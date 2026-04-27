Генич считает, что Воробьев сильнее Соболева: «Дмитрий играет с двух ног, хорош в подыгрыше. Он куда объемнее и разнообразнее»

Константин Генич: Воробьев сильнее Соболева.

Комментатор Константин Генич считает нападающего «Локомотива » Дмитрия Воробьева более сильным игроком по сравнению с форвардом «Зенита » Александром Соболевым .

– Воробьев сильнее Соболева?

– Да. Ну, конечно, сильнее. По крайней мере, он играет с двух ног, хорош в подыгрыше и куда объемнее и разнообразнее, чем Соболев, – сказал Генич.

В текущем сезоне Воробьев забил 10 голов в 23 матчах Мир РПЛ . На счету Соболева 8 мячей в 25 матчах чемпионата.