Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Мы бы очень не хотели, чтобы наши матчи судил Карасев»

Гендиректор «Динамо»: мы бы очень не хотели, чтобы наши матчи судил Карасев.

В «Динамо » не хотят, чтобы матчи клуба судил Сергей Карасев , заявил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров .

«Мы бы очень не хотели, чтобы матчи «Динамо» судил Сергей Карасев.

Что касается его работы на прошлом матче с «Рубином », то там в целом команда играла плохо. Вряд ли его судейство так повлияло на результат», – сказал Пивоваров.

«Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 38 очков после 27 туров.