ФИФА увеличит призовые и выплаты на ЧМ-2026. Члены УЕФА ранее выражали опасения из-за больших расходов на участие в турнире (The Athletic)

ФИФА увеличит призовые и выплаты участникам ЧМ-2026.

ФИФА намерена увеличить суммы призовых и выплат участникам чемпионата мира 2026 года.

Международная федерация футбола подтвердила, что ведет переговоры с национальными ассоциациями об увеличении финансирования, передает The Athletic. Ожидается, что увеличение выплат будет одобрено на заседании Совета ФИФА в Ванкувере 28 апреля.

Ранее сообщалось, что на увеличении выплат на ЧМ-2026 настаивал УЕФА на фоне опасений футбольных ассоциаций европейских стран, связанных с высокими расходами на поездку на турнир, включая оплату перелетов и налоги в США. Однако в ФИФА заявили, что решение об увеличении финансовой поддержки участников чемпионата мира было принято организацией самостоятельно исходя из прогнозируемых доходов в размере более 11 миллиардов долларов.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

ФИФА распределит рекордные 727 млн долларов между участниками ЧМ-2026. Победитель получит 50 млн долларов призовых, за участие выплатят не менее 10,5 млн (Бен Джейкобс)

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: The Athletic
Ожидание : отобьем на билетах ))
Билеты на финал ЧМ-2026 перепродают за 2,3 млн долларов за штуку. ФИФА берет 15% комиссии с покупателя и еще 15% – с продавца
Гвардиола о ценах на ЧМ: «Раньше это был праздник футбола, все было доступно, а сейчас очень дорого. Болельщики – главное, без них не будет этого бизнеса»
В Нью-Джерси хотят поднять с 12,9 до 100 долларов стоимость проезда на поездах во время ЧМ-2026. Губернатор потребовала субсидий от ФИФА: «Не собираюсь заставлять граждан платить за это»
