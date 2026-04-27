Сборная России сыграет с Египтом в Каире 28 мая, с Буркина-Фасо в Волгограде 5 июня и с Тринидадом и Тобаго в Калининграде 9 июня

Сборная России проведет три BetBoom товарищеских матча в период с мая по июнь.

28 мая сборная России сыграет с командой Египта, матч пройдет в Каире. 5 июня команда Валерия Карпина проведет матч против сборной Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня – против команды Тринидада и Тобаго в Калининграде.

Египет занимает 29-е место в рейтинге сборных ФИФА, Буркина-Фасо – 62-е место, Тринидад и Тобаго – 102-е. Сборная России располагается на 36-й строчке.