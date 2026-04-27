Кордоба о словах Газизова про пенальти: «Постоянно говорят про меня какие-то глупости, мне это надоело. Хватит очернять мое имя. Они просто не могут достойно принимать поражения»
Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба отреагировал на слова генерального директора махачкалинского «Динамо» Шамиля Газизова о назначении пенальти в игре этих команд.
«Быки» выиграли матч 27-го тура Мир РПЛ со счетом 2:1. На 35-й минуте встречи форвард «Краснодара» Джон Кордоба упал в штрафной в результате борьбы с защитником «Динамо» Джемалом Табидзе. Главный арбитр Иван Абросимов посчитал, что Табидзе завалил Кордобу, и назначил 11-й метровый. Эдуард Сперцян пробил с точки на 36-й минуте, но попал в штангу.
Газизов прокомментировал эпизод: «Пенальти «Краснодара» получился картинным, было бы некрасиво, если бы с него забили. Кордоба – гигант, рисует так, как никто другой не сделает».
«Постоянно говорят про меня какие-то глупости, они просто не могут достойно принимать поражения. Мне это надоело – я устал от этого. Устал слушать такие глупости о себе. Хватит очернять мое имя.
Но это никак не лишит меня мотивации и дальше помогать своей команде», – сказал Кордоба.
Нехорошо
всю игру на нем висят, а судьи только загрбают пальцы, и на пятое замечание толтко дают желтую, что еще нужно тут сказать?
а есть беспонтовые нытики-кувыркальщики типа Кордобы, вечно падающие, клянчущие карточки, пенальти.
Омерзительный игрок, заслуживает такое отношение к себе.