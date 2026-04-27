  • Защитник «Пари НН» Кирш о пенальти «Спартака»: «Интересно, что скажут ЭСК и Мажич. Хочется послушать, как они это рассудят»
18

Защитник «Пари НН» Кирш о пенальти «Спартака»: «Интересно, что скажут ЭСК и Мажич. Хочется послушать, как они это рассудят»

Защитник «Пари НН» Кирш о пенальти «Спартака»: интересно, что скажут ЭСК и Мажич.

Защитник «Пари НН» Илья Кирш заявил, что ему интересно мнение ЭСК о пенальти в матче со «Спартаком».

На 44-й минуте матча 27-го тура Мир РПЛ  (1:2) форвард «Пари НН» Адриан Бальбоа после углового «Спартака» пытался выбить мяч из своей штрафной ударом через себя, но попал бедром в поясницу Руслану Литвинову, за что судья Игорь Капленков назначил 11-метровый.

– Как оцените игру «Пари НН» на стандартах? После поражения от «Оренбурга» было много вопросов к этому аспекту игры.

– Согласен, что вопросы были. Но не могу сказать, что от «Спартака» возникала опасность на стандартах. Интересно, что по поводу пенальти скажут ЭСК и Милорад Мажич, как они рассудят этот момент. Хочется послушать их решение.

– Для вас, как для бывшего зенитовца, было принципиально сыграть против «Спартака»?

– Да, против них всегда интересные матчи. Тем более когда ты воспитанник «Зенита», – сказал Кирш.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Матч ТВ»
Илье Киршу возможно стоит прописать коленом в поясницу с разворота.
У меня даже во время трансляции все позвонки сжались, если честно.
Интересно, что скажут ЭСК и Мажич. Хочется послушать, как они это рассудят
Тю....
Солари выбивает мяч, попадет по сопернику- пенальти
Маркиньос выбивает мяч, попадает по сопернику -пенальти
Дмитриев выбивает мяч, попадает по сопернику-пенальти
Зобнин выбивает мяч, попадает по сопернику-пенальти
Мажич скажет, чту удар ногой по игроку соперника - это нарушение правил) Что ещё он может сказать, интересно?
В Пари НН массовое помешательство или что?

Если это не пенальти, то я не знаю что пенальти, человеку просто ногой прописали по спине.
Воспитанник Зенита, что ещё сказать...
Шире открой близорукие глаза, это очевиднейший пенальти...
Таким ударном можно человека инвалидом сделать и в коляску посадить товарищ Кирш.
Вы бы помолчали лучше, может, за умных сошли. Что, Спартак виноват, что вы всем подряд проигрываете, даже своим прямым конкурентам. Скучать по вам никто не будет, даже в Нижнем.
В заголовке "псклшать", спортс...
Барселонцы пишут про матч Барселона -бетис- плохая игра это не грех а такое судейство это грех
