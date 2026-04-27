Нидерландец Маккели будет судить матч «Атлетико» – «Арсенал» в 1/2 финала ЛЧ
УЕФА назначил судей на матч «Атлетико» – «Арсенал».
Первый матч между «Атлетико» и «Арсеналом» в полуфинале Лиги чемпионов обслужит нидерландская бригада арбитров.
Игра пройдет в Мадриде в среду, 29 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.
Главным судьей встречи назначен Данни Маккели, помогать ему будут Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервным арбитром станет Сердар Гезюбююк.
За ВАР будут отвечать Деннис Хиглер и его ассистент Пол ван Букел.
«ПСЖ» vs «Бавария» (5:4) – лучший матч сезона?33887 голосов
Да!
Нет
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт УЕФА
10 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
И если Арсенал не будет тупить - весь катлетико в горчишники закатают.