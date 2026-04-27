Михаил Боярский: Соболев прогрессирует, сейчас он один из лучших нападающих РПЛ.

Народный артист России и болельщик «Зенита » Михаил Боярский оценил игру нападающего петербургского клуба Александра Соболева .

– Как вам игра Александра Соболева?

– Несмотря на промахи, включая незабитый пенальти, он очень прибавил в последнее время. Александр – полезный и прогрессирующий футболист. Можно даже назвать его одним из лучших нападающих РПЛ на данный момент.

Чем больше у него промахов, тем больше будет и попаданий. Что касается поведения: эмоции в эпизодах с «Краснодаром » или нырок в матче с «Динамо» – это проявление характера. У каждого есть недостатки и право на выплеск эмоций. Он выражает это так, – сказал Боярский.