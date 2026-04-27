Тюкавин об интересе из Испании: «Пусть следят – как я на это повлияю? Обратитесь к Пивоварову – может, у него какая-то конкретика есть»
Форвард «Динамо» Константин Тюкавин отреагировал на сообщения об интересе со стороны испанских клубов.
– Много слухов появляется насчет твоего будущего.
– Какие слухи?
– Что за тобой следят в Испании.
– Да и пусть следят. А как я на это повлияю? Конечно, я видел. До меня это доходит. Это ж слухи. Вон, обратитесь к Павлу Константиновичу (гендиректору «Динамо» Пивоварову – Спортс’‘). Может, у него какая-то конкретика есть.
– Твой агент тебе ничего не говорил?
– Мы разговаривали. Но все зависит от руководства, – сказал Тюкавин.
«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?33888 голосов
Да!
Нет
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Или посмотрите на Захаряна - добавил Тюкавин.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем