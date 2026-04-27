Член совета директоров «Локо» Филатов о Батракове: «За него нужно не меньше 20 млн евро. Хороший игрок из Англии или Испании меньше не стоит, наверное»

Член совдира «Локо» Филатов о Батракове: меньше 20 млн евро такой игрок не стоит.

– Какая сумма должна быть предложена «Локомотиву» летом из Европы за Батракова, чтобы клуб его отпустил со спокойной душой?

– Сумма должна быть такая, за которую можно будет приобрести игрока такого же уровня. Сложно сказать, сколько именно. Смотря сколько стоит хороший игрок из английской или испанской лиги. Наверное, меньше 20 миллионов евро такой игрок не стоит. Вот и нужно не меньше 20 миллионов евро за Батракова, чтобы вместо него приобрести хорошего игрока, – сказал Филатов.

В текущем сезоне Батраков отметился 17 голами и 11 ассистами в 34 матчах за «Локомотив» во всех турнирах.