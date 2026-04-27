«Динамо» Загреб стало чемпионом Хорватии в 26-й раз

Загребское «Динамо» стало чемпионом Хорватии в 26-й раз.

В 32-м туре чемпионата страны команда Марио Ковачевича обыграла «Вараждин» со счетом 2:1. Столичный клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 76 очков, и опережает идущий вторым «Хайдук» на 15 очков за 4 тура до конца сезона.

«Динамо» стало чемпионом Хорватии в 8-й раз за 9 последних сезонов и в 26-й раз в истории. Ближайший преследователь загребского клуба по этому показателю, «Хайдук», завоевал 9 титулов.