«Тоттенхэм» подтвердил разрыв «крестов» у Симонса. Хавбек перенесет операцию
Хави Симонс травмировал крестообразную связку колена.
«Тоттенхэм» назвал характер травмы Хави Симонса.
Напомним, 23-летний полузащитник получил повреждение в матче против «Вулверхэмптона» в 34-м туре АПЛ (1:0) и покинул поле на носилках. Футболист сообщил, что пропустит чемпионат мира.
Лондонский клуб подтвердил, что у игрока выявлен разрыв передней крестообразной связки колена. В ближайшие недели он перенесет операцию.
В текущем сезоне АПЛ Симонс провел 28 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Подробную статистику нидерландца можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер «Тоттенхэма»
другой вопрос - насколько нужен игрок с 18-19 места АПЛ в сборной претендента на ЧМ ?
для сборной и клуба это потеря.
плохая травма 🤕
Им не позавидуешь