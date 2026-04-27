Член совета директоров «Локо» Филатов о Батракове: «За него нужно не меньше 20 млн евро. Хороший игрок из Англии или Испании меньше не стоит, наверное»
Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов заявил, что клуб рассчитывает получить за Алексея Батракова не менее 20 миллионов евро..
– Какая сумма должна быть предложена «Локомотиву» летом из Европы за Батракова, чтобы клуб его отпустил со спокойной душой?
– Сумма должна быть такая, за которую можно будет приобрести игрока такого же уровня. Сложно сказать, сколько именно. Смотря сколько стоит хороший игрок из английской или испанской лиги. Наверное, меньше 20 миллионов евро такой игрок не стоит. Вот и нужно не меньше 20 миллионов евро за Батракова, чтобы вместо него приобрести хорошего игрока, – сказал Филатов.
В текущем сезоне Батраков отметился 17 голами и 11 ассистами в 34 матчах за «Локомотив» во всех турнирах. Подробную статистику 20-летнего полузащитника можно найти здесь.
На нем тупо бабки распилили
Сити взял чуть меньше чем 40 взял Шерки , Батраков столько не стоит
Что касается Батракова, то очевидно, что рпл супер слабая лига и его статистика в ней абсолютно нерелевантна.
А при условии,что в целом "кейс" последних наших легионеров очень рискованный,
15-16 это реалистичная цена за Батракова , может и стрельнет и в Европе, но риски большие со всех сторон для покупающий стороны