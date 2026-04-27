Анатолий Бышовец: «Семак ярко начинал в «Зените», а сейчас больше стал селекционером. Взял Дурана, еще кого-то и не знает, кого же ставить. А ведь есть Кондаков»
Экс-главный тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец высказался об изменении роли тренера в современном футболе.
«Тренеры команд сейчас порой превращаются в селекционеров. Возьмите, например, Семака. Сережа ярко работал, когда он начинал в «Зените». А сейчас он больше стал селекционером. Взял Дурана, еще кого-то и не знает, кого же ставить. А ведь есть свой хороший парень [Даниил Кондаков].
А у иностранцев есть опция – он должен сыграть столько-то матчей. По контракту. И все», – сказал Бышовец.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РИА Новости»
Дурачок какой-то.Дуран уедет через три недели, брали, чтобы не остаться с одним нападающим на остаток сезона, видимо с кем-то не срослось или на лето договоренность есть, Кондаков только начал показывать что-то и опираться на него зимой было бы опрометчиво, хорошо, что заиграл, а мог и не заиграть.У Джона Джона адаптация, он +-2 месяца в России.
Почти 3 млн за пол года, чтобы не остаться с одним Соболевым? 😀
Ну, для начала пусть у него Дуран забегает, на уровне 8-9 км за матч, чтобы хотя бы как-то этот трансфер оценивать...Вопрос не в том, кого же ставить, но и куда?...
Не интересно, что Светоч говорит о других тренерах, это старость, но вот что не нравится, не слишком ли стали хвалить Кондакова, я пока в нем ничего особенного не вижу.
Единственное, что в нём особенного - он свой, да ещё и молодой в отличие от вечно подающего надежды. Времени он получает мало, что вполне естественно, но то что он выходит - плюс для местного болельщика. Не Аршавин, но и не Соболев.
Наверное так, согласен.
