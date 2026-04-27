Анатолий Бышовец: «Семак ярко начинал в «Зените», а сейчас больше стал селекционером. Взял Дурана, еще кого-то и не знает, кого же ставить. А ведь есть Кондаков»

Анатолий Бышовец: Семак сейчас стал больше селекционером.

Экс-главный тренер сборных СССР и России Анатолий Бышовец высказался об изменении роли тренера в современном футболе.

«Тренеры команд сейчас порой превращаются в селекционеров. Возьмите, например, Семака . Сережа ярко работал, когда он начинал в «Зените ». А сейчас он больше стал селекционером. Взял Дурана, еще кого-то и не знает, кого же ставить. А ведь есть свой хороший парень [Даниил Кондаков ].

А у иностранцев есть опция – он должен сыграть столько-то матчей. По контракту. И все», – сказал Бышовец.