Защитник «Зенита» Нино: «Не надеюсь, что буду играть на ЧМ, честно говоря. Есть другой человек, у которого больше шансов»

– Милитао получил травму и, говорят, пропустит чемпионат мира. Как считаешь, могут ли тебя вызвать в сборную Бразилии вместо него?

– Очень трудная ситуация для меня. Честно говоря, не надеюсь, что буду [играть] на чемпионате мира. Я люблю Милитао. Это хороший игрок, поэтому я очень жалею.

– А почему ты думаешь, что не поедешь на ЧМ?

– Есть другой человек, у которого больше шансов.

– Но ты же вызывался в сборную в 2023 году. Почему перестали вызывать? С тобой общались по этому поводу?

– Поменялся тренер. Сегодня вообще другая ситуация, – сказал Нино.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
Нино вызывает у меня только положительные эмоции. Удачи и без травм!
