Алаев об интервью Евсеева: «Ругаться матом в эфире плохо, но это эмоции. Вадим Валентинович – эмоциональный человек, большой тренер. Мы раздуваем там, где не надо»

Президент РПЛ Александр Алаев высказался об использовании Вадимом Евсеевым нецензурной лексики в интервью.

Ранее главного тренера махачкалинского «Динамо» два раза оштрафовали на 100 тысяч рублей за мат во время послематчевых флэш-интервью.

«Отношусь спокойно к словам Евсеева. Ругаться матом в эфире плохо, но это эмоции.

Поставьте себя на его место. Его оштрафовали – он помолчал. Вадим Валентинович – эмоциональный человек, большой тренер. Мы раздуваем там, где не надо», – сказал Алаев. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Ну да , ну да ... Вот когда Станкович в начале сезона бутылку с водой бросил оземь - его с д***мом смешали на Газпром Медиа, как он всех тут не уважает . А потом все офигели от нашего судейства и понеслось : Талалаев беснуется на бровке и выбивает мяч на трибуны, Махачкала прямо говорит что в пользу Зенита поставили левейший пенальти, тренер Зенита Оливейра поносит главу судей Мажича, Пивоваров против того чтобы Карасев судил Динамо ... вообще у всех абсолютно нашлись претензии. Оказывается, Станкович которого газпромовцы травили, оказался прав на все 200%. В итоге его критики сидят и хлебают всё это полной ложкой. А Деян принял Црвену Звезду и выиграл золото с ней на днях ! С чем я Станковича от души и поздравляю. Сама жизнь расставила всё по местам : кто тренер и победитель, оказавшийся правым ... а кто сявки лающие , на прикормке у газовиков
Если я выдам тираду а-ля Евсеев в любом общественном месте, то меня тут же примут бравые сотрудники полиции и скорее всего отвезут в отдел. А этот поливает на всю Россию и это оказывается эмоции. Евсеева на стадион нельзя пускать, даже если он тренер, болельщикам запрещено ругаться, так как видите ли дети могут услышать. А с телевизора вещает вот такое быдло и это нормально или с Евсеевым это другое?
Ответ Unnamed80
Гонишь. Никто на тебя внимание не обратит - если как Евсеев, конечно, а не как пьяный бомж орать. Слышал его, ничего не заметил - а насчитали аж целых пять ругательств. Есть иногда у него в речи нечленораздельное мляканье, толком и не понять - а вместо них решетки вставляют и на весь мир торжественно объявляют "ругательством матом". Это не к Евсееву вопрос.
Ответ Karel
Пять ругательств в двух предложениях-мало?
Конечно, серб эмоционально ведет себя на бровке - ату его, со всех сторон гниды вылезли, Евсеев по телевидению на всю страну матом интервью дает - это другое. Это просто дно. Даже ниже уже.
Большой тренер :)))
Это не эмоции. А банальное отсутствие воспитания. Воспитанный человек не будет материться как быдло, даже не эмоциях
Ответ Иван Никулин_1116720319
Он просто не умеет говориться нормальным языком
Нянчатся с ним уже как с ребенком
Будут журналюги до Вадика и дальше докапываться, не удивлюсь, если он им ответит как в Уэльсе в ноябре 2003-го.
Ответ Валерий Боголюбов
Ну бабла видимо много платить
В смысле не надо раздувать ?, это президент рпл? Тогда в верхнем углу пометку 16+ надо ставить , какой кошмар, какие люди руководят футболом в стране
