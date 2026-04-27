  • Боярский о Соболеве: «Эмоции в эпизодах с «Краснодаром» или нырок в матче с «Динамо» – это проявление характера. У каждого есть недостатки и право на выплеск эмоций. Он выражает это так»
Михаил Боярский: Соболев прогрессирует, сейчас он один из лучших нападающих РПЛ.

Народный артист России и болельщик «Зенита» Михаил Боярский оценил игру нападающего петербургского клуба Александра Соболева.

– Как вам игра Александра Соболева?

– Несмотря на промахи, включая незабитый пенальти, он очень прибавил в последнее время. Александр – полезный и прогрессирующий футболист. Можно даже назвать его одним из лучших нападающих РПЛ на данный момент.

Чем больше у него промахов, тем больше будет и попаданий. Что касается поведения: эмоции в эпизодах с «Краснодаром» или нырок в матче с «Динамо» – это проявление характера. У каждого есть недостатки и право на выплеск эмоций. Он выражает это так, – сказал Боярский. 

Как же все переобуваются. Зениту позор, за таких болельщиков. Краснодар чемпион...
Опыт уже есть, с Артемкой так же было)
А болельщики выражают эмоции в кричалке: Зенит - позор российского футбола
Это не эмоции. Это сухие факты.
- Нырок – это проявление характера.
- Какого характера?
- Хренового характера, доктор.
это проявление гнилого характера
Боярский символ Зенита!

Максимально мерзкий персонаж. А сынок - вишенка на торте )
Сынок по мерзости отца переплюнул
У кого-то и наркобарыги в легендах ходят.
т.е. когда Кордоба падает в штрафной, Газизов говорит, гигант картинно падает. Когда Соболев на 200% явно дельфинит как с Динамо, говорят это характер 😁
нырок это проявление характера.

чисто зенитовского характера
Соболь это чистый Дуремар из Золотого Ключика.
А дартаньян опять переобулся на лету в новые ботфорты.
Боярский понимает, что такое топовый форвард? И как команда может играть, когда есть Кержаков с Аршавиным, он помнит? Соболев ничего не может сам, подставить башню свою под навес- это все, ногами хуже играет, чем лбом. Это крах селекционный.
Ну почему же крах селекционный. Отличная сделка как говорит президент Трумп. Мы думали, что за Саню придётся доплачивать, чтобы забрали, а за трансфер даже деньги пришли, около 10 миллионов евро.
Ну ладно Аршавин, технарь, а Кержаков каждый второй удар по воробьям отправлял 🤣
"Что ты Миша так орёшь, как ограбленный еврей? Ты д’’ Артаньяна не тревожь, он - дворянин, а ты - плебей!" (С) В. Гафт
