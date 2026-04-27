На ТВ «Реала» 245 раз показали эпизод с попаданием мяча в руку Родригеса в матче с «Бетисом»

На ТВ «Реала» больше 200 раз показали эпизод с рукой Рикардо Родригеса.

Команды сыграли вничью (1:1) в 32-м туре Ла Лиги . Главным арбитром встречи был Сесар Сото Градо . На 23-й минуте мяч после удара Браима Диаса с близкого расстояния попал в руку защитника Рикардо Родригеса в штрафной площади. Рефери не увидел фола, ВАР не вмешался.

После матча в программе Hoy Jugamos на канале мадридского клуба показали этот эпизод 245 раз, пишет Mundo Deportivo. Ведущие активно критиковали решение арбитров не назначать пенальти за действия Родригеса.

Изображение: скриншот из трансляции DAZN

