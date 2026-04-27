Нидерландец Маккели будет судить матч «Атлетико» – «Арсенал» в 1/2 финала ЛЧ

УЕФА назначил судей на матч «Атлетико» – «Арсенал».

Первый матч между «Атлетико » и «Арсеналом » в полуфинале Лиги чемпионов обслужит нидерландская бригада арбитров.

Игра пройдет в Мадриде в среду, 29 апреля, и начнется в 22:00 по московскому времени.

Главным судьей встречи назначен Данни Маккели , помогать ему будут Хессел Стегстра и Ян де Врис. Резервным арбитром станет Сердар Гезюбююк .

За ВАР будут отвечать Деннис Хиглер и его ассистент Пол ван Букел.