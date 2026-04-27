«Реал» готов продать Гонсало за 60 млн евро. «Боруссия» предложила 30 млн евро, форвард также интересен клубу из Италии (As)

«Реал» готов продать Гонсало Гарсию за 60 млн евро.

«Реал» готов отпустить Гонсало Гарсию летом за 60 миллионов евро.

По информации As, такую сумму за 22-летнего форварда мадридцы запросили у одного из клубов Италии, проявившего интерес к игроку.

По сообщениям немецких СМИ, последней заинтересованность в Гонсало выразила дортмундская «Боруссия». Клуб из Бундеслиги готов заплатить за нападающего 30 миллионов евро, однако в настоящее время их предложение не соответствует требованиям «Реала».

Отмечается, что в случае, если запросы «Реала» будут удовлетворены, Гарсия станет вторым самым дорогим футболистом, прошедшим через систему «Реала», после Альваро Мораты, перешедшего в «Челси» за 80 млн евро в 2017 году.

В нынешнем сезоне Гонсало выходил на поле в 25 матчах Ла Лиги, проводя на поле в среднем 27 минут за игру, и забил 4 гола. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
Да даже англичане не купят лавочника Реала за 60 лямов. Реал живёт в своем мире, со своими ценами
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Сравнил Морату с лавочником с двумя удачными матчами за сезон.
Мората в первый раз уходил в Ювентус за игровой практикой, за 20 млн евро. В Ювентусе был успешным, обратно пришёл в реал за 30 млн, Уже как зарекомендовавший себя в европе форвард. Потом перешёл в Челси за 80 млн.
Где ты тут видишь сходства с Гонсало?
Продайте лучше Винисиуса
Я просто напомню, что «Челси» в прошлом году предлагал за Фермина 30-40 млн, а здесь за Гонсало требуют 60)
Нет, за Фермина под конец окна уже пришли с 60+ млнами. Я тогда ещё удивился почему не отдали, с такими финансовыми проблемами. Оказалось что руководство были правы. Сейчас за Фермина спокойно дадут 80+ млн.
А Гонсало само собой никто не даст 60 млн.
Это когда желаемое хотят подать за действительное.
если не больше
Реал умеет продавать. Но 60 млн за бревно , больше вероятность Эндрика продать за эту сумму
Комментарий удален модератором
Мансити за Нико Гонсалеса заплатил 60 млн, не вижу причин, почему за Гарсию не могут заплатить столько же
Продайте лучше Мбаппе за 6 млн и забудьте, начнем играть, Гонсало ещё проявит себя.
Он мертвец бесполезный !
И Нико Пас ещё проявит😄
А чего же не 160 за форварда, который забил целых 6 голов в 34 матчах?
а он стоит сейчас хотя бы 30?
На самом деле супер хорошая продажа для клуба была бы.
Гонсало - не уровень Мадрида в любой форме. Даже его перформанс на кчм был оверхайпом (ну вспомните хотя бы, как нелепо он забил Аль-Хилялю, толком даже по мячу не попав).
По хорошему, также можно продать условного Питарча сейчас, возможно Паса куда нибудь отправить, и будет неплохой доход размером в Олисе)
Это абсолютно нереалистично
Игрок нормально сыгравший в нескольких предсезонных матчах в США не купят за 60 млн
Кейн – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии TNT Sports. Олисе – 2-й, Ямаль – 3-й, Райс – 4-й, Мбаппе – 5-й, Роналду – 10-й
вчера, 21:55
Инфантино предлагал боссам палестинской и израильской федераций сделать фото. Палестинец отказал: «Я не могу жать руку тому, кого израильтяне прислали обелять фашизм и геноцид»
вчера, 21:25Видео
Лига конференций. 1/2 финала. «Шахтер» дома проиграл «Кристал Пэлас», «Райо» победил «Страсбур»
вчера, 21:05
Жезус – главная цель «Милана», желающего усилить атаку под ЛЧ. Контракт форварда с «Арсеналом» истекает в 2027-м
вчера, 21:03
Лига Европы. 1/2 финала. «Ноттингем» одолел «Астон Виллу», «Брага» обыграла «Фрайбург»
вчера, 20:58
Висса – худший трансфер сезона в АПЛ по версии Daily Mail. Исак – 4-й, Гарначо – 5-й, Гиттенс – 8-й, Симонс – 9-й, Делап – 10-й, Виртц – 14-й
вчера, 20:56
Инфантино объявил об участии в выборах президента ФИФА в 2027-м. Джанни возглавляет организацию с 2016 года
вчера, 20:48
«Мбаппе не является лидером для остальных игроков – ни в раздевалке, ни на поле. Они ожидали, что он проявит себя больше». Журналист Кастаньо о форварде «Реала»
вчера, 20:32
Трамп о словах Инфантино про приезд Ирана на ЧМ: «Джанни – это нечто. Если он так сказал, я не против. Пусть играют»
вчера, 20:23
Мбаппе, Олисе, Экитике, Шерки и Салиба номинированы на приз лучшему французскому футболисту, играющему за границей
вчера, 20:15
Стив Макманаман: «Правило игры рукой портит футбол, его надо убрать. В Европе пенальти дают за все подряд. Момент с Дэвисом просто отвратителен, мяч отскочил ему в руку от бедра»
вчера, 22:05
У Альвареса небольшое растяжение связок голеностопа. Форвард «Атлетико» может сыграть в ответном матче с «Арсеналом»
вчера, 22:02
«Челси» считает, что Джексон стоит 60 млн фунтов. Аренда в «Баварию» не повлияла на оценку
вчера, 21:50
Маттеус считает, что «Бавария» выйдет в финал ЛЧ: «Она превосходила «ПСЖ» в плане физики. Почти уверен, что парижане не смогут поддерживать такой темп на «Альянц Арене» 90 или 120 минут»
вчера, 21:40
Эбуэ о разводе: «Я многое потерял. У меня было три дома в Англии, много автомобилей – все потерял, как и деньги. Пресса была у дома каждый день – закрывал окна коробками, чтобы не снимали»
вчера, 21:38
Нигматуллин о ВАР: «Справедливости не приносит и убивает романтику футбола в какой-то степени. Игрок радуется голу – а оказывается, что кто-то пять минут назад мизинцем коснулся мяча»
вчера, 21:20
У Эмери седьмой полуфинал ЛЕ – ни у кого нет больше трех. Испанец дошел до финала последние пять раз
вчера, 20:38
Гол Сарра «Шахтеру» на 21-й секунде – самый быстрый в истории Лиги конференций
вчера, 20:12
«Челестини уже уплыл за буйки, спасательный круг не поможет. Крейсер «Зенит» проплывет мимо и не заметит». Губерниев о матче ЦСКА с петербуржцами
вчера, 20:04
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Охдуд» уступил «Аль-Иттифаку» Вейналдума, «Аль-Фейха» и «Аль-Холуд» сыграли вничью
вчера, 19:59
