«Реал» готов продать Гонсало за 60 млн евро. «Боруссия» предложила 30 млн евро, форвард также интересен клубу из Италии (As)
«Реал» готов отпустить Гонсало Гарсию летом за 60 миллионов евро.
По информации As, такую сумму за 22-летнего форварда мадридцы запросили у одного из клубов Италии, проявившего интерес к игроку.
По сообщениям немецких СМИ, последней заинтересованность в Гонсало выразила дортмундская «Боруссия». Клуб из Бундеслиги готов заплатить за нападающего 30 миллионов евро, однако в настоящее время их предложение не соответствует требованиям «Реала».
Отмечается, что в случае, если запросы «Реала» будут удовлетворены, Гарсия станет вторым самым дорогим футболистом, прошедшим через систему «Реала», после Альваро Мораты, перешедшего в «Челси» за 80 млн евро в 2017 году.
В нынешнем сезоне Гонсало выходил на поле в 25 матчах Ла Лиги, проводя на поле в среднем 27 минут за игру, и забил 4 гола.
Мората в первый раз уходил в Ювентус за игровой практикой, за 20 млн евро. В Ювентусе был успешным, обратно пришёл в реал за 30 млн, Уже как зарекомендовавший себя в европе форвард. Потом перешёл в Челси за 80 млн.
Где ты тут видишь сходства с Гонсало?
А Гонсало само собой никто не даст 60 млн.
Это когда желаемое хотят подать за действительное.
Гонсало - не уровень Мадрида в любой форме. Даже его перформанс на кчм был оверхайпом (ну вспомните хотя бы, как нелепо он забил Аль-Хилялю, толком даже по мячу не попав).
По хорошему, также можно продать условного Питарча сейчас, возможно Паса куда нибудь отправить, и будет неплохой доход размером в Олисе)