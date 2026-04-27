16 фанатов «Лидса» привлекут к ответственности за гомофобные кричалки о «Челси» на матче Кубка Англии. 14 человек задержали за драки и нанесение телесных повреждений

Нескольких болельщиков «Лидса » будут привлечены к ответственности за скандирование гомофоных кричалок в адрес «Челси» на матче Кубка Англии.

Во вчерашнем полуфинальном матче турнира «Челси» победил на «Уэмбли» со счетом 1:0 – в финале лондонцы сыграют против «Манчестер Сити».

Как сообщили в полиции Лондона, во время матча на стадионе и около него были задержаны 14 болельщиков за различные нарушения, включая драку, нанесение телесных повреждений и нападение на сотрудника скорой помощи.

Еще 18 человек не были арестованы, но будут привлечены к ответственности за другие правонарушения, в том числе 16 болельщиков «Лидса», замеченных в скандировании оскорбительных кричалок гомофобного содержания в адрес «Челси ».