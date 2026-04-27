Гаджиев о бане России: «Еще пару лет он продлится, учитывая агрессию Европы. Неизбежно разум победит, а все конфликты закончатся. Хочется верить, что человечество не уничтожит друг друга»

Гаджи Гаджиев: хочется верить, что человечество не уничтожит друг друга.

Почетный президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказал предположение относительно того, когда закончится отстранение российских команд.

«Мне кажется, спортивное отстранение наших команд продлится еще пару лет. Россия из этой тошнотворной блокады выйдет сильнее. Другое дело, что это может закончиться и раньше, ситуация способна повернуться непонятным образом из-за всех событий.

Учитывая агрессию Европы, с которой она относится к России, то это может затянуться до двух лет. Неизбежно мы придем к потеплению, разум победит, а все конфликты закончатся. Хочется верить, что человечество не уничтожит друг друга, а будет существовать», – сказал Гаджиев.