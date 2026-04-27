Тюкавин об интересе из Испании: «Пусть следят – как я на это повлияю? Обратитесь к Пивоварову – может, у него какая-то конкретика есть»

Тюкавин об интересе из Испании: это слухи – пусть следят, как я на это повлияю?.

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на сообщения об интересе со стороны испанских клубов.

– Много слухов появляется насчет твоего будущего.

– Какие слухи?

– Что за тобой следят в Испании.

– Да и пусть следят. А как я на это повлияю? Конечно, я видел. До меня это доходит. Это ж слухи. Вон, обратитесь к Павлу Константиновичу (гендиректору «Динамо » Пивоварову – Спортс’‘). Может, у него какая-то конкретика есть.

– Твой агент тебе ничего не говорил?

– Мы разговаривали. Но все зависит от руководства, – сказал Тюкавин.