Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Мы бы очень не хотели, чтобы наши матчи судил Карасев»
В «Динамо» не хотят, чтобы матчи клуба судил Сергей Карасев, заявил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.
«Мы бы очень не хотели, чтобы матчи «Динамо» судил Сергей Карасев.
Что касается его работы на прошлом матче с «Рубином», то там в целом команда играла плохо. Вряд ли его судейство так повлияло на результат», – сказал Пивоваров.
«Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 38 очков после 27 туров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ТАСС
Простите, а какая разница кто будет судить матчи Динамо, если вы проваливаете сезон? Что изменится? Я понимаю сейчас Зенит бы завыл из-за приколов с судейством в матчах Краснодара, да. Но там чемпионская гонка.
А у Динамо какая гонка? За что? За кубок? Смех. Провалили сезон, а теперь виноватым делают Карасёва. Может стоит начать с себя? Научиться слышать Бувача, не пихать каждому своего кандидата, выстроить нормальную вертикаль ответственности в команде? Нет, будем сидеть, говорить что судьи плохие, а мы хорошие. Больно смотреть на такое Динамо.
хотя даже он лучше Левникова