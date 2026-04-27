Гендиректор «Динамо» об ужесточении лимита: «Если речь о развитии детско-юношеского футбола, то надо принимать другие, более долгосрочные решения. Не работает так, что по волшебству все поменяется»

Генеральный директор «Динамо » Павел Пивоваров высказался об ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев подписал приказ об изменении лимита – со следующего сезона-2026/2027 клубы РПЛ не смогут включать в заявку более 12 иностранцев, на поле одновременно смогут находиться не более 7.

«Лимит принципиально ни на что не влияет. Какой бы он ни был, клубы к нему адаптируются.

Если речь идет о детско-юношеском футболе и развитии собственных воспитанников, то надо принимать совсем другие, более долгосрочные решения, и этим заниматься. Не работает так, что по волшебству все поменяется, подписав один документ, и черешневое дерево расцветет», – сказал Пивоваров.