартаку.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Защитник «Пари НН» Кирш о пенальти «Спартака»: «Интересно, что скажут ЭСК и Мажич. Хочется послушать, как они это рассудят»
27 апреля, 09:54
Форвард «Пари НН» Бальбоа о пенальти «Спартака»: «Нарушения не было. Соперник уже падал, и так получилось, что я на него навалился»
27 апреля, 07:44
Титов о словах Шпилевского про судейство со «Спартаком»: «Это уже начинает раздражать, там стопроцентный пенальти. Причину надо искать в себе, а не в судьях, соперниках и так далее»
26 апреля, 18:58
Рекомендуем
Главные новости
Кейн – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии TNT Sports. Олисе – 2-й, Ямаль – 3-й, Райс – 4-й, Мбаппе – 5-й, Роналду – 10-й
вчера, 21:55
Инфантино предлагал боссам палестинской и израильской федераций сделать фото. Палестинец отказал: «Я не могу жать руку тому, кого израильтяне прислали обелять фашизм и геноцид»
вчера, 21:25Видео
Лига конференций. 1/2 финала. «Шахтер» дома проиграл «Кристал Пэлас», «Райо» победил «Страсбур»
вчера, 21:05
Жезус – главная цель «Милана», желающего усилить атаку под ЛЧ. Контракт форварда с «Арсеналом» истекает в 2027-м
вчера, 21:03
Лига Европы. 1/2 финала. «Ноттингем» одолел «Астон Виллу», «Брага» обыграла «Фрайбург»
вчера, 20:58
Висса – худший трансфер сезона в АПЛ по версии Daily Mail. Исак – 4-й, Гарначо – 5-й, Гиттенс – 8-й, Симонс – 9-й, Делап – 10-й, Виртц – 14-й
вчера, 20:56
Инфантино объявил об участии в выборах президента ФИФА в 2027-м. Джанни возглавляет организацию с 2016 года
вчера, 20:48
«Мбаппе не является лидером для остальных игроков – ни в раздевалке, ни на поле. Они ожидали, что он проявит себя больше». Журналист Кастаньо о форварде «Реала»
вчера, 20:32
Трамп о словах Инфантино про приезд Ирана на ЧМ: «Джанни – это нечто. Если он так сказал, я не против. Пусть играют»
вчера, 20:23
Мбаппе, Олисе, Экитике, Шерки и Салиба номинированы на приз лучшему французскому футболисту, играющему за границей
вчера, 20:15
Ко всем новостям
Последние новости
Абдулкадыров о ЦСКА: «Говорят, ничего не поменялось. Просто у команды небольшой спад»
31 минуту назад
Алексей Смертин: «Возможно, это девиация, но дождь меня даже мотивирует выйти на пробежку»
44 минуты назад
Стив Макманаман: «Правило игры рукой портит футбол, его надо убрать. В Европе пенальти дают за все подряд. Момент с Дэвисом просто отвратителен, мяч отскочил ему в руку от бедра»
вчера, 22:05
У Альвареса небольшое растяжение связок голеностопа. Форвард «Атлетико» может сыграть в ответном матче с «Арсеналом»
вчера, 22:02
«Челси» считает, что Джексон стоит 60 млн фунтов. Аренда в «Баварию» не повлияла на оценку
вчера, 21:50
Маттеус считает, что «Бавария» выйдет в финал ЛЧ: «Она превосходила «ПСЖ» в плане физики. Почти уверен, что парижане не смогут поддерживать такой темп на «Альянц Арене» 90 или 120 минут»
вчера, 21:40
Эбуэ о разводе: «Я многое потерял. У меня было три дома в Англии, много автомобилей – все потерял, как и деньги. Пресса была у дома каждый день – закрывал окна коробками, чтобы не снимали»
вчера, 21:38
Нигматуллин о ВАР: «Справедливости не приносит и убивает романтику футбола в какой-то степени. Игрок радуется голу – а оказывается, что кто-то пять минут назад мизинцем коснулся мяча»
вчера, 21:20
У Эмери седьмой полуфинал ЛЕ – ни у кого нет больше трех. Испанец дошел до финала последние пять раз
вчера, 20:38
Гол Сарра «Шахтеру» на 21-й секунде – самый быстрый в истории Лиги конференций
вчера, 20:12
Рекомендуем