«Тоттенхэм» подтвердил разрыв «крестов» у Симонса. Хавбек перенесет операцию

Хави Симонс травмировал крестообразную связку колена.

«Тоттенхэм» назвал характер травмы Хави Симонса.

Напомним, 23-летний полузащитник получил повреждение в матче против «Вулверхэмптона» в 34-м туре АПЛ (1:0) и покинул поле на носилках. Футболист сообщил, что пропустит чемпионат мира. 

Лондонский клуб подтвердил, что у игрока выявлен разрыв передней крестообразной связки колена. В ближайшие недели он перенесет операцию.

В текущем сезоне АПЛ Симонс провел 28 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Подробную статистику нидерландца можно найти здесь

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Тоттенхэма»
logoТоттенхэм
logoХави Симонс
logoпремьер-лига Англия
logoтравмы
Обидно прям перед ЧМ , здоровья парню 🤝
Так и раньше игроки топ клубов проводили много матчей. Ничего особо не изменилось. Тренироваться надо нормально. И следить за своей формой, тогда и травм будет меньше
Блин, Симонсу 23 гола, а по моим ощущениям уже более 10 лет мелькает в футболе) здоровья! ТТХ просто жутко тяжелое время.
Ну по сути так и есть, он в 13-14 уже шумел в ЛаМасии, клепал голы. Будущее ему предрекали в Барсе и тд. Так что тебе не кажется что он на слуху))
травма жесть.
другой вопрос - насколько нужен игрок с 18-19 места АПЛ в сборной претендента на ЧМ ?
а кто из атакующих полузащитников сильнее Симонса у Голландии?
из ПСВ типок есть.
Нынешнее время за здоровье футболистов УЕФА и Фифа, точно не волнует. Сейчас главное деньги. Спорт это бизнес.
он сыграл плюс-минус столько же матчей, сколько и любой игрок топ клуба играющего в плей-офф еврокубков что сейчас, что лет 10 назад. Каким боком тут фифа с уефа виноваты?
Единственное светлое пятно в команде. Будто бы реально команде необходима очистка. Что-то там не так. И толком не разобрать, то ли в церковь им надо уже всем сходить, то ли реально Чемпионшипом пройти очищение.
А какое отношение Симонс имеет к светлому пятну команды? Ответь пожалуйста, эксперт, посмотревший ноль матчей команды за сезон :)
Фигня полная. Он полностью провалившиеся дно. Он медленный, не умеет совсем в прессинг, дохнет минут за 60 быстрее, чем Виртц в начале сезона. Если бы был Мэддисон, то этого переоцененного игрока, даже бы не купили. Любимец здешних "шутников" во всем сильнее воспитанника Барсы.
жаль
для сборной и клуба это потеря.
плохая травма 🤕
Мэддисон, Кудус, Симмонс, Ромеро...
Им не позавидуешь
Жесть. Ладно пропустить ЧМ – такое случается под конец сезона, но он же не сможет уйти в другую команду летом, если шпоры вылетят в чемпионшип
Два сезона Тоттенхэм играет из лазарета
