«Динамо» Загреб стало чемпионом Хорватии в 26-й раз
В 32-м туре чемпионата страны команда Марио Ковачевича обыграла «Вараждин» со счетом 2:1. Столичный клуб лидирует в турнирной таблице, набрав 76 очков, и опережает идущий вторым «Хайдук» на 15 очков за 4 тура до конца сезона.
«Динамо» стало чемпионом Хорватии в 8-й раз за 9 последних сезонов и в 26-й раз в истории. Ближайший преследователь загребского клуба по этому показателю, «Хайдук», завоевал 9 титулов.
«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?33888 голосов
Да!
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем