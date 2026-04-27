  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
12

Гендиректор «Динамо» об ужесточении лимита: «Если речь о развитии детско-юношеского футбола, то надо принимать другие, более долгосрочные решения. Не работает так, что по волшебству все поменяется»

Гендиректор «Динамо» отреагировал на ужесточение лимита на легионеров.

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров высказался об ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ.

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев подписал приказ об изменении лимита – со следующего сезона-2026/2027 клубы РПЛ не смогут включать в заявку более 12 иностранцев, на поле одновременно смогут находиться не более 7.

«Лимит принципиально ни на что не влияет. Какой бы он ни был, клубы к нему адаптируются.

Если речь идет о детско-юношеском футболе и развитии собственных воспитанников, то надо принимать совсем другие, более долгосрочные решения, и этим заниматься. Не работает так, что по волшебству все поменяется, подписав один документ, и черешневое дерево расцветет», – сказал Пивоваров. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Советский спорт»
лимит на легионеров
logoДинамо Москва
logoпремьер-лига Россия
Павел Пивоваров
12 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А вот по Дегтярёву всё именно так и работает.
"В ЦК же тоже не дураки сидят"
Вот говнюк! Как будто только на свет появился. Программа Футбол-2030 уже скоро закончится, а он делает невинные глаза - ой, надо решения принимать. Б....
Москва тоже не сразу строилась.
Футбольная диаспора разрастается, в состав должны проходить свои мои да наши, так что без изменения лимита в нужную сторону никак не обойтись
Вообще то были озвучены именно долгосрочные решения
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем