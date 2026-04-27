  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • На ТВ «Реала» 245 раз показали эпизод с попаданием мяча в руку Родригеса в матче с «Бетисом»
Фото
72

На клубном телевидении «Реала» много раз показали спорный эпизод в матче с «Бетисом». 

Команды сыграли вничью (1:1) в 32-м туре Ла Лиги. Главным арбитром встречи был Сесар Сото Градо. На 23-й минуте мяч после удара Браима Диаса с близкого расстояния попал в руку защитника Рикардо Родригеса в штрафной площади. Рефери не увидел фола, ВАР не вмешался.

После матча в программе Hoy Jugamos на канале мадридского клуба показали этот эпизод 245 раз, пишет Mundo Deportivo. Ведущие активно критиковали решение арбитров не назначать пенальти за действия Родригеса. 

Изображение: скриншот из трансляции DAZN

ТВ «Реала» о матче с «Бетисом»: «Явный пенальти, ВАР не подсказал Сото Градо – очевидная игра рукой Родригеса. Еще один эпизод в судейской саге, снова рука тянется к кошельку»

ТВ «Реала» заявило о «лиге Тебаса и Негрейры» после 1:1 с «Бетисом»: «Барса» провела ужасный матч и получила пенальти как подарок. Плохая игра не грех, но такое судейство – это грех»

«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?33865 голосов
Да!Лига чемпионов УЕФА
НетМикель Артета
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Mundo Deportivo
logoсудьи
Реал Мадрид ТВ
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoБетис
logoРикардо Родригес
Сесар Сото Градо
72 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Лучше бы 245 раз показали нелепую симуляцию и лежание на газоне Менди, которое по итогу привело к победному голу Бетиса
Удивительно, и матч-то не знаковый.
На своей памяти могу вспомнить только одну аналогию подобного безумия: "фол Кришито на Промесе" после игры "Зенит" - "Спартак".
я тоже недолюбливаю Реал, но где тот гол был победным? матч 1-1 закончился
Видимо это вторая рука, которую столько смотрят, после руки Марадонны.
Попрошу, была еще рука Дзюбы.
Интересно, сколько раз нужно увидеть фамилию Марадоны, чтобы понять, что там одна буква «н»?
симуляции Вини не показывают ?))
А как расист куколдисиус оболгал Престианни только за то, что он белый, сколько раз показали?
А чего 1001 раз не показали руку чучамечи в матче с Барсой?:))
245 оттенков нытья Реала

По мнению этого вечно ноющего клуба - эта рука стала переломным моментом в борьбе за чемпионство. Реал с отрывом первый, в чью пользу больше всех ошибались в сезоне, но об этом они не скажут
Помню этого Рикардо Родригеса, редкостный косячник. Как только Милан купил Тео, его быстро оттуда выгнали. И вот с такими игроками Бетис на 5-м месте в ла лиге.
Жаль Адриан, бывший 2-3-й вратарь Ливерпуля уже фактически не играет.
И с такими игроками Бетис доставляет проблемы испанской топ троице
реал тв это филиал какой-то испанской дурки, по ходу
Ответ Guillermo
Секта
секта с 15 ЛЧ
а сколько раз показали повтор руки браима?
Спустя несколько минут разок показали, когда эпизод был заигран.
Поэтому необходимы запросы ВАР тренером команды.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кейн – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии TNT Sports. Олисе – 2-й, Ямаль – 3-й, Райс – 4-й, Мбаппе – 5-й, Роналду – 10-й
вчера, 21:55
Инфантино предлагал боссам палестинской и израильской федераций сделать фото. Палестинец отказал: «Я не могу жать руку тому, кого израильтяне прислали обелять фашизм и геноцид»
вчера, 21:25
Лига конференций. 1/2 финала. «Шахтер» дома проиграл «Кристал Пэлас», «Райо» победил «Страсбур»
вчера, 21:05
Жезус – главная цель «Милана», желающего усилить атаку под ЛЧ. Контракт форварда с «Арсеналом» истекает в 2027-м
вчера, 21:03
Лига Европы. 1/2 финала. «Ноттингем» одолел «Астон Виллу», «Брага» обыграла «Фрайбург»
вчера, 20:58
Висса – худший трансфер сезона в АПЛ по версии Daily Mail. Исак – 4-й, Гарначо – 5-й, Гиттенс – 8-й, Симонс – 9-й, Делап – 10-й, Виртц – 14-й
вчера, 20:56
Инфантино объявил об участии в выборах президента ФИФА в 2027-м. Джанни возглавляет организацию с 2016 года
вчера, 20:48
«Мбаппе не является лидером для остальных игроков – ни в раздевалке, ни на поле. Они ожидали, что он проявит себя больше». Журналист Кастаньо о форварде «Реала»
вчера, 20:32
Трамп о словах Инфантино про приезд Ирана на ЧМ: «Джанни – это нечто. Если он так сказал, я не против. Пусть играют»
вчера, 20:23
Мбаппе, Олисе, Экитике, Шерки и Салиба номинированы на приз лучшему французскому футболисту, играющему за границей
вчера, 20:15
Ко всем новостям
Последние новости
Абдулкадыров о ЦСКА: «Говорят, ничего не поменялось. Просто у команды небольшой спад»
17 минут назад
Алексей Смертин: «Возможно, это девиация, но дождь меня даже мотивирует выйти на пробежку»
30 минут назад
Стив Макманаман: «Правило игры рукой портит футбол, его надо убрать. В Европе пенальти дают за все подряд. Момент с Дэвисом просто отвратителен, мяч отскочил ему в руку от бедра»
вчера, 22:05
У Альвареса небольшое растяжение связок голеностопа. Форвард «Атлетико» может сыграть в ответном матче с «Арсеналом»
вчера, 22:02
«Челси» считает, что Джексон стоит 60 млн фунтов. Аренда в «Баварию» не повлияла на оценку
вчера, 21:50
Маттеус считает, что «Бавария» выйдет в финал ЛЧ: «Она превосходила «ПСЖ» в плане физики. Почти уверен, что парижане не смогут поддерживать такой темп на «Альянц Арене» 90 или 120 минут»
вчера, 21:40
Эбуэ о разводе: «Я многое потерял. У меня было три дома в Англии, много автомобилей – все потерял, как и деньги. Пресса была у дома каждый день – закрывал окна коробками, чтобы не снимали»
вчера, 21:38
Нигматуллин о ВАР: «Справедливости не приносит и убивает романтику футбола в какой-то степени. Игрок радуется голу – а оказывается, что кто-то пять минут назад мизинцем коснулся мяча»
вчера, 21:20
У Эмери седьмой полуфинал ЛЕ – ни у кого нет больше трех. Испанец дошел до финала последние пять раз
вчера, 20:38
Гол Сарра «Шахтеру» на 21-й секунде – самый быстрый в истории Лиги конференций
вчера, 20:12
Рекомендуем