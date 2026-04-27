«Реал» готов продать Гонсало за 60 млн евро. «Боруссия» предложила 30 млн евро, форвард также интересен клубу из Италии (As)

«Реал» готов продать Гонсало Гарсию за 60 млн евро.

По информации As, такую сумму за 22-летнего форварда мадридцы запросили у одного из клубов Италии, проявившего интерес к игроку.

По сообщениям немецких СМИ, последней заинтересованность в Гонсало выразила дортмундская «Боруссия ». Клуб из Бундеслиги готов заплатить за нападающего 30 миллионов евро, однако в настоящее время их предложение не соответствует требованиям «Реала».

Отмечается, что в случае, если запросы «Реала» будут удовлетворены, Гарсия станет вторым самым дорогим футболистом, прошедшим через систему «Реала», после Альваро Мораты, перешедшего в «Челси» за 80 млн евро в 2017 году.

В нынешнем сезоне Гонсало выходил на поле в 25 матчах Ла Лиги , проводя на поле в среднем 27 минут за игру, и забил 4 гола. Подробную статистику игрока можно найти здесь .