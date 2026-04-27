«Тоттенхэм» подтвердил разрыв «крестов» у Симонса. Хавбек перенесет операцию

Хави Симонс травмировал крестообразную связку колена.

«Тоттенхэм » назвал характер травмы Хави Симонса .

Напомним, 23-летний полузащитник получил повреждение в матче против «Вулверхэмптона» в 34-м туре АПЛ (1:0) и покинул поле на носилках. Футболист сообщил , что пропустит чемпионат мира.

Лондонский клуб подтвердил, что у игрока выявлен разрыв передней крестообразной связки колена. В ближайшие недели он перенесет операцию.

В текущем сезоне АПЛ Симонс провел 28 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.