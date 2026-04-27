Генич считает, что Воробьев сильнее Соболева: «Дмитрий играет с двух ног, хорош в подыгрыше. Он куда объемнее и разнообразнее»

Комментатор Константин Генич считает нападающего «Локомотива» Дмитрия Воробьева более сильным игроком по сравнению с форвардом «Зенита» Александром Соболевым.

– Воробьев сильнее Соболева?

– Да. Ну, конечно, сильнее. По крайней мере, он играет с двух ног, хорош в подыгрыше и куда объемнее и разнообразнее, чем Соболев, – сказал Генич.

В текущем сезоне Воробьев забил 10 голов в 23 матчах Мир РПЛ. На счету Соболева 8 мячей в 25 матчах чемпионата.

Проплаченный агентом Генич, перед продлением с Локо, либо контрактом с новым клубом, отрабатывает
28 летний перспективный воробьев который играет лучше соболева. Потенциально. В будущем. Возможно
Последние 2 сезона Воробьев намного лучше Соболева играет
Воробьев нападающий уровня Сергеева. Неплохие футболисты, но оба не для ведущих клубов даже России.
Просто Воробьёв не пропиареный футболист
В целом Воробьев лучше, согласен. Но надо ли его покупать хз. Хотелось бы кого то уровня Кордобы
Так и есть. По крайней мере в этом сезоне точно лучше смотрится
В этом сезоне Воробьев играет лучше, чем Соболев в этом и прошлом сезоне.
До этого Соболев точно был сильнее.
Соболев запомниться уходом из Спартака , а Воробьёв хотя бы красиво забил с углового .
Ванюшка Сергеев +-
Это разные нападающие! Соболев берет свое за счет роста и только. Забивает, в основном, головой. У Воробьева же другие качества.
Разные сорта одного и того же
