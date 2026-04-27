На ТВ «Реала» 245 раз показали эпизод с попаданием мяча в руку Родригеса в матче с «Бетисом»
На клубном телевидении «Реала» много раз показали спорный эпизод в матче с «Бетисом».
Команды сыграли вничью (1:1) в 32-м туре Ла Лиги. Главным арбитром встречи был Сесар Сото Градо. На 23-й минуте мяч после удара Браима Диаса с близкого расстояния попал в руку защитника Рикардо Родригеса в штрафной площади. Рефери не увидел фола, ВАР не вмешался.
После матча в программе Hoy Jugamos на канале мадридского клуба показали этот эпизод 245 раз, пишет Mundo Deportivo. Ведущие активно критиковали решение арбитров не назначать пенальти за действия Родригеса.
Изображение: скриншот из трансляции DAZN
На своей памяти могу вспомнить только одну аналогию подобного безумия: "фол Кришито на Промесе" после игры "Зенит" - "Спартак".
По мнению этого вечно ноющего клуба - эта рука стала переломным моментом в борьбе за чемпионство. Реал с отрывом первый, в чью пользу больше всех ошибались в сезоне, но об этом они не скажут
Жаль Адриан, бывший 2-3-й вратарь Ливерпуля уже фактически не играет.
Поэтому необходимы запросы ВАР тренером команды.