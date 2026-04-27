  • Член совета директоров «Локо» Филатов о Батракове: «За него нужно не меньше 20 млн евро. Хороший игрок из Англии или Испании меньше не стоит, наверное»
Член совета директоров «Локо» Филатов о Батракове: «За него нужно не меньше 20 млн евро. Хороший игрок из Англии или Испании меньше не стоит, наверное»

– Какая сумма должна быть предложена «Локомотиву» летом из Европы за Батракова, чтобы клуб его отпустил со спокойной душой?

– Сумма должна быть такая, за которую можно будет приобрести игрока такого же уровня. Сложно сказать, сколько именно. Смотря сколько стоит хороший игрок из английской или испанской лиги. Наверное, меньше 20 миллионов евро такой игрок не стоит. Вот и нужно не меньше 20 миллионов евро за Батракова, чтобы вместо него приобрести хорошего игрока, – сказал Филатов.

В текущем сезоне Батраков отметился 17 голами и 11 ассистами в 34 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Подробную статистику 20-летнего полузащитника можно найти здесь.

Почему-то чем активнее сватают Батракова в различные топ- клубы Европы тем бледнее становится его игра. Посмотрите его последние матчи - пропал тот блеск и изящество которыми он отличался раньше. Думаете это не видно скаутам которые его ведут? Даже его ценник стал падать, писали о 40 млн, теперь уже 20. Кстати на трансфермаркет он стоит 25, по европейским меркам не густо.
Там ещё ценник от уровня чемпионата зависит, если я не ошибаюсь. В АПЛ бы стоил в разы больше с такой статой за 2 последних сезона.
20 млн – смешная цифра, подойдёт таким, как Леви Гарсия пресловутый. Батраков стоит уже 35-40 млн!
Этот Гарсия и 5 не стоил
На нем тупо бабки распилили
Сити взял чуть меньше чем 40 взял Шерки , Батраков столько не стоит
Сити за Шерки заплатил 36кк, этого батракова я не видел ни разу его игру, но предполагаю что это 0 в сравнение с Райаном. Не так давно мне было настолько нечего делать, что я посмотрел второй тайм матча Ахмат - Цска и следил за "русским талантом поколения" по имени Кисляк. И выводы у меня неутешительные для самого Кисляка и для поколения - он не готов не то что к условной Астон Вилле, но он даже к ее скамейке не готов, его максимум - команда из подвала таблицы (не шпоры) где он будет не определяющим игрока, а в ротации максимум.
Что касается Батракова, то очевидно, что рпл супер слабая лига и его статистика в ней абсолютно нерелевантна.
То ли человек далек от футбола, то ли что-то очень сильное принимает. Батраков не плох, но очень не стабилен и больше 10 он ну никак стоить не может в принципе, даже при самых щедрых оценках...
То ли человек далек от футбола, то ли что-то очень сильное принимает. Это ты про себя?
А зачем Локомотиву продавать его за 10?
Ман Сити купил Шерки за 30 миллионов, который несколько лет играл на топ-уровне в чемпионате Франции
Там больше. Где-то 35 евриков, плюс бонусы, плюс еще проценты от будущей продажи, плюс у Лиона большие проблемы с финансами. И не удивлюсь, если Сити еще агентские выплаты скрыли, как они с Холландом сделали, и все продолжают рассказывать сказки, как Сити викинга дешево взяли.
и к чему это? есть официальная цена - 30. у Локо так-то тоже проблемы с финансами. Я считаю, что красная цена за Батракова 10-12, после того как провалился Захарян сомневаюсь, что кто-то захочет пускаться в авантюру с русскими. Да, есть Сафонов, но он вратарь. А вот с полевыми постоянно беда какая-то
К примеру Руни Баргаджи который считался талантом и уже с 17лет проявлял себя, в том числе в Еврокубках Барса заплатила 2.5+ бонусы.
А при условии,что в целом "кейс" последних наших легионеров очень рискованный,
15-16 это реалистичная цена за Батракова , может и стрельнет и в Европе, но риски большие со всех сторон для покупающий стороны
Подписываюсь.
Риски такие же как за Захаряна, соответственно и ценник объективный не больше 13 , чем больше говорят про супер талант Батракова и Кисляка - тем хуже и хуже игра обоих. Если бы были еврокубки, уровень притязаний/ ожиданий/ предложений был бы значительно ниже
У него в контракте отступные для европейских клубов прописаны - как раз 20 лямов. Так что про "не менее" никто не будет даже разговаривать, просто возьмут за 20-ку при желании.
Игрок из РПЛ рискованный актив по определению. К примеру, в Сосьедаде счас локти кусают - суперталанта Захаряна опрометчиво подписали на 6 лет, а он или лечится, или скамейку полирует.
Что это такое за слово "счас"? Я замечаю многие пишут "счас", "щас", "щаз" - это что такое вообще? Вы вообще в школах обучались или нет? Такое ощущение складывается что за вас пишет неудачный ИИ, который нуждается в доработках. Теперь скажу тебе одно: Если один хрустальный не оправдал свои желания в Сосьедаде, это не значит что все такие будут и никто из РПЛ себя не проявит никогда, а возьмёт Батраков и выстрелит в какой-нибудь топ-лиге Европы. Не понимаю таких как ты которые наперёд глядят и делают выводы, у меня нет слов на таких персонажей как ты. Это ппц просто, как Глушаков скажет: Это похороны
Удачи Батракову однажды перебраться в Европу и доказать на что способен, удачи проделать путь Хвичи, Сафонова (бывших игроков РПЛ). Верю в талант Батракова, Кисляка (есть другие на подходе) и желаю им сосредоточиться на своей работе, чтобы огонь в глазах был до последнего, чтобы никакие деньги, агенты не испортили им карьеры, а действительно парни могли играть в футбол и радовать нас своими успехами, и хочется чтобы такие игроки позакрывали всем пасти однажды кто в них не верил, смеялся, ведь те кто в них не верил, потом громче всех писать будут тут как они рады за них, какие молодцы ля-ля тополя
Смысл отдавать хороших игроков в Европу? А внутренний чемпионат от этого только потеряет.
заманали его справлять! он нужен Локомотиву, а там он пропадет. губите хорошим игрокам жизнь своими советами по уездам.
И кто возьмёт за такие деньги?
