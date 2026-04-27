Алаев об интервью Евсеева: «Ругаться матом в эфире плохо, но это эмоции. Вадим Валентинович – эмоциональный человек, большой тренер. Мы раздуваем там, где не надо»

Алаев о мате Евсеева: мы раздуваем там, где не надо.

Президент РПЛ Александр Алаев высказался об использовании Вадимом Евсеевым нецензурной лексики в интервью.

Ранее главного тренера махачкалинского «Динамо » два раза оштрафовали на 100 тысяч рублей за мат во время послематчевых флэш-интервью.

«Отношусь спокойно к словам Евсеева. Ругаться матом в эфире плохо, но это эмоции.

Поставьте себя на его место. Его оштрафовали – он помолчал. Вадим Валентинович – эмоциональный человек, большой тренер. Мы раздуваем там, где не надо», – сказал Алаев.