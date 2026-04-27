  • Гендиректор «Динамо» Пивоваров: «Мы бы очень не хотели, чтобы наши матчи судил Карасев»
30

В «Динамо» не хотят, чтобы матчи клуба судил Сергей Карасев, заявил генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров.

«Мы бы очень не хотели, чтобы матчи «Динамо» судил Сергей Карасев.

Что касается его работы на прошлом матче с «Рубином», то там в целом команда играла плохо. Вряд ли его судейство так повлияло на результат», – сказал Пивоваров. 

«Динамо» занимает 8-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 38 очков после 27 туров. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ТАСС
Павел Пивоваров
ТАСС
А его разве не отстранили после ошибки в матче Зенит - Краснодар? Или можно банить судей только за ошибки в пользу Зенита?
Его же на VAR посадили в наказание. А на матч Динамо-Краснодар на поле пойдет)
Да вы что, это де наш Пьерлуиджи Коллина, да еще на электрогитаре играет!
Шнякина тоже особо не хочется слушать, как комментарирует, но приходится
Мешает сокращать счётчик?
Ты главное свой не сокращай
Наилучшего судейку России не хотят видить многие команды.
Карасик себя дискредитировал в глазах уже почти всех команд. Осталась только одна - лидер чемпионата, которая еще не заявила о подобном.
И не заявит, зачем резать курочку несущую золотые яйца.
Уверен что если кто-нибудь имея достаточные доказательства рискнëт опубликовать факты коррупции в судейском корпусе РПЛ, то скандал в серии А покажется детским лепетом.
Вы бы лучше тренера назначили,а то весь сезон команда сама по себе
Болею за Динамо, но.
Простите, а какая разница кто будет судить матчи Динамо, если вы проваливаете сезон? Что изменится? Я понимаю сейчас Зенит бы завыл из-за приколов с судейством в матчах Краснодара, да. Но там чемпионская гонка.
А у Динамо какая гонка? За что? За кубок? Смех. Провалили сезон, а теперь виноватым делают Карасёва. Может стоит начать с себя? Научиться слышать Бувача, не пихать каждому своего кандидата, выстроить нормальную вертикаль ответственности в команде? Нет, будем сидеть, говорить что судьи плохие, а мы хорошие. Больно смотреть на такое Динамо.
Если данный персонаж не уважает клуб и судит его так же. В ближайшем, подающим надежду, лучик света, решающем мега ответном матче в кубке для нас, собираются его поставить! Мы должны молчать? Правильно Пивоваров разогревает, что бы эта собака сутулая не дай Боже натворил делов!
Натворит/не натворит - значения не имеет, если команда не играет. Вот в чём посыл. Им бы сначала друг с другом разобраться, а уже потом с судейством что-то думать. А то продлили сейчас Бувача, которого никто чёрт возьми не слушает, все тянут одеяло на себя. Как мне видится - ничего в Динамо не изменится, к сожалению. А Карась/не Карась - значения не имеет. Кубок ситуацию не исправит, сезон не спасёт.
Худший судья России!
да никто не хочет
хотя даже он лучше Левникова
Рекомендуем
Главные новости
Кейн – главный фаворит на «Золотой мяч» по версии TNT Sports. Олисе – 2-й, Ямаль – 3-й, Райс – 4-й, Мбаппе – 5-й, Роналду – 10-й
вчера, 21:55
Инфантино предлагал боссам палестинской и израильской федераций сделать фото. Палестинец отказал: «Я не могу жать руку тому, кого израильтяне прислали обелять фашизм и геноцид»
вчера, 21:25Видео
Лига конференций. 1/2 финала. «Шахтер» дома проиграл «Кристал Пэлас», «Райо» победил «Страсбур»
вчера, 21:05
Жезус – главная цель «Милана», желающего усилить атаку под ЛЧ. Контракт форварда с «Арсеналом» истекает в 2027-м
вчера, 21:03
Лига Европы. 1/2 финала. «Ноттингем» одолел «Астон Виллу», «Брага» обыграла «Фрайбург»
вчера, 20:58
Висса – худший трансфер сезона в АПЛ по версии Daily Mail. Исак – 4-й, Гарначо – 5-й, Гиттенс – 8-й, Симонс – 9-й, Делап – 10-й, Виртц – 14-й
вчера, 20:56
Инфантино объявил об участии в выборах президента ФИФА в 2027-м. Джанни возглавляет организацию с 2016 года
вчера, 20:48
«Мбаппе не является лидером для остальных игроков – ни в раздевалке, ни на поле. Они ожидали, что он проявит себя больше». Журналист Кастаньо о форварде «Реала»
вчера, 20:32
Трамп о словах Инфантино про приезд Ирана на ЧМ: «Джанни – это нечто. Если он так сказал, я не против. Пусть играют»
вчера, 20:23
Мбаппе, Олисе, Экитике, Шерки и Салиба номинированы на приз лучшему французскому футболисту, играющему за границей
вчера, 20:15
Ко всем новостям
Последние новости
Абдулкадыров о ЦСКА: «Говорят, ничего не поменялось. Просто у команды небольшой спад»
29 минут назад
Алексей Смертин: «Возможно, это девиация, но дождь меня даже мотивирует выйти на пробежку»
42 минуты назад
Стив Макманаман: «Правило игры рукой портит футбол, его надо убрать. В Европе пенальти дают за все подряд. Момент с Дэвисом просто отвратителен, мяч отскочил ему в руку от бедра»
вчера, 22:05
У Альвареса небольшое растяжение связок голеностопа. Форвард «Атлетико» может сыграть в ответном матче с «Арсеналом»
вчера, 22:02
«Челси» считает, что Джексон стоит 60 млн фунтов. Аренда в «Баварию» не повлияла на оценку
вчера, 21:50
Маттеус считает, что «Бавария» выйдет в финал ЛЧ: «Она превосходила «ПСЖ» в плане физики. Почти уверен, что парижане не смогут поддерживать такой темп на «Альянц Арене» 90 или 120 минут»
вчера, 21:40
Эбуэ о разводе: «Я многое потерял. У меня было три дома в Англии, много автомобилей – все потерял, как и деньги. Пресса была у дома каждый день – закрывал окна коробками, чтобы не снимали»
вчера, 21:38
Нигматуллин о ВАР: «Справедливости не приносит и убивает романтику футбола в какой-то степени. Игрок радуется голу – а оказывается, что кто-то пять минут назад мизинцем коснулся мяча»
вчера, 21:20
У Эмери седьмой полуфинал ЛЕ – ни у кого нет больше трех. Испанец дошел до финала последние пять раз
вчера, 20:38
Гол Сарра «Шахтеру» на 21-й секунде – самый быстрый в истории Лиги конференций
вчера, 20:12
Рекомендуем