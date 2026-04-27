Защитник «Пари НН» Кирш о пенальти «Спартака»: «Интересно, что скажут ЭСК и Мажич. Хочется послушать, как они это рассудят»
Защитник «Пари НН» Илья Кирш заявил, что ему интересно мнение ЭСК о пенальти в матче со «Спартаком».
На 44-й минуте матча 27-го тура Мир РПЛ (1:2) форвард «Пари НН» Адриан Бальбоа после углового «Спартака» пытался выбить мяч из своей штрафной ударом через себя, но попал бедром в поясницу Руслану Литвинову, за что судья Игорь Капленков назначил 11-метровый.
– Как оцените игру «Пари НН» на стандартах? После поражения от «Оренбурга» было много вопросов к этому аспекту игры.
– Согласен, что вопросы были. Но не могу сказать, что от «Спартака» возникала опасность на стандартах. Интересно, что по поводу пенальти скажут ЭСК и Милорад Мажич, как они рассудят этот момент. Хочется послушать их решение.
– Для вас, как для бывшего зенитовца, было принципиально сыграть против «Спартака»?
– Да, против них всегда интересные матчи. Тем более когда ты воспитанник «Зенита», – сказал Кирш.
У меня даже во время трансляции все позвонки сжались, если честно.
Тю....
Солари выбивает мяч, попадет по сопернику- пенальти
Маркиньос выбивает мяч, попадает по сопернику -пенальти
Дмитриев выбивает мяч, попадает по сопернику-пенальти
Зобнин выбивает мяч, попадает по сопернику-пенальти
Если это не пенальти, то я не знаю что пенальти, человеку просто ногой прописали по спине.