ФИФА увеличит призовые и выплаты на ЧМ-2026. Члены УЕФА ранее выражали опасения из-за больших расходов на участие в турнире (The Athletic)

ФИФА увеличит призовые и выплаты участникам ЧМ-2026.

Международная федерация футбола подтвердила, что ведет переговоры с национальными ассоциациями об увеличении финансирования, передает The Athletic. Ожидается, что увеличение выплат будет одобрено на заседании Совета ФИФА в Ванкувере 28 апреля.

Ранее сообщалось, что на увеличении выплат на ЧМ-2026 настаивал УЕФА на фоне опасений футбольных ассоциаций европейских стран, связанных с высокими расходами на поездку на турнир, включая оплату перелетов и налоги в США. Однако в ФИФА заявили, что решение об увеличении финансовой поддержки участников чемпионата мира было принято организацией самостоятельно исходя из прогнозируемых доходов в размере более 11 миллиардов долларов.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

ФИФА распределит рекордные 727 млн долларов между участниками ЧМ-2026. Победитель получит 50 млн долларов призовых, за участие выплатят не менее 10,5 млн (Бен Джейкобс)