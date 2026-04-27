  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Сборная России сыграет с Египтом в Каире 28 мая, с Буркина-Фасо в Волгограде 5 июня и с Тринидадом и Тобаго в Калининграде 9 июня
130

Сборная России сыграет с Египтом в Каире 28 мая, с Буркина-Фасо в Волгограде 5 июня и с Тринидадом и Тобаго в Калининграде 9 июня

РФС объявил соперников сборной России в июне.

Сборная России проведет три BetBoom товарищеских матча в период с мая по июнь.

РФС объявил соперников национальной команды в летний перерыв на матчи сборных.

28 мая сборная России сыграет с командой Египта, матч пройдет в Каире. 5 июня команда Валерия Карпина проведет матч против сборной Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня – против команды Тринидада и Тобаго в Калининграде.

Египет занимает 29-е место в рейтинге сборных ФИФА, Буркина-Фасо – 62-е место, Тринидад и Тобаго – 102-е. Сборная России располагается на 36-й строчке.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал РФС
товарищеские матчи (сборные)
logoсборная Буркина-Фасо
logoсборная Тринидада и Тобаго по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoСборная Египта по футболу
logoСборная России по футболу
130 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ух ты, классная группа получается. Нужно выходить из неё в плей-офф.
Ответ Vadim Iakouchov
Тоже подумал, что вполне себе группа на ЧМ)
Ответ Vadim Iakouchov
В 2018 уже из группы, где был Египет, выходили. И сейчас выйдем. Главное чтоб Смолов форму успел набрать
Обязательно название букмекеров в новости упоминать?
Ответ wxvnpc5psr
Да, это спонсор матчей
Ответ wxvnpc5psr
БетБумРоссия сыграет с БумБет-Фасо и ТриниБет Тобаго
4 же получается
Ответ shishorin
Комментарий скрыт
Ответ shishorin
5 же
И зачем этот Чемпионат мира, когда есть такое?!
Каникулы Бонифация!!!
Опа, в Калининграде, приятно, сходим) Сначала на Тринидад, потом еще и на Тобагу. Там кстати Ливай Гарсия играет спартаковский
Может быть, тут одна проблема у нас. Всё-таки Россия, она одна, а тут сразу и Тринидад, и Тобаго, вдвоём на одного. Может быть, даже не совсем честно
Ответ fedor2026turin
Так еще и Буркина с Фасо
Ответ befree
Буркина заступает дежурной по столовой
Получим настоящие бетбум эмоции от этих матчей 😂
Импортозамещение чемпионата мира
Зашёл посмотреть сразу ли все вспомнили Василия - не разочаровался ❤️
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кейн – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии TNT Sports. Олисе – 2-й, Ямаль – 3-й, Райс – 4-й, Мбаппе – 5-й, Роналду – 10-й
вчера, 21:55
Инфантино предлагал боссам палестинской и израильской федераций сделать фото. Палестинец отказал: «Я не могу жать руку тому, кого израильтяне прислали обелять фашизм и геноцид»
вчера, 21:25Видео
Лига конференций. 1/2 финала. «Шахтер» дома проиграл «Кристал Пэлас», «Райо» победил «Страсбур»
вчера, 21:05
Жезус – главная цель «Милана», желающего усилить атаку под ЛЧ. Контракт форварда с «Арсеналом» истекает в 2027-м
вчера, 21:03
Лига Европы. 1/2 финала. «Ноттингем» одолел «Астон Виллу», «Брага» обыграла «Фрайбург»
вчера, 20:58
Висса – худший трансфер сезона в АПЛ по версии Daily Mail. Исак – 4-й, Гарначо – 5-й, Гиттенс – 8-й, Симонс – 9-й, Делап – 10-й, Виртц – 14-й
вчера, 20:56
Инфантино объявил об участии в выборах президента ФИФА в 2027-м. Джанни возглавляет организацию с 2016 года
вчера, 20:48
«Мбаппе не является лидером для остальных игроков – ни в раздевалке, ни на поле. Они ожидали, что он проявит себя больше». Журналист Кастаньо о форварде «Реала»
вчера, 20:32
Трамп о словах Инфантино про приезд Ирана на ЧМ: «Джанни – это нечто. Если он так сказал, я не против. Пусть играют»
вчера, 20:23
Мбаппе, Олисе, Экитике, Шерки и Салиба номинированы на приз лучшему французскому футболисту, играющему за границей
вчера, 20:15
Ко всем новостям
Последние новости
Абдулкадыров о ЦСКА: «Говорят, ничего не поменялось. Просто у команды небольшой спад»
17 минут назад
Алексей Смертин: «Возможно, это девиация, но дождь меня даже мотивирует выйти на пробежку»
30 минут назад
Стив Макманаман: «Правило игры рукой портит футбол, его надо убрать. В Европе пенальти дают за все подряд. Момент с Дэвисом просто отвратителен, мяч отскочил ему в руку от бедра»
вчера, 22:05
У Альвареса небольшое растяжение связок голеностопа. Форвард «Атлетико» может сыграть в ответном матче с «Арсеналом»
вчера, 22:02
«Челси» считает, что Джексон стоит 60 млн фунтов. Аренда в «Баварию» не повлияла на оценку
вчера, 21:50
Маттеус считает, что «Бавария» выйдет в финал ЛЧ: «Она превосходила «ПСЖ» в плане физики. Почти уверен, что парижане не смогут поддерживать такой темп на «Альянц Арене» 90 или 120 минут»
вчера, 21:40
Эбуэ о разводе: «Я многое потерял. У меня было три дома в Англии, много автомобилей – все потерял, как и деньги. Пресса была у дома каждый день – закрывал окна коробками, чтобы не снимали»
вчера, 21:38
Нигматуллин о ВАР: «Справедливости не приносит и убивает романтику футбола в какой-то степени. Игрок радуется голу – а оказывается, что кто-то пять минут назад мизинцем коснулся мяча»
вчера, 21:20
У Эмери седьмой полуфинал ЛЕ – ни у кого нет больше трех. Испанец дошел до финала последние пять раз
вчера, 20:38
Гол Сарра «Шахтеру» на 21-й секунде – самый быстрый в истории Лиги конференций
вчера, 20:12
Рекомендуем