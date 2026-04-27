  • Кордоба о словах Газизова про пенальти: «Постоянно говорят про меня какие-то глупости, мне это надоело. Хватит очернять мое имя. Они просто не могут достойно принимать поражения»
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба отреагировал на слова генерального директора махачкалинского «Динамо» Шамиля Газизова о назначении пенальти в игре этих команд. 

«Быки» выиграли матч 27-го тура Мир РПЛ со счетом 2:1. На 35-й минуте встречи форвард «Краснодара» Джон Кордоба упал в штрафной в результате борьбы с защитником «Динамо» Джемалом Табидзе. Главный арбитр Иван Абросимов посчитал, что Табидзе завалил Кордобу, и назначил 11-й метровый. Эдуард Сперцян пробил с точки на 36-й минуте, но попал в штангу.

Газизов прокомментировал эпизод: «Пенальти «Краснодара» получился картинным, было бы некрасиво, если бы с него забили. Кордоба – гигант, рисует так, как никто другой не сделает».

«Постоянно говорят про меня какие-то глупости, они просто не могут достойно принимать поражения. Мне это надоело – я устал от этого. Устал слушать такие глупости о себе. Хватит очернять мое имя.

Но это никак не лишит меня мотивации и дальше помогать своей команде», – сказал Кордоба.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoКраснодар
logoДинамо Махачкала
logoДжон Кордоба
logoпремьер-лига Россия
logoШамиль Газизов
Очернили черного….
Нехорошо
Ответ Ahtarisiti
Сейчас выползет сперцян и сделает заявление о расизме:))
Ответ ziyafeson
Скажет Кордобе "моя дупа по сравнению с твоей - снэрурочка"
Играй чисто и будет отношение положительное!!
Ответ Рубин2003
эпизод видел? чем тебе не чисто?
всю игру на нем висят, а судьи только загрбают пальцы, и на пятое замечание толтко дают желтую, что еще нужно тут сказать?
Ответ Igor Strekalov
Все его игры надо смотреть, а не эту одну и один эпизод
Вчерашний пендаль настолько позорный и рисованный, что все ажно онемели и ничего про него не пишут.)
Ответ OldFisben
Справедливости ради, вчерашний пенальти не "ошибочно назначенный", а просто спорный, т.е. тут всё на усмотрение судьи, в каких-то матчах такие ставили в каких-то нет, и разгонять по этому поводу можно только с целью обесценить значение ошибок в предыдущих играх в пользу Краснодара.
Ответ Владимир Лазарев
Я не хочу, чтобы такие пенальти ставились кому-либо. Любой команде, что в пользу моей, что в пользу вашей, - любой. Это просто убийство и дальнейшее поощрение таких позорных, даже омерзительных (с четким пониманием что, как и зачем это человек делает) нырка, как вчера у Кордобы.
Самый мерзкий игрок РФПЛ!
Ответ Спартак сила
Соболев
Ответ JPM
Комментарий скрыт
То, что черно, очернеть не может!
Ответ Abdul Aziz
расистский но смешной коммент
Да чего вы к Кордобе пристали? Там вся команда с извращенной психикой: с одной стороны — дикие животные, с другой — слюнявые симулянты.
Сказал товарищ, который очень сильно умеет принимать поражения
Есть напы типа Дрогба в Челси боец, мужик Вождь.
а есть беспонтовые нытики-кувыркальщики типа Кордобы, вечно падающие, клянчущие карточки, пенальти.
Омерзительный игрок, заслуживает такое отношение к себе.
Ответ wild_pokemon
Дрогба тоже принырнуть любил, но конечно не в такой степени, да и в АПЛ тех лет на такое не клевали, он в основном в ЛЧ этим «блистал».
Подлая команда с главным подлецом Кордобой, второй Сперцян. КПРФ.
Ответ stulovb
А кто же те, кто подлица постоянно бьют по ногам и хватают своими грязными руками этого чистого форварда лучшего в РПЛ.
Ответ Ковид 07.10.52
Поработай над ошибками.
А от того, что судьи постоянно закрывают глаза на фолы, симуляции и провокации, не устал?
