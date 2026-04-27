Сборная России сыграет с Египтом в Каире 28 мая, с Буркина-Фасо в Волгограде 5 июня и с Тринидадом и Тобаго в Калининграде 9 июня
РФС объявил соперников сборной России в июне.
Сборная России проведет три BetBoom товарищеских матча в период с мая по июнь.
РФС объявил соперников национальной команды в летний перерыв на матчи сборных.
28 мая сборная России сыграет с командой Египта, матч пройдет в Каире. 5 июня команда Валерия Карпина проведет матч против сборной Буркина-Фасо в Волгограде, 9 июня – против команды Тринидада и Тобаго в Калининграде.
Египет занимает 29-е место в рейтинге сборных ФИФА, Буркина-Фасо – 62-е место, Тринидад и Тобаго – 102-е. Сборная России располагается на 36-й строчке.
«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?33864 голоса
Да!
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал РФС
130 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Ух ты, классная группа получается. Нужно выходить из неё в плей-офф.
Ух ты, классная группа получается. Нужно выходить из неё в плей-офф.
Тоже подумал, что вполне себе группа на ЧМ)
Ух ты, классная группа получается. Нужно выходить из неё в плей-офф.
В 2018 уже из группы, где был Египет, выходили. И сейчас выйдем. Главное чтоб Смолов форму успел набрать
Обязательно название букмекеров в новости упоминать?
Обязательно название букмекеров в новости упоминать?
Да, это спонсор матчей
Обязательно название букмекеров в новости упоминать?
БетБумРоссия сыграет с БумБет-Фасо и ТриниБет Тобаго
4 же получается
4 же получается
Комментарий скрыт
4 же получается
5 же
И зачем этот Чемпионат мира, когда есть такое?!
Каникулы Бонифация!!!
Опа, в Калининграде, приятно, сходим) Сначала на Тринидад, потом еще и на Тобагу. Там кстати Ливай Гарсия играет спартаковский
Может быть, тут одна проблема у нас. Всё-таки Россия, она одна, а тут сразу и Тринидад, и Тобаго, вдвоём на одного. Может быть, даже не совсем честно
Может быть, тут одна проблема у нас. Всё-таки Россия, она одна, а тут сразу и Тринидад, и Тобаго, вдвоём на одного. Может быть, даже не совсем честно
Так еще и Буркина с Фасо
Так еще и Буркина с Фасо
Буркина заступает дежурной по столовой
Получим настоящие бетбум эмоции от этих матчей 😂
Импортозамещение чемпионата мира
Зашёл посмотреть сразу ли все вспомнили Василия - не разочаровался ❤️
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем