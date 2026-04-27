Боярский о Соболеве: «Эмоции в эпизодах с «Краснодаром» или нырок в матче с «Динамо» – это проявление характера. У каждого есть недостатки и право на выплеск эмоций. Он выражает это так»
Михаил Боярский: Соболев прогрессирует, сейчас он один из лучших нападающих РПЛ.
Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский оценил игру нападающего петербургского клуба Александра Соболева.
– Как вам игра Александра Соболева?
– Несмотря на промахи, включая незабитый пенальти, он очень прибавил в последнее время. Александр – полезный и прогрессирующий футболист. Можно даже назвать его одним из лучших нападающих РПЛ на данный момент.
Чем больше у него промахов, тем больше будет и попаданий. Что касается поведения: эмоции в эпизодах с «Краснодаром» или нырок в матче с «Динамо» – это проявление характера. У каждого есть недостатки и право на выплеск эмоций. Он выражает это так, – сказал Боярский.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
36 комментариев
- Какого характера?
- Хренового характера, доктор.
Максимально мерзкий персонаж. А сынок - вишенка на торте )
чисто зенитовского характера
А дартаньян опять переобулся на лету в новые ботфорты.