«Сантос» о неявке Неймара на тренировку: «Спортсмен заболел вирусной инфекцией и принимал лекарства. Он поедет на матч с «Сан-Лоренсо»

«Сантос» назвал причину неявки Неймара на тренировку.

Ранее стало известно , что 34-летний нападающий не явился на занятие в воскресенье без объяснения причин.

«Спортсмен Неймар заболел вирусной инфекцией в субботу вечером, принимал лекарства, хорошо отреагировал и продолжает находиться под наблюдением медицинского отдела ФК «Сантос».

Неймар включен в состав делегации, которая поедет в Аргентину на матч против «Сан-Лоренсо» в рамках Кубка Судамерикана во вторник», – заявили в бразильском клубе.